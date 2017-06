Zestoa acoge un concierto solidario de Juan Carlos Irizar

El músico Juan Carlos Irizar ofrece un concierto esta tarde a las 19.00 horas en el Balneario de Zestoa, dentro de su gira solidaria en favor de un proyecto de salud mental en Liberia. El concierto contará también con la solista Marian Larrea y un coro infantil. La entrada tendrá un precio simbólico de cinco euros, y aquellos que deseen colaborar con la causa podrán hacer donaciones voluntarias in situ. Los fondos se destinarán al proyecto 'We Are Like You' en Liberia.