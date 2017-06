Non dago Kalief Browder bidea?

Egia esan behar bada, salbuespen horiek anitzak dira: Lexington Avenue, Wall Street, Park Avenue, North Moore Street... Bestalde, izena duten kale askoren izana ez da nolanahikoa. Harlem auzoko karrika nagusia Malcolm X Boulevard deitzen da. Chinatown eta Little Italy auzoen lotura egiten duen Bowery kaleko zabaltzean den plazan, berriz, The Ramones taldeko abeslaria zen Joey Ramoneri gorazarre egin zioten udalak eta bertakoek.

Baina kale horietako batek ere ez du kontatzen Kalief Browder Bideak hainbeste. Non dago? Harlem ibaiak Manhattanetik urrundurik, zeharo zinematografikoa eta ospe ilunaz tindatua den Bronx barrutian. Zehatzago kokatu nahi izanez gero: Prospect Hiribideko karrika-buru bat da. Hango etxeak txikiak dira. Baxuak. Inguruko gazteek garagardoa edaten dute espaloietan. Eskaileretan. Pizza jan eta dantza egin. Bertan mintzatzen diren hiru hizkuntzetan: ingelesa, espainiera eta spanglisha.

Pasa den astean, East 181 eta East 182 kaleen arteko tarte horri izen propioa ezarri zion udalak, New Yorkeko alkateorde Melissa Mark-Viverito eta Ritchie Torres zinegotzia han zirelarik. 22 urte zituela bere buruaz beste egin zuen Kalief Browder gogoratuko du beti kalexka horrek.

Nor zen ba Venida emakume beldurrik gabekoaren seme hori? Nor borrokan jarraituko duten Akeem eta Nicolen anaia hura? New Yorkeko Justizia kolokan jarri zuen mutikoa. Haren istorioak, sufrimenduak eta suizidioak bere parekoak diren asko salba ditzakete. Salbatuko dute. Inch Allah!

16 urte zituela motxila bat lapurtu izana leporatu zioten. Ez zen egia eta Kaliefek irmo, tinko eutsi zion errugabea zela aldarrikatzeari. Behin baino gehiagotan akordio batera iristea proposatu zioten, horrela zigorra txikiagoa izango zela aginduz. Kaliefek ezezkoa eman zuen. Fiskalarekin eta akusatzailearekin ados jartzeko erruduna zela onartu behar. Kalief ez zegoen prest. Beraz, segituan zen kartzelan Browder. Inoiz egingo ez zen epaiketaren zain. Ez zuen ala fidantzapeko askatasun eskubiderik? Bai, baina ez ordea epaiketa izan arte libre izateko ordaindu beharreko 3.000 dolar haiek.

Beraz, 16 urteko mutil hark Rykers Islandeko presondegi basan bukatu zuen. Epaiketaren zain. 16 urterekin. Denek beldur dioten espetxean hiru urte eman zituen. Epaiketarik gabe. 1.095 egun horietatik, 400 baino gehiago isolamendu ziegan pasa zituen. Beste guztiak, jipoitzen zuten funtzionarioen menpe, behartu, abusatu, bortxatu zuten beste preso askoren eskuetan. Bitan saiatu zen bere buruaz beste egiten. 1.095 egun horiek pasa ondoren askatu zuten. Epaiketarik gabe.

BRONXEN Hortxe hasten da aurrerantzean Kalief gaztearen izena eramango duen kalea. / New Yorkeko Udala/Twitter

Baina etxera bueltatu zen Kalief larri zauritua zen. Gorputzez. Arimaz. 'The New Yorker' aldizkari berdingabe eta ezinbestekoaren kazetari fina den Jennifer Gonnermanek izan zuen tragedia afroamerikar horren berri. Kaliefekin elkartu eta newyorktar askoren kontzientzia astinduko zuten artikuluak idatzi zituen. Auzokoek zein Jay.Z hip hop izar handiaren edo Rosie O´Donnellaktore, sortzaile eta ekintzaile boteretsuen laguntza izan zuen. Eskolara joateari ekin zion berriro. Ondo zihoan ikasketetan. Baina oinazean zituen bihotza eta gorputza. Hala ere, Rykers Islandeko presondegian gertatutakoa (eta gertatzen jarraitzen zuena) salatzeari ez zion utzi. Dokumentala gauzatu zen. Eta sei ataleko telesaila.

Hala ere, bere logelako bakardadean aspaldiko mamuak zituen beti zain. Berriro saiatu zen buruaz beste egiten. Ez zuen lortu. Denboraren poderioz eta maite zuten horien sostenguari esker sendatzeko, sendotzeko bidean zela uste zuten lagunek eta senideek. Bederen, hala pentsatu nahi zuten denek. Oker zeuden. Esfortzu guztiak, alferrik. Kaliefek ez zuen aguantatu. 22 urte zituela urkatu zuen bere burua

Baina heriotza zein hil arte aurrera eramandako borroka latza ez zen debaldetan suertatu. New Yorkek bi erabaki garrantzitsu hartu zituen Kalief zendu orduko: 21 urte beherako gazteek ez dute berriro isolamendu ziegetan egun bat ere pasako. Sekula ez. Hiriak diru-funtsa sortu zuen. Kalief bezalako neska-mutilen fidantzak Udalak ordainduko ditu aurrerantzean.

Senideek eta lagunek ez zuten borroka bertan behera utzi baina amak ez du ikusi semearen izena Prospect hiribideko karrika-buruan. Bihotza urraturik, iaz hil zen.

Kalexka hori Kalief Bidea izendatzeko zeremonia egin zen egun berean, handik oso gertu poliziek gazte beltz batzuk atxilotu zituzten. Ohiko moduan. Beste iskin batean, droga saltzen zen dosi txikietan. Baina esan, esan dezakegu ere Kaliefen karrikan badela hiri baratza bat. Zoriontasun Lorategia du izena. Esanguratsua ote? Baliteke. Izena duen orok izana baitu.