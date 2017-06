Senperena y Berrio llevan la visión barojiana de la bohemia a un disco con el lenguaje del pop

A la sombra de los árboles del jardín, junto a la solera imponente de los muros de piedra de Itzea, cerca de la biblioteca con el escritorio intacto donde se sentaba Pío Baroja, y con Pío Caro-Baroja Jaureguialzo como amable e implicado anfitrión, se hizo público ayer el resultado de casi dos años de trabajo y de una idea osada y atractiva: la particular versión de la ópera chica 'Adiós a la bohemia', con música de Pablo Sorozábal y libreto de Pío Baroja, que han llevado a cabo los donostiarras Joserra Senperena y Rafael Berrio.

Fue una presentación en un ambiente único e íntimo, el de Itzea, el de la evocación de un tiempo y unos artistas en creativa simbiosis, que tiene en Senperena y Berrio un reflejo tan contemporáneo como admirativo hacia los genios de Sorozábal y Baroja.

El disco que ha hecho posible Donostia Kultura, con el apoyo expreso de las familias Sorozábal y Baroja, y la colaboración de la Fundación Otxoa de Barandika, ya están disponible en las tiendas (en CD) y en las plataformas habituales. «Es importante propiciar que haya nuevas lecturas, visiones e interpretaciones de las obras del pasado de acuerdo a los tiempos que vivimos», indicó la concejala de Cultura, Miren Azkarate. «Pocas zarzuelas pueden tener la particularidad de contar con un libreto de un escritor como Pío Baroja, que es uno de los grandes de la literatura española y lo sentimos muy nuestro. Desde el momento en que Joserra Senperena se acercó con el proyecto no dudamos de que había que apoyarlo».

Todo partió del interés del cantante y compositor Rafael Berrio por la obra de Pío Baroja, «que era un gran aficionado a la zarzuela, sobre todo a las del maestro Chueca. Mientras preparaba una conferencia con textos suyos descubrí el libreto que había escrito para 'Adiós a la bohemia' y me fascinó». Joserra Senperena se empeñó en idear una nueva versión «con nuestro propio lenguaje, más cercano al pop».

ÓPERA CHICA EN UN ACTO Los intérpretes Joserra Senperena: piano. Rafael Berrio: Ramón. Ángela Molina: Trini. Antonio Bartrina: El vagabundo. Josean Bengoetxea: el del Heraldo. Petti, Rafa Rueda, Ander Zulaika: Coro de pintores. Miren Iza, Alondra Bentley, Gabi Exeni: Coro de mujeres. Eusebio Poncela: el Sátiro. Jorge Carrero: el mozo de bar. Vito Sanz: el señor de la capa. Virginia Montenegro: la señora vieja. Eva Mangolarra: muchacha 1. Zulima Sampayo: muchacha 2.

El disco Título: 'Adiós a la bohemia'. Autores: Pablo Sorozábal y Pío Baroja. Edición: Donostia Kultura, Otxoa de Barandika Fundazioa y Gran Sol. Diseño gráfico: Estudio Lanzgorta. Ilustración: Mikel Casal.

«Al principio no sabíamos cómo abordarlo», explica Joserra Senperena, «nos parecía un Himalaya. Empezamos con las canciones más sencillas, las romanzas de Ramón y Trini, y una canción llamada 'Ni tú ni yo podemos ser amantes', que son las canciones de la zarzuela que más se acercan al género que hablamos Rafa y yo, el pop».

Decidieron que su versión sería solo con piano y voces. Senperena y Berrio ya hicieron los discos '1971' y 'Diarios' con arreglos orquestales. Y Senperena en sus trabajos recientes, como sus dos discos de música contemporánea o las bandas sonoras del último filme de Juanba Berasategui y el fragmento de Julio Medem para 'Kalebegiak', ya había trabajado con orquesta. «Ahora quería disfrutar del instrumento sin pensar en los arreglos».

Había que buscar un elenco de cantantes «que cantaran y actuaran bien», pero no dentro del género lírico habitual, sino en un registro más acorde con el de Rafael Berrio y los arreglos de Senperena.

Ángela Molina aceptó la propuesta para intepretar a Trini, la protagonista, musa del pintor Ramón (Rafael Berrio). Ambos conocieron mejores tiempos, y en el Madrid de principios del siglo XX se reúnen un café donde anida la bohemia, ella convertida en prostituta, él en pintor fracasado y arruinado. El elenco se completa con Antonio Bartrina y Josean Bengoetxea, más el coro de pintores (Petti, Rafa Rueda, Ander Zulaika) y el coro de mujeres (Miren Iza, Alondra Bentley y Gabi Exeni).

Además, «en el disco colabora Eusebio Poncela, gracias a la ayuda de nuestra amiga Virginia Montenegro, que interpreta el papel del sátiro. Estamos muy satisfechos de la colaboración de todos ellos», señala Senperena. El diseño gráfico del disco es de Estudio Lanzagorta, con una ilustración de portada de Mikel Casal.

Berrio se muestra encantado con la aportación de Ángela Molina: «Era perfecta, porque es una gran actriz, además de cantante». Con su propio papel coprotagonista, hubo que superar la barrera idiomática del género lírico. «Al principio pensaba que no lo iba a poder hacer, aunque Joserra me insistía, porque es un registro muy diferente. Es un papel pensado para un cantante lírico, para un tenor o un barítono. Yo no soy nada de eso, pero es una obra que hemos llevado a nuestro territorio. Quien piense que va a ser una versión como la de Teresa Berganza se va a llevar una decepción. Nuestra obra es mucho mejor, claro. No hay quien escuche a los líricos, son una pelmada. Pero fue muy difícil hacer esos papeles en este registro».

Bienvenidos en Itzea

También podía extrañar que una propuesta así llegara a la casa de los Baroja. Sin embargo, Pío Caro-Baroja Jaureguialzo, sobrino-nieto del escritor, la recibió con interés desde el primer momento: «Acostumbrado a recibir visitas de profesores que quieren estudiar la caligrafía de Baroja, que venga un rockero noctámbulo... es divertido». La complicidad de Pío con Berrio y su devoción barojiana, y su sentido del humor, se hacía patente ayer en el jardín de Itzea, junto a un vino y unas txistorras para celebrar que el insólito proyecto ha llegado a buen fin.

«¡Realismo, realismo! Cosa amarga, triste. ¡Vale más vivir en el sueño!». Esa frase cierra 'Adiós a la bohemia', «toda la obra destila una amargura muy barojiana», destaca Rafael Berrio. «En realidad Baroja critica la bohemia porque la había vivido en los cafés de Madrid, conoció a todos los bohemios locos. Baroja trabajaba mucho, pero ellos no habían dado un palo al agua, no tenían una obra que pasara a la posteridad. Y Baroja hace una crítica de todo eso, aunque con cariño».

Esta versión de 'Adiós a la bohemia' es también una oportunidad de recuperar una ópera chica que fue un fracaso en su momento, y que además habla del fantasma del fracaso que acecha al artista. Y también reflexiona sobre el amor, la bohemia y la juventud. «Es una de las zarzuelas más memorables de la historia del género», afirma Senperena.