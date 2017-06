La nueva vida de Amateur

Los ecos de La Buena Vida siguen creciendo. En los años 90 y los 2000, fue uno de los grupos más valorados en el llamado 'indie pop' español, junto a Los Planetas, Astrud, Sr. Chinarro o Nacho Vegas. El valor de muchas de las canciones de sus siete álbumes y quince singles permanece vivo en el recuerdo: 'Qué nos va a pasar' fue elegida mejor canción del 'indie' de los últimos 30 años en Radio 3.

DISCO EN FASES



'El golpe'. Primer EP digital, recién publicado, contiene cuatro canciones, 'El golpe' 'En aquel entonces', 'Atardecer #74', y 'Fueron buenos tiempos'. 'Será verdad'. Segundo EP digital, saldrá a finales de este mes, con cuatro canciones más. 'Debut!'. El álbum, que se publicará en septiembre en CD y vinilo, con los dos singles y ocho canciones nuevas. 'Debut!' edición especial'. Doble álbum en vinilo que se publicará en 2018 con las 18 canciones grabadas por el grupo.

Pero el final del grupo donostiarra fue amargo y triste: un disco que se quedó a medio hacer por problemas con la compañía de discos, y la muerte en accidente del bajista del grupo, Pedro San Martín, en 2011.

Amateur es un nuevo grupo que da continuidad a la larga estirpe del pop y el rock donostiarra. Sus tres componentes trabajaron en La Buena Vida: Mikel Aguirre (voz y guitarras) como uno de sus principales compositores y cantante junto a Irantzu Valencia; Cheli Lanzagorta (piano) como incorporación cuando la banda creció; e Iñaki de Lucas (batería), como productor de buena parte de aquellos discos, después de haber pertenecido a UHF y Amor a Traición, entre otros grupos.

«Empezábamos de cero, estudiando cómo estaban hechas las canciones clásicas»



Colaboran músicos donostiarras de varias generaciones, de Diego Vasallo a Jaime Stinus



«El disco está dedicado a Pedro San Martín, y ha sido un modo de cerrar algunas heridas»

Desde el nombre, los donostiarras Amateur indican la voluntad de empezar de cero, a pesar de su enorme bagaje: «Pensamos: 'Si nos llevábamos los instrumentos a casa, igual no volvemos a tocarlos'», recuerda Mikel de cuando La Buena Vida llegó a su fin. «Así que Cheli y yo decidimos coger otro local y juntarnos de vez en cuando por el placer de tocar». Y empezaron estudiando: «Hicimos versiones de los clásicos, Tom Waits o Neil Young, por investigar cómo estaban hechas las canciones». Un concierto para amigos les animó a formalizar la situación y empezar con sus propias canciones. Iñaki de Lucas, técnico de sonido en su contiguo estudio de Amara donde fueron grabados parte de los discos de La Buena Vida, se incorporó y les incitó a ir registrando esos bocetos, en un trabajo paciente a lo largo de tres años, que se ha convertido en 18 canciones perfectamente empaquetadas para ser publicadas. Ya solo quedaba buscar un sello discográfico.

Y finalmente ha sido Sony. «Hemos llegado a tener hasta siete postores por la licencia para publicar el disco, pero nosotros tenemos el control sobre la obra, y somos dueños del master», apunta Cheli, quien constituye una auténtica columna vertebral del pop donostiarra, al haber formado parte de todas las generaciones, desde los inicios de la Orquesta Mondragón, a Puskarra, Amor a Traición y La Buena Vida. En el estudio Lanzagorta también diseña las portadas de Amateur, como hizo con las de la última etapa de La Buena Vida.

Herencias bien recibidas

De La Buena Vida ya surgió otro grupo paralelo con estilo propio en 2002, Ama, que formaron los hermanos Borja y Javier Sánchez, y que también está en plena actualidad lanzando una canción cada mes que recopilarán en un álbum.

En el caso de Amateur, al trío no le preocupa si va a ser comparado o no con el legado de La Buena Vida. «Estamos orgullosos de lo que hicimos», saltan rápidamente. «Pero tampoco hay ninguna intención de dar continuidad a La Buena Vida, somos un grupo nuevo», aclara Iñaki. Hay similitudes, lógicamente, porque Mikel Aguirre tenía un papel importante de apoyo a Irantzu, y a veces solista: «En La Buena Vida había cuatro fuentes de composición, Javi, Pedro, Cheli y yo, y ahora dos de nosotros estamos con Iñaki», explica Mikel. «¿Que habrá cosas que suenen a La Buena Vida? Pues encantados, ahí está mi forma de cantar y componer y sigo siendo yo. Lo que me gusta del disco de Amateur es que es muy natural, no hay nada forzado».

