Ikuslea non, zinea han

Eskandalua Netflix plataformak eragin zuen, non eta zinemaren tenplua den Cannesen. Bertan aurkeztu zituen (antolatzaileek eta aukeratzaileek estimatu zituztelako, eta Sail Nagusirako aproposak zirela erabaki eta gero) ekoiztu berri ziren bi film: Bong Joon-horen 'Okja', txerri errraldoi bati buruzko satira politikoa, finantzazkoa eta fantasiazkoa; eta umore fin baina ozpinduz gainezka dagoen Noah Baumbachen 'The Meyerowitz Stories'. Aurrenekoan, Tilda Swinton protagonista. Bigarrenean, Ben Stillerrek, Adam Sandlerrek, Emma Thompsonek eta Candice Bergenek betetzen dute pantaila.

'Pantaila'… Justu 8 letra dituen hitz horretan dago koska. Netflixek ordenagailuak, tabletak, sakelekoak, telebistak onartzen ditu pantailatzat. Horrela izanik, gutako bakoitzak eskura genuen gailutan ikusi izan ditugu 'House of Cards' edo 'Orange Is The New Black' bezalako telesail oso interesgarriak, sozialki probokatzaileak, non irudiaren eta kontakizunaren lengoaia bera auzitan jartzen den. Netflixek ez ditu esandako film horiek etxe ondoko zinema areto edo saloietan estrenatuko. Zergatik? Aretoetakoa ez delako bere negozioa, bere inbertsio-eremua.

Estreinatzeko dagoen 'Orange is the new black' telesainaren bosgarren denboraldiko irudia. / EFE

Netflixek ekoizten duen guztia aipatu gailuetarako da egina. Ez badu zinemaldi baterako gonbidapen berezia jasotzen, edo merkatuak eta marketingak ez badute kontrakoa erabakitzen, aipatutako bi titulu horiek ez dira atzo arte sakratutzat genuen benetako zinema areto batean estrenatuko. Eta inoiz inongo zinematan estreinatuak badira ere (Ojka Hego Korean eta Britainia Handian neonezko argipean izango da, etxeko pantailetan dir-dir egiten duen aldi berean) oso leku zehatzetan eta egun eta ordu jakinetan baino ez ditugu aurkituko.

Eskandalua! Aieneak! Amorrua! Txistuak! Nola leike? Cannesko arduradunak Etsaia gonbidatu dute Zinemaren tenplura! Erre ditzagun kopiak! Defenda dezagun gure zeluloidezko gaztelua! Kanpora! Zinema, Zineman! Hori guztia ohiukatzen zuen jende andanak.

Eta derrepentean aurtengo epaimahiaren presidentea zen Almodovar mintzo. Zer esan zuen? Denok nahiago izan behar genukeela pelikulak pantaila zabaletan ikusi, aretoetako iluntasunean baino ez baita zinemaren miraria sortzen. Momentu hartan ikusi genuen argi. Zinemaldia hasi eta segituan: ez Ojkak eta Baumbachenak ez zuten inolako saririk jasoko (merezi, bai).

Lehendabiziko tirabirak eta ika-mikak itzali gabe zeudela, Cannesko buruzagiek izkribu bat plazaratu zuten: datozen edizioetan, areto batean estreinatuko dela zin egingo ez duten filmek ez dute lekurik izango Grand Auditorium Lumière jauregian. Mendeku gose ziruditen jefeek, baina…

«Gezurretan ari zarete. 'Zinema zineman' defenditzen duzue, baina 12 egunotan zehar hemen aurkezten diren milaka filmek, hemengo pantailez gain ez dute besterik ezagutuko, inork ez baititu erosiko»

Tilda Swinton aktore berdindugabeak honela ihardetsi zien Almodovar eta konpainiari: «Gezurretan ari zarete. 'Zinema zineman' defenditzen duzue, baina 12 egunotan zehar hemen aurkezten diren milaka filmek, hemengo pantailez gain ez dute besterik ezagutuko, inork ez baititu erosiko, inor ez baitute konbenzitzen. Ez, zinemarako egiten den zeluloidezko zinemak sarri, sarriegi ez du pantailarako bidea topatzen». Bong Joon-hok kontu bati erreparatzea eskatu zien ozen: ohiko, betiko, usadio zaharrak betetzen dituzten ekoiztetxe frankok ezezkoa eman zioten txerri jigantearen bere fabulari. Netflix plataforma berriak, ordea, behar zituzten sosak, giza baliabideak eta tresneria guztia eskaini zizkien zuzendariari eta gidoigileei. Filmatu nahi duen egileak ez dio erreparatzen plataforma kontu horri.

Norena da zinea?

Egia, denok maitazen ditugu zine saloiak baina Netflixerako 'Fe de etarras' filmatzen ari den Borja Cobeagak ez du dudarik. Errodaia lekutik, esan esan zigun ez pantailek ez gaur-egungo irudi-dispositiboez dutela ikusi behar duzun film hori aldatuko. Ederki daki 'Ocho apellidos vascos'-en sortzaileak bere azken pelikulak izan behar zituen plano guztiek nonbait iraungo dutela. Onerako, txarrerako. Baina iraun. Bost zein euskarri edo plataformaren bitartez. 'Pagafantas' sinatu zuen donostiarrak are urrutiago eraman zuen hausnarketa: seguru al gaude areto guztietan programaturiko filma errespetatzen dutela? Gure etxeetan guk egiten diogun harrera, ez al da askotan arras benetakoagoa? Hobea inkluso ikusteko tresneria eta ingurua kontutan hartzen badugu.

Netflixerako ari da errodatzen film berria Borja Cobeaga zuzendari donostiarra. / LOBO ALTUNA

Zinejale frankok etxean duten zinemaz gozatzeko aurrerapen horiek guztiak (pantaila, soinua, distantzia, erosotasuna) gure aldamenetako zine askok ez daukate. Beraz, ez al da hobe zure txokoan ikustea eta ez argiak erdi hondaturik dituen mantenurik gabeko pantaila triste eta txiki batean?

Erreza da oso aldarrikatzea 'zinea zineman' baina, ba al da zinemarekiko atxikimendu eta zirrara sortarazi behar dizkizuen lekurik onena zapata kaja dirudien sala hori? Pantaila eskaxekoa, sei besaulki ilara baino ez eta, aste bukaera bada, zinema merezi duen bezala ikusten sekulan ikasiko ez duten bikote bi, koadrila pare bat eta pelikula elkarri kontatzen diote bi atso edo agure. Hori al da lekurik egokiena zinema zeure egiteko? Cobeagaren ustez, Zinema ez da euskarri bat. Ezta plataforma bat ere. Askoz handiagoa den zerbait dugu. Ez da oihal baten esklabua. Ezta zeluloidearen beraren morroia ere. Zinema mugimenduan den irudiaren bitartez kontaturiko istorioak dira. Zer tramankuluk harrapaturik, non islaturik? Auskalo.

Baliteke etorkizunean kamera edo pantaila gure gorputzean txertatua izatea, baina zinemak jarraituko du zinema izaten. Izena aldaturik? Akaso. Ez ahaztu ordea Shakespearek esandakoa, arrosak, arrosa ez bagenio deitzen ere arrosa izaten jarraituko luke.

Eta aretoen erreakzioa? Barregarria. Iragarki batzuk ikusten dira Iparraldeko pantailetan: Zinemak hemen jarraitu behar du eta ez zuen eskuetan edo poltsikoetan. Nork esan die saloietako jabe horrei zinema beraiena dela, eta ez gurea?