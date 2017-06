Seis miradas vascas sobre Macondo

Macondo está en Donostia. San Sebastián es probablemente la única ciudad del mundo con una calle dedicada al territorio que inventó Gabriel García Márquez. Así lo aprobó el Ayuntamiento en 1995, para una vía en la zona de Alcalde Elosegui antes conocida como 'Contadores'.

En la 'aldea global' el medio siglo de 'Cien años de soledad' se celebra también desde aquí. Seis destacados autores vascos recuerdan la huella que les dejó una novela que, curiosamente, no ha sido nunca traducida al euskera. O al menos, publicada en lengua vasca.

1. Bernardo Atxaga El libro que llevó a otro libro

«La única diferencia actual entre liberales y conservadores, es que los liberales van a misa de cinco y los conservadores van a misa de ocho»



«Una noche se embadurnaron de pies a cabeza con melocotones de almíbar, se lamieron como perros y se amaron como locos en el piso del corredor, y fueron despertados por un torrente de hormigas carniceras que se disponían a devorarlos vivos»

«Leí la novela en la cama, por una enfermedad, y me sorprendió por su novedad»

Bernardo Atxaga recuerda que leyó 'Cien años de soledad' con 19 años y en la cama. «Yo estaba en tercero de carrera y sufrí una pleuresía que me mantuvo en la cama casi tres meses. Leí el libro y me sorprendió por su novedad: era algo distinto, aunque yo antes había leído una colección italiana de cuentos donde se usaba ya la etiqueta de 'realismo fantástico'».

Sin embargo, 'Cien años' «colmó mi necesidad de este autor, porque luego fui ya mal lector de García Márquez. He mordisqueado sus libros, pero poco más. Recuerdo que le conocí fugazmente en un congreso en Cartagena de Indias, donde nos regalaron una edición aniversario de la novela, pero ni me animé a pedirle que la firmara».

Atxaga prefiere hablar de otro libro y su relación con la gran novela de Gabo. «Años después cayó en mis manos, en una vieja edición de Espasa Calpe, 'Cazadores de cabezas en el Amazonas', de Up de Graff, una obra extraordinaria. Había cosas en este libro que aparecieron luego en la novela de Márquez, como la lluvia de pájaros, los arroyos de agua hirviendo o la anaconda de veinte metros cubierta de mariposas. Pensé que la historia de Up de Graff había sido la chispa que había precipitado el universo de García Márquez, y hasta lo dije en alguna entrevista, pero la gente me mirara raro, como si estuviera inventado algo».

Años después, en un viaje en La Habana, Bernardo Atxaga leyó en el periódico Granma una entrevista con el escritor colombiano en el que éste decía que su novela era, en realidad, 'realismo socialista', y citaba la novela de Up de Graff. Aquello me dejó tranquilo... y sigo recomendando a todo el mundo que lea 'Cazadores de cabezas en el Amazonas'». Así que, fiel al espíritu Atxaga, el autor guipuzcoano empieza hablando de 'Cien años de soledad' para terminar en Up de Graff. Y eso que en Donostia también hay calle Obaba, cerca de la calle Macondo, precisamente.

2. Mariasun Landa Memoria de una fascinación

«Fue como una traca de fuegos artificiales»

La escritora guipuzcoana Mariasun Landa compara la primera lectura de 'Cien años de soledad' «con la traca final de una sesión de fuegos artificiales: con asombro y fascinación. Fue una novela que nos abrió a otro tipo de universo imaginativo, a otra forma y temáticas narrativas... sin duda está en el poso de competencia literaria que una va adquiriendo a través de los años».

Sin embargo, Landa considera que «es una novela que no me ha influenciado, entre otras cosas porque no la he vuelto a leer. Mi rendición ante García Márquez me la proporcionó otra de sus novelas: 'El amor en tiempos del cólera'. Para mí es su gran novela. No hay fuegos artificiales, sólo una historia redonda escrita con maestría. Insuperable. De las que no envejecen».

3. Ramon Saizarbitoria Onetti mejor que Gabo

«Necesito modelos más modestos y contenidos»

«Pues, la verdad, no recuerdo qué impacto me produjo 'Cien años de soledad', pero no he sentido necesidad de volver a ella», confiesa Ramon Saizarbitoria. «En mi tiempo desconfiábamos de los 'booms', de los premios y de los éxitos de ventas de manera que seguro que abordé su lectura con reservas. Aunque, claro, me tengo que rendir al dictamen de prestigiosas instituciones que la califican como una de las cien mejores novelas del siglo XX e incluso de todos los tiempos».

Dice el escritor donostiarra que «a mí esta obra no me vale como referencia ya que ninguno de sus grandes recursos -la riqueza del lenguaje, sin ir más lejos- me resulta asequible. García Márquez y 'Cien años de soledad' son demasiado. Necesito modelos más modestos y, sobre todo, más contenidos. Por cierto que 'Isabel viendo llover en Macondo' me parece un grandísimo cuento y casi todo García Márquez está en él. A ese sí vuelvo con frecuencia».

Asegura Saizarbitoria que «para mí el gran escritor latinoamericano es Onetti, ese Faulkner uruguayo, inteligente, modesto y tierno que, en la necrológica del de Misisipi precisamente, escribió: 'sabía que lo que llamamos éxito no pasa de una vanidad amañada: amigos, críticos, editores, modas'».

