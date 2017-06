Vulk y Toy protagonizan esta noche el concierto principal del Rockumentalak!

El cine Modelo de Zarautz acoge esta noche la tercera cita del festival de cine documental musical Rockumentalak! La de hoy es la jornada dedicada en exclusiva a la música en directo. Desde las 22.00 horas, y con entradas a 14 euros, Vulk y Toy protagonizarán el concierto principal de esta décima edición del festival zarauztarra.

EL CONCIERTO Cartel: Vulk y Toy. Lugar: Cine Modelo de Zarautz. Día y hora: Hoy, a las 22.00 horas. Precio: 14 euros, www.entradium.com y Sanz Enea.

Serán los jóvenes bilbaínos Vulk los primeros en pisar el escenario de un cine Modelo que será reformado próximamente. Van a presentar su recién publicado primer disco 'Beat Kamerlanden', coeditado por Elsa Records (sello de la sala Dabadaba) y Meyo Records. «Herederos del after-punk de finales de los 70 y principios de los 80», adelanta Javier Ibarguren, componente de la asociación I Love Rock, «se presenta una magnífica ocasión para ver en directo a un grupo cuyo futuro se presenta más que prometedor».

«Shoegaze y noise pop»

La banda que encabeza el cartel llega desde la costa sur de Inglaterra. En la ciudad de Brighton se formó en el año 2010 el grupo Toy. Dos años después publicaron su primer disco 'Toy', el segundo 'Join the Dots' vio la luz en 2013 y el año pasado 'Clear Shot' todos ellos recibiendo críticas positivas de medios como NME y The Guardian.

Ritmos enérgicos, psicodélicos, para un grupo «que bebe del shoegaze de los 90 (Slowdive, Ride) y el noise pop de los 80 (The Jesus and Mary Chain, My Bloody Valentine)», anuncia Ibarguren de una banda que arrasó el pasado año en el BIME Live celebrado en Bilbao.