Norman Foster (Arquitecto): «El mobiliario es tan importante como conseguir el edificio más alto»

Norman Foster (Manchester, 1935) tiene trazas de sabio enjuto, exquisito en el trato y en el pensamiento. Serán sus ochenta y dos años, será que es un hombre hecho a sí mismo. Resultan conocidos sus orígenes humildes, y puede que venga de ahí esa responsabilidad suya con el mundo que le rodea. En un momento de la entrevista saca de su cartera un ensayo sobre el cambio climático.

Esta semana ha abierto en Madrid la fundación que lleva su nombre, en un antiguo palacete de la calle Monte Esquinza que ha reformado y formado a su imagen y semejanza: entre clásica y vanguardista. Sobre el patio de la entrada «colgará» una obra de Cristina Iglesias. Una señorial escalera une las luminosas plantas del edificio. Aquí y allá, obras de artistas contemporáneos. «Nos enfrentamos a poder comunicar a un público mucho más amplio, más joven, y a ser capaces de motivar», dice sobre este proyecto.

- Vayamos al origen: defina qué es para usted la arquitectura.

- Tenemos la arquitectura de los edificios individuales, pero luego están las raíces de la ciudad: las plazas, los puentes, el transporte público... la interacción entre las infraestructuras y los edificios: esa es la clave.

- ¿No le suena a un concepto de ciudad un tanto utópico?

- Hay una serie de modelos muy tradicionales de urbe. Madrid, Londres, Barcelona, París... pero hemos visto desde principios del siglo XX un nuevo modo de entender la ciudad como un ámbito pensado para los coches, con enormes carreteras y autopistas. Este modelo ya está anticuado. Ciudades como Madrid son mucho más humanas.

- ¿Madrid es una de las ciudades más habitables, según su criterio? ¿Cuál sería el caso contrario?

- Cuando las ciudades se amplían y empiezan a extenderse, repetimos gran parte de los problemas creando nuevas densidades, y dependemos del coche como única vía de conexión. Creo que cada vez somos más conscientes de estos problemas.

- ¿La sostenibilidad es una de sus grandes preocupaciones, como individuo y como arquitecto?

- Intento crear edificios que estén conectados con la naturaleza, que consuman menos energía y sean básicamente más limpios.

- ¿Siempre ha tenido las cosas así de claras? ¿No se ha dejado tentar por la arquitectura espectáculo?

- Si uno analiza un aeropuerto como el de Stansted, en Londres, que rediseñamos totalmente, se aportó luz del sol, se redujo el consumo de energía y se convirtió en un espacio mucho más humano. Con los proyectos sostenibles, planteas preguntas sobre cómo se han hecho las cosas hasta el momento. Este proceso de reforma permite aprender del pasado.

«Las maquetas no mienten»

- ¿Un arquitecto es un poco un filósofo?

- Creo que siempre va a haber gente que plantee preguntas fundamentales sobre cuál es el papel del diseño. El ideal tiene que ser un diseño que perdure, que pertenezca a su propio tiempo y además tenga la capacidad de ir más allá. Quizá esa sea la mejor definición de un clásico.

- En su mesa tiene una escultura de un cerebro. ¿Cómo funciona el cerebro de Norman Foster?

- No tengo ni idea. Siempre estoy intentando pensar cómo podemos hacer que algo complejo sea más fácil de entender. Si se trata de un edificio: ¿puede hablarnos? Quizás se trata de pasar de un mundo que se puede medir a uno más intuitivo.

- Cada pregunta que le hago, usted la acompaña con un dibujo. ¿Es la esencia de todo?

- Para mí, dibujar es tan natural como escribir. Las maquetas también son muy importantes, porque en una réplica en tres dimensiones no puedes engañarte a ti mismo. La maqueta te avisa.

- Entiendo que Norman Foster no sabe trabajar sin colaborar con otras voces a su alrededor.

- Cuando te forman para ser arquitecto, diseñas el edificio y luego das el proyecto a otras personas para que siga su proceso. Pero con ese enfoque pierdes muchas oportunidades, porque siempre hay muchas más maneras de diseñar cualquier cosa. Yo me siento seguro y más cómodo si trabajo en la misma sala con una serie de personas con otras habilidades. Y también con gente más joven, porque lo más probable es que no tengan miedo a plantearme retos. El crear un entorno creativo es en sí otro modo de diseñar.

- ¿Voy más allá si le defino como un hombre del Renacimiento?

- Como estudiante, siempre sentí un gran interés por lo que podríamos decir que es la arquitectura sin los arquitectos. Me fascinaban los edificios humildes. Por ejemplo, las grandes naves agrícolas. Con el tiempo, me he vuelto mucho más consciente de la importancia de lo que es la imagen general, más amplia. He dedicado mucho tiempo al diseño de mobiliario, que me permite ir de una escala a otra y abarcarlas todas. Quizás sea un mensaje muy importante para transmitir a los jóvenes que todo tiene el mismo nivel de importancia. El diseño del mobiliario es tan importante como conseguir el edificio más alto.