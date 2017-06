Chillidos festivos en 'Intxa'

Claro que les suena el nombre del protagonista. Es el Costa que encabezaba, con Marcos Coll, aquellos Reyes del K.O. que sacaban sus discos en la casa guipuzcoana Gaztelupeko Ahotsak, empresa que les traía de paseo por nuestra tierra año sí año también para airear sus tonos de marcado sentimiento blues.

EL CONCIERTO Cartel: Adrián & The Criers, Noa Voll Damm & The Hell Drinkers y Latitud 43. Lugar: Centro cultural Intxaurrondo. Día y hora: Saábado a las 22:00 Precio: 10/13 euros

Un estilo que Adrián ha cultivado desde niño en su Compostela natal, y que le ha servido para enriquecerse -culturalmente, lo otro ya sabemos que es bastante más complicado- y jugar con los estilos y los lugares de residencia (España, Alemania, Estados Unidos). Ejemplarizando en sus huesos aquella romántica imagen del bluesman errante.

El autor llega ahora a Donostia con sus The Criers (Luca Frasca, teclado; Pablo Perez, guitarra; Pablo Rodas, bajoy Coke Santos, batería), banda que consigue dar una vuelta de tuerca al sonido de los 60's y recrearse en unas influencias que recogen las ideas que no encajan dentro del repertorio de una Blues Band al uso. Desde el sonido de Nueva Orleans hasta los primeros The Kinks, sin olvidar el toque latino, en una formación en la que todos pillan el micro (de ahí el nombre del combo, 'los chillones') y donde se mezclan añejos equipos de válvulas con sintetizadores. Los teclados abundan en el CD 'Sexervice' (2016). Hammonds, Fender Rhodes y Wurtlizters reclaman su espacio en un álbum hecho para el goce en directo.

La noche se arropa con formaciones locales bien conocidas. Poco nuevo se puede aportar sobre Latitud 43, el trío formado por Rubén Martín (batería) y los hermanos Abalos: Dani (guitarra) y Pedro (bajo y voz). Su rock en castellano sigue aderezado de reminiscencias folk y countries. El cartel se cierra con la actuación de Noa Voll Damm & The Hell Drinkers. Un grupo spin-off de los pateados Sky Beats y Les Fous que ahora adaptan canciones blues y soul bajo cerveceras etiquetas.

Clase magistral

Y para acabar de completar el día, Adrián Costa ofrecerá una masterclass o clase magistral sobre sus creatividades en el mismo Centro Cultural de Intxaurrondo. Será la misma tarde del concierto, y costará diez euros. El Twanguero fue el encargado de inaugurar este ciclo de encuentros que ahora continúa con Costa y donde artistas reconocidos del panorama musical relatan sus experiencias, explicando cómo ha ido evolucionando su estilo a lo largo de su carrera.

Aprovechen la cita con el gallego para preguntarle por su disco con la Adrian Costa Blues Band. un trabajo grabado casi en directo y en el que recupera sus amores por el estilo que le ha acompañado durante toda su vida.