Pero las diferencias saltan al oído: las canciones de Amateur parten de la solidez clásica del piano o de la tradición americana de la guitarra acústica, para elaborar un pop-rock que tiene poco de sonido 'indie' y ni un ápice de pop saltarín. La canción 'El golpe' es la más briosa de todo el conjunto de las que han grabado, marcadas por los medios tiempos.

«Creemos que es un disco atemporal, tiene mucho de pop y rock clásico, pero no suena a una época en concreto», señala Mikel. «No nos consideramos 'indies', creemos que la música que hacemos ahora no va por ahí, y podemos optar a un mercado de gente más madura, y en medios más generalistas». «Nos hemos abierto a más cosas», apunta Cheli, «hemos absorbido influencias que no entraban antes. Hay guitarras más duras, otras cosas son más jazzísticas, o propias de los años 70», concluye.

Se trata de una colección de canciones muy apoyada en las emociones, y con reconocida melancolía: «Las letras hablan mucho del pasado, y también de La Buena Vida, porque el disco está dedicado a Pedro, y ha sido una manera de exorcizar nuestros fantasmas, o por lo menos los míos. Es verdad que hablamos de los viejos tiempos en varias canciones, y hay un punto nostálgico o melancólico en muchas de ellas». ¿Ha sido un proceso curativo? «Sí, en cierto modo. En 'Será verdad' decimos «heridas aún sin cerrar». Era una manera de volver a poner las cosas en su sitio, y recuperar las ganas de hacer canciones, que en realidad nunca se nos habían quitado».

'Fueron buenos tiempos', incluida en este primer EP, es buena expresión de todo eso, y de las referencias a Pedro San Martín, que se explicitan también en la aún inédita 'San Martín Blues', una versión personalizada y muy emocionante de 'Fort Worth Blues', la canción que Steve Earle compuso cuando falleció su amigo Townes Van Zandt. La carga emocional de todo el álbum se hace muy evidente también cuando hablan del amor, lejos de los habituales tópicos románticos, en 'Así se van los días' o 'Pendiendo de un hilo', una canción que «mi madre me dijo que le hizo llorar», confiesa Mikel. «Y me congratula, si eso significa que la canción es potente emocionalmente, porque es lo que buscábamos en el disco. También me gusta que las historias valgan para cualquiera, aunque hablen de una cosa o de una persona concreta. Sí puede haber algo triste o amargo, pero también hay trazos esperanzadores. Y esa combinación siempre me gusta».

Ilustres colaboradores

Sin proponérselo, el trabajo del trío ha acabado siendo un buen panorama de músicos donostiarras, o afines, de diferentes generaciones, con una importante lista de ilustres colaboradores: desde la cantante de La Buena Vida, Irantzu Valencia, a Diego Vasallo, que «vino a grabar una armónica pero le liamos para que cantara en una canción». También están las guitarras más rockeras de Jaime Stinus, excomponente de Brakaman al igual que Carlos Subijana, quien ha grabado los bajos en combinación con Fernando Neira.

Joserra Senperana, que ya colaboró en varios discos de La Buena Vida como orquestador, se ha encargado de los órganos y los arreglos de cuerda. Virginia Pina y Amaia Intxausti hicieron los coros y Rafael Berrio escribió la letra de 'Dulce final'.

Los nombres estelares continuarán cuando el trío se convierta en sexteto para los conciertos: Fernando Neira al bajo, Paul San Martín en el órgano y Joseba Irazoki en las guitarras, formarán la banda que se estrenará en escena en el festival Kutxa Kultur de septiembre, en el Hipódromo de San Sebastián. «Igual hacemos antes algún concierto de prueba, pero fuera de Euskadi».

'Debut!' se titulará el álbum completo. Otro guiño de principiantes que contrasta con la calidad y profundidad de la colección de canciones que Amateur ha grabado en el que está llamado a ser uno de los mejores trabajos del año en el panorama del pop-rock en castellano.