4. Xabier Olarra Por qué no está en lengua vasca

«Traducirla y publicarla en euskera sería un esfuerzo... pero no técnicamente»

Preguntamos a Xabier Olarra, el destacado traductor tolosarra afincado desde hace años en Navarra, por qué nunca se ha traducido al euskera, o al menos publicado, una novela tan emblemática. «Se me ocurren bastantes razones. En el momento del 'boom', porque apenas se publicaba ninguna traducción al euskera de obras contemporáneas. Entre 1963 y 1968, por poner un ejemplo, se publicaron 24 traducciones de obras literarias, entre las cuales, entre Esopo, Virgilio o Marcial, San Juan de la Cruz o Santa Teresa, sólo aparece alguna obra suelta de Cela o Hemingway. No existía, por tanto, ni mercado ni política lingüística que pudiera enmarcar la traducción al euskera de obras clave de la literatura universal».

«Todo eso empezó a enderezarse en los 80 y 90», agrega Olarra. «De García Márquez hay cuatro novelas traducidas, 'Crónica de una muerte anunciada', 'El coronel no tiene quien le escriba', 'El general en su laberinto' e 'Historia de un náufrago', todas ellas breves. La envergadura del trabajo también debió disuadir a quienes se han ocupado de traer algo de García Márquez al euskera».

«Actualmente, salvadas las dificultades de la propia traducción (no creo que sean mucho mayores que las que supone la traducción de Borges o Mújica Laínez, que ya han sido traducidos) creo que la mayor parte de sus lectores potenciales en euskera son más proclives a leerla en el original castellano, lo cual es normal, por otro lado», añade Olarra. «Su traducción y publicación supondría hoy un gran esfuerzo con unos resultados (económicos) muy poco atractivos, como para que ninguna editorial pueda sentirse animada a abordar esta tarea», añade.

Sobre su memoria personal, recuerda que la leyó a principios de los 70 «y fue una gran bocanada de aire fresco para quienes andábamos más en la onda de Aresti, Saizarbitoria, Gabriel Celaya o Miguel Hernández. No creo que haya envejecido mal. De hecho, el año pasado volví a hojearla, y es una de las obras que sé que volveré a leer con gusto, evidentemente con otros ojos diferentes a los que la leyeron con 18 años».

¿Influyó 'Cien años de soledad' en la evolución de Olarra? «Ojalá. Me hubiese empujado más abiertamente a Faulkner y Joyce. Pero no fue así. Eran tiempos en los que había otras urgencias. La poesía era un arma cargada futuro...», termina.

5. Harkaitz Cano 'Realismo sucio' y 'realismo mágico'

«Es uno de los mejores arranques de una novela»

«Para mi gusto la novela tiene una de las mejores primeras frases», dice el escritor donostiarra Harkaitz Cano. «El arranque es de taller literario, por cuanto contiene a la vez muchos ingredientes: un punto de misterio, un 'spoiler' de tono trágico y un 'flashback' de ternura que lo compensa con un recuerdo iniciático: la novela queda así anclada en el futuro y en el pasado, dentro y fuera del tiempo. Tiene suspense, y a la vez trascendencia».

«El libro me fascinó por su exuberante libertad, pero también recuerdo perfectamente que la primera vez que tuve la novela entre las manos era un ejemplar de bolsillo con letra diminuta y me costó acabarlo...», explica Cano. «Quizás en el fondo tuviese razón Borges -creo que era él quien lo dijo- cuando le preguntaban qué le parecía 'Cien años de soledad' y él respondía con sorna algo así como que 'me parecen muchos años'».

Sobre las influencias en la literatura vasca Harkaitz Cano considera que «el libro influyó más a la generación anterior a mía, a autores como Joan Mari Irigoien, por ejemplo... Nosotros, en un principio, heredamos el realismo mágico filtrado por el alambique de estos escritores euskaldunes que leíamos en la ikastola, y llegamos a Macondo más tarde, con la mirada menos inocente y no tan receptivos respecto a su exotismo cegador y a su fantasía. Lo que sí vivimos a tiempo real fue la reacción al realismo mágico, esa corriente llamada irónicamente McOndo y a la que acabaría dando carpetazo final Roberto Bolaño bastantes años después. Aunque me da la sensación de que todas esas etiquetas han quedado ya obsoletas, cuando empecé a escribir me interesaba mucho más el realismo 'sucio' que el realismo 'mágico'».

6. Idoia Estornés El esqueje de una estirpe

«Su lectura me sumió en un estupefacto gozo»

Idoia Estornés asegura hoy que «no recuerdo apenas nada de esa novela, solo aquello de que las estirpes condenadas a cien años de soledad no tendrían una segunda oportunidad sobre la tierra. Y recuerdo lo que yo era entonces, el esqueje de una estirpe, como todos. Comenzaba a escribir y la lectura de 'Cien años de soledad' me sumió en el más estupefacto gozo. Y recuerdo también que si, parcial u objetiva, me dedicaba a la historia, nunca debería de avergonzarme de la pasión que en ella se encerrara. Porque esa pasión también era historia».

«Estaba en la veintena, intuía que la 'nueva historia' que comenzaba a estilarse entonces era transgresora, que retrazaría todas las dimensiones de la vida pasada, tanto materiales como mentales. Inconcebible sin acudir a la literatura, la geografía, las costumbres, el mito», remata Idoia Estornés.