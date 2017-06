Iraia Oiartzabal: «Quería dar a los dantzaris un aspecto andrógino, sin género»

Tiene 29 años, a punto de cambiar de década y es su segundo trabajo para Kukai. La pasaitarra Iraia Oiartzabal ya se había hecho un nombre en su 'atelier' en San Sebastián con el diseño de vestidos de novia, pero con su vestuario para 'Oskara' ha conseguido el premio más importante de las artes escénicas en su categoría.

-¿Qué instrucciones le dio Jon Maya

-Me encantó que me sacara de mi sitio, de la alta costura, porque soy una salsera y este tipo de retos me encantan. Jon puso toda su confianza en mí, me dejó hacer, y fue una gozada, porque de esa manera te creces. En cambio Marcos Morau, con el que ha colaborado Kukai para este espectáculo, tenía muy claro lo que quería, y nos ha tenido en un ritmo frenético. Hemos aprendido muchísimo con él pero ha sido duro, porque es muy perfeccionista, cambia de opinión cada dos minutos, incluso dos horas antes de empezar el espectáculo... Cosí todo el vestuario en dos días de la mañana a la noche.

-¿Cómo describiría el vestuario de 'Oskara'?

-El aspecto estético más importante era dar a los dantzaris un punto andrógino, sin género, que no se supiera si son hombres o mujeres. Por eso incluí el tema de las máscaras, por dar una identidad diferente a cada bailarín. Cada uno tiene su estilo, y eso enriquece su vestuario, pero en este caso se trataba también de crear un uniforme para que diese igual que debajo de cada máscara estuviese un bailarín u otro.

-¿Y el blanco predominante?

-Buscábamos una estética pulcra, muy pura, y también haciendo guiños en formas y en movimiento a la vestimenta tradicional vasca, con ese punto moderno de lo andrógino. El hecho de que todas las faldas se eleven y se conviertan en círculos perfectos creaba una estética muy potente.

-Estudió con Miguel Elola, que fue discípulo de Balenciaga. ¿Se siente influenciada por él?

-Creo que sí. Me parece que yo no soy muy consciente de ello, pero la gente me lo suele comentar y creo que sí hay una esencia que se transmite. Balenciaga tenía una pureza, un perfeccionismo en las formas y un saber hacer y una autenticidad, que es lo que me han enseñado.