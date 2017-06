Aranguren novela «la historia de dos pequeños fracasos vitales»

Admite que es «la historia de dos pequeños fracasos vitales, como tantos otros». Un hombre y una mujer que fueron amigos cuarenta años antes se reencuentran en el San Sebastián de los 80. «Pasean por la ciudad y por sus recuerdos, confiesan que no están satisfechos con sus vidas y piensan cómo habría todo si su relación de amigos hubiese avanzado más. Pero el pasado no vuelve, y por eso es una novela más bien triste».

Jorge González Aranguren vuelve a publicar. El escritor donostiarra («no digáis que soy el decano, que mi amigo Santi Aizarna es mayor») presentó ayer en San Sebastián 'Lejos de Ushuaia', su nueva novela. Aranguren cumplirá 80 el próximo año y se confiesa también triste desde la muerte de su esposa, hace solo unos meses. Pero ayer vivió el cariño de sus amigos en la presentación del libro en Zubieta.

En realidad no es una «nueva» novela. «La escribí hace 27 años, y aunque estuvo dos veces a a punto de ser publicada, no ha sido hasta ahora cuando ve la luz», explica. «Pero pienso que sigue vigente, al menos para mí: no he tenido que tocar apenas nada». Una editorial madrileña, Tempestas, lanza la novela, de solo cien páginas «y escrita como un diálogo entre los dos personajes».

Poeta, narrador y articulista, Jorge G. Aranguren fue uno de los fundadores de las míticas revistas Kurpil y Kantil, y es respetado como uno de los grandes autores de nuestras letras, aunque él lleva años refugiado en una vida discreta. Sus compañeros de oficio celebraron ayer como un acontecimiento la edición de un nuevo título del autor que ganó el Adonais de poesía en 1976 con 'De fuegos, tigres, ríos', o fue finalista del Nadal en 1980 con 'En otros parques donde estar ardiendo'.

'Tan lejos de Ushuaia' arranca con el regreso a San Sebastián a finales de los años 80 de Jairo, tras largos años de ausencia. Un «evento fortuito» convierte ese regreso en un reencuentro con una vieja amiga, Lourdes, y con la ciudad tal como era 40 años antes.

«Solo fueron amigos, pero piensan cómo pudieron haber sido sus vidas si hubiesen avanzado en esa relación», explica Aranguren. «Ninguno de los dos está contento con la vida que lleva ahora, pero también son conscientes de que el pasado no vuelve». Precisamente el título es una metáfora sobre los anhelos de Lourdes. «Toda su vida pensó que iría a Ushuaia, pero ahora admite que nunca viajará hasta ahí», cuenta el autor, que confiesa haber disfrutado al escribir el recuerdo de la Donostia de los años 50, de Igeldo a sus bailes, que aparece en el libro.