La escritora Dolores Redondo anuncia que recuperará al personaje de Amaia Salazar

Dolores Redondo Meira presentó ayer la edición en euskera de su última novela, ganadora el pasado octubre del premio Planeta, y que sale ahora con el título de 'Hori guztia emango dizut'. Al igual que la trilogía ambientada en el valle de Baztan, ha sido editada por la casa donostiarra Erein.

La primera traducción publicada de esta novela -también del género negro- ha sido al holandés. Ya está en un total de 18 lenguas, entre ellas el gallego y el catalán. Difícilmente verá la luz en países como Rusia, Egipto y Turquía, debido a que el libro cuenta una historia relacionada con la homosexualidad masculina. «El editor ruso me dijo que si publica el libro le queman la editorial», comentó ayer la escritora. La traducción al euskera ha sido elaborada por la muy experimentada Koro Navarro. Ha llevado su tiempo, pues la nueva edición consta de 702 páginas.

Los libros de la trilogía de Baztan fueron publicados en euskera y castellano casi al mismo tiempo, porque así era el deseo de Dolores Redondo. Esta vez ha habido una diferencia de tiempo de siete meses porque 'Todo esto te daré' ganó el premio Planeta, y la costumbre de esa editorial es lanzar el producto a los pocos días de dar a conocer el fallo del jurado. «Este premio es una gaita, pero mi intención siempre ha sido que mis libros se publiquen a la vez en euskera, catalán, gallego y castellano, pues de lo contrario el castellano se come a las demás lenguas», dijo la escritora.

Como se sabe, la nueva novela narra una historia ambientada en Galicia, concretamente en la comarca llamada Ribeira Sacra. Según la autora, el tema principal es la codicia. «No me podía presentar al Planeta con una prolongación de la trilogía de Baztan, pero aprovecho para decir que Amaia Salazar volverá. Además, hace poco he recibido el guión de la segunda película, para que lo revise. La hará el mismo director que la primera, Fernando González Molina».

Redondo cree que «era una apuesta cambiar de tercio, y además esta novela pide un mayor compromiso por parte del lector. He pasado de una historia matriarcal a una patriarcal. Hay una investigación en torno a una muerte, pero en este caso no es una investigación policial, sino civil».

Países como Rusia o Turquía no han editado el libro porque toca la homosexualidad



No es raro que haya ambientado la obra en Galicia: su padre nació allí

La novela transcurre en un escenario majestuoso como es la Ribeira Sacra. Álvaro sufre un accidente que acabará con su vida. Cuando Manuel, su marido, llega a Galicia para reconocer el cadáver, descubre que la investigación sobre el caso se ha cerrado con demasiada rapidez. El rechazo de su poderosa familia política, los Muñiz de Dávila, le impulsa a huir, pero le retiene el alegato contra la impunidad que Nogueira, un guardia civil jubilado, esgrime contra la familia de Álvaro, nobles acostumbrados a los privilegios, y la sospecha de que ésa no es la primera muerte de su entorno que se ha enmascarado como accidental. Lucas, un sacerdote amigo de la infancia de Álvaro, se une a Manuel y a Nogueira en la reconstrucción de la vida secreta de quien creían conocer bien.

Escribir, un oficio con trampa

Redondo aprovecha la presencia de Manuel para reflexionar sobre este oficio de escritor. «En el caso de Manuel, no hablo de creación literaria, sino de dependencia. Este oficio es una trampa, dulce, pero trampa al fin y al cabo. Los escritores tenemos privilegios, y el propio Vargas Llosa, cuando recibió el Nobel, dio gracias a su esposa porque se ocupaba de todo lo cotidiano. Yo también tengo privilegios. Tengo la mejor habitación de la casa y me protegen de las llamadas a la puerta y las visitas. Pero de esta manera la escritura puede resentirse, porque el escritor siempre debe estar en contacto con la realidad».

Dolores Redondo ha puesto un empeño especial en describir el mundo caciquil de Galicia. «Sin necesidad de ser nobles, hay familias que tienen privilegios solamente por poseer unos determinados apellidos». Cuando se hallaba inmersa en la fase de escritura, la escritora visitó dos pazos, uno de ellos el de Santa Cruz de Ribadulla, perteneciente al general Armada, y famoso por su enorme colección de camelias; y el otro, el pazo de Oca, perteneciente a los duques de Medinaceli.

No es raro que Dolores haya dado el salto a Galicia en su nueva novela. Su padre nació allí, y su madre, vecina de Pasaia, era originaria de aquellas tierras. Vivían en Trintxerpe cuando nació la escritora. «Los abuelos por parte paterna no vinieron a la boda de mis padres, porque no les gustaba la esposa, y luego tampoco aparecieron», comentó ayer.