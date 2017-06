Enrique Urbizu grita 'acción' siete años después con la serie 'Gigantes'

'No habrá paz para los malvados' arrasó en los Goya con seis estatuillas, pero el éxito no le dio carta blanca a Enrique Urbizu. Siete años llevaba sin rodar el realizador bilbaíno, que por fortuna da clases en la Carlos III y no necesita el cine para comer. Este pasado jueves confesaba en un descampado del madrileño barrio de Puerta del Ángel que en ningún otro rodaje había tenido una silla de director con su nombre. A su lado, su cómplice José Coronado, visiblemente más delgado tras el susto que le dio el corazón, compartía su entusiasmo. Juntos ruedan 'Gigantes', una serie en la que repite el equipo de 'No habrá paz para los malvados'. Se estrenará en Movistar Plus en 2018.

«Rodamos como en cine porque hacemos composiciones en el plano y nos preocupa la puesta en escena. Con prestancia y elegancia. La serie tiene una pinta de peliculón que no puede con ella», adelanta Urbizu, que no está dispuesto a hacer concesiones. «No trabajo pensando en qué gente la va a ver, solo en que sea de verdad. Supongo que se dirige a un público adulto, atento, que se quiere sentar un rato a comerse los hígados. No es para verla planchando o cocinando, como hago yo a veces. Aquí no hay romanticismo, atardeceres con 'flou' ni ninguna de esas mierdas».

'Gigantes' es la crónica de una saga familiar que controla el tráfico de cocaína en Madrid. José Coronado encarna a Abraham Guerrero, el patriarca, que empezó en el Rastro trapicheando con monedas y ha acabado al frente de una mafia menos glamurosa que los Corleone. Daniel Grao, Isak Férriz y Carlos Librado dan vida a los hijos de este clan criminal. «Son gente que mueve unas cifras de dinero increíbles, pero que lleva una vida compartible con cualquiera de nosotros», observa el director. «Es más melodrama que 'thriller'».

'Gigantes' no es la primera experiencia televisiva de Urbizu, que firmó un episodio de 'Pepe Carvalho', la tv-movie 'Adivina quién soy' de la serie 'Películas para no dormir' y dos episodios de 'Las aventuras del capitán Alatriste'.