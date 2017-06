Maya: «Han premiado los treselementos clave delespectáculo yla labor de equipo»

Venían en el tren desde Valencia, después de una larga noche de celebración en la ciudad donde recogieron los tres premios Max que recibieron en la noche del lunes al mejor vestuario, mejor elenco y mejor espectáculo de Danza por 'Oskara'. «Hemos visto amanecer», confesaban entre risas los componentes de la compañía Kukai, que tampoco en la mañana de ayer tuvieron ocasión de dormir un poco: había que responder al aluvión de mensajes de felicitación y entrevistas. «La emoción no nos deja pegar ojo», afirmaban desde el vagón los componentes de la compañía de Errenteria, que junto a Rocío Molina y su espectáculo 'Caída del cielo', fueron los triunfadores de la noche, con tres premios para cada compañía.

-Tres premios de siete nominaciones. ¿Satisfechos?

-Sí, muy contentos, porque además son tres premios muy significativos, tenemos el 'premio gordo', y el elenco y el vestuario, en una disciplina como la danza, son muy importantes. Son los tres elementos clave en el espectáculo. Estamos muy contentos y emocionados.

-¿Cómo fueron las emociones durante la gala, con cada disciplina?

-Como una montaña rusa, porque es un entorno al que no estás acostumbrado, con las cámaras y los nervios. En las categorías en las que no tocaba premio, no pasaba nada porque lo entiendes y ya está, pero ya con el premio de Iraia fue como una explosión interior, y luego fue a más, claro. Pero la verdad es que el premio era ya estar allí con siete nominaciones y que se reconociera el trabajo de todo el equipo.

-¿Sentían que la competencia era fuerte?

-Sin duda, porque 'Caída del cielo' de Rocío Molina es un pedazo de espectáculo que está triunfando a nivel internacional. Y en elenco competíamos con el Ballet Flamenco de Andalucía, que tienen un gran espectáculo, y también con Brodas Bros, que ahora los tenemos de compañeros en el nuevo espectáculo que hemos creado, 'Topa', así que hicimos muchas risas con ellos antes de la gala.

-¿Del vestuario de Iraia Oiartzabal, qué cree que se ha valorado?

-Ese uniforme blanco que llevan los bailarines durante toda la función combina perfectamente los elementos tradicionales muy visibles, y por otro lado es un traje muy moderno, contemporáneo, minimalista, con mucho detalle. El saber rescatar la esencia de las cosas y llevarlas a un contexto nuevo, creo que ha sido clave a la hora de valorar su trabajo.

-Ese es además el espíritu de todo el espectáculo, ¿no es así?

-Sí, cuando planteamos nuestros trabajos no lo hacemos solo desde la danza, sino desde todos los elementos que conforman el espectáculo, buscamos una unidad y el sello de una creación contemporánea a partir de nuestras raíces.

-¿Qué se valora en la categoría de Mejor Elenco?

-Es la segunda vez que el elenco de Kukai recibe este premio Max, después de 'Gelajauziak' en 2015. Y creo que hay seguramente dos claves en su trabajo: es un cuerpo de baile muy compacto, y muchos de los miembros de este elenco llevamos bailando juntos desde niños, desde los 6 años; y por otro lado, la capacidad de tener un lenguaje propio y al mismo tiempo la capacidad para abordar estilos tan complejos como el de 'Oskara'.

-¿Cuántas personas forman el elenco?

-En 'Oskara', cinco bailarines, sin olvidarnos del cantante Erramun Martikorena.

-La frase que dijo en su discurso, «bailad porque un pueblo que baila nunca muere», ¿es el lema que le inspira?

-No es mía la frase pero me gusta, y la tuve como 'leitmotiv' en la gira que hicimos. En la gala me pareció una bonita manera de terminar. Y creo que dice mucho de lo que puede ser un pueblo.

-También se expresaron en varios momentos en euskera.

-Sí, los premios Max corresponden a lo que es el territorio SGAE, y el euskera es una de las lenguas de ese territorio. Me gusta que se entienda el discurso y, por eso es importante hacerlo en castellano, pero también me parece importante que se escuche el euskera como una lengua viva y que es la habitual en la compañía en nuestro día a día.

-Dijo también que ha sido un año duro para la compañía...

-Ha sido un año intenso de trabajo, y también tuvimos la baja por enfermedad de dos bailarines, que ya se están incorporando, pero en esas ocasiones es cuando se nota la fuerza de un equipo y el valor para saber salir adelante.

«El premio era estar allí con siete nominaciones, estamos muy contentos y emocionados»



«Es un cuerpo de baile muy compacto y muchos llevamos juntos desde los seis años»



«Los ciudadanos anónimos que han transmitido la cultura merecían un recuerdo»

-Eneko Gil también mostró la solidaridad con los actores que han sufrido boicot.

-Sí, porque son amigos y compañeros de profesión y no hay ningún derecho a que tengan que sufrir lo que han sufrido solo por expresar sus opiniones y ponerles en el escaparate como se ha hecho. Es algo que a todos nos puede tocar, y de hecho en 2009 también sufrimos en Kukai una situación parecida aunque con menos repercusión, con el espectáculo 'Hnuy Illa'. Teníamos muy claro que el primero que saliese a recoger un premio lo iba a expresar, y además desde el corazón.

-La alusión a Gernika no podía faltar en el año del 80 aniversario y con la pieza que aportó Kukai a los actos de conmemoración.

-Claro, Gernika es un símbolo de un país entero que se masacró. Y siguen sucediendo todos los días 'gernikas' en otras partes del mundo. Además, la aportación que han hecho a nuestra historia muchos ciudadanos anónimos, voluntarios, para la transmisión cultural de la lengua, ha sido impresionante y merece un reconocimiento. Si mucha gente no hubiera participado en esa transmisión, hoy no haríamos las cosas que hacemos ni seríamos lo que somos.

-¿Y qué pasó después de la gala?

-Pues fuimos de fiesta en fiesta... Salimos tarde de la gala, y primero estuvimos en el Palau de las Artes saludando a compañeros y luego había una fiesta organizada en otro sitio cercano y allí estuvimos hasta que prácticamente vimos amanecer... Lo pasamos muy bien, y lo celebramos mucho.

-¿Dónde llevan y dónde van a poner los premios?

-Llevamos una maleta cargada con ellos, porque además de los tres premios, nos dieron unos 'maximinos' por las nominaciones. Los dos premios colectivos los pondremos en nuestra oficina de Errenteria en un lugar central.

-¿Esto supone un antes y un después en la compañía?

-Es muy importante para nosotros, y una gran alegría. Pero lo que marca nuestra agenda es el día a día. Volvemos a las funciones y los ensayos. Cuando creamos 'Oskara' dije que iba a ser un punto de inflexión en nuestra trayectoria, y así lo sigo pensando, independientemente de los premios.

-¿Qué recorrido espera a 'Oskara'?

-Casualmente la próxima función será en Valencia, el día 17, y después del verano, hasta diciembre, habrá bastantes funciones tanto en el País Vasco como en diversas ciudades españolas. Estamos ofreciendo 'Oskara' en dos formatos, el espectáculo en sí, y una combinación con un documental sobre la creación del espactáculo que han realizado Iñaki Alforja y Pablo Iraburu.

- Y ya se ha estrenado 'Topa'.

-Sí, el mes pasado. Es un espectáculo de calle que hemos hecho con la compañía de danza urbana Brodas Bros, es un espectáculo muy fresco y muy alegre y estamos muy contentos porque genera muy buen rollo con el público, y este verano se va a representar en bastante sitios.