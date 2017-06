El «mágico» regalo de un museo de Ámsterdam al visitante número 10 millones

Un holandés durmió en la sala donde está expuesto el célebre cuadro de Rembrandt 'La ronda de noche', una experiencia inédita que el Rijksmuseum de Ámsterdam ofreció el jueves a este hombre, el visitante número 10 millones desde que el museo reabriera en 2013.

"He dormido en una cama instalada a dos metros de 'La ronda de noche' de Remdrandt, es mágico, todavía no me lo creo", reaccionó Stefan Kasper, profesor de dibujo y artista, unas horas después de haberse despertado en el museo.

Despertarse al pie de la majestuosa obra del ilustre pintor holandés en el museo era algo que nadie hasta la fecha había podido disfrutar. Recibido con gran pompa, como a una estrella, este apasionado del arte tendrá difícil volver a la realidad tras este "sueño inolvidable".

Con la «entrada de oro»

"El visitante número 10 millones del Rijksmuseum ganó la única oportunidad de pasar la noche, por primera vez en la historia, entre tesoros holandeses", declaró satisfecho el director del museo, Taco Dibbits.

El feliz elegido compró la "entrada de oro" durante una excursión con sus alumnos del instituto de secundaria Montessori de Aerdenhout, cerca de Ámsterdam.

Todavía en una nube, Stefan Kasper aseguró que había estado completamente solo en la habitación: "No había guardias, ¡o estaban muy bien escondidos!".

Sabiendo esto, se puso cómodo. Se hizo selfis y se "paseó en calzoncillos y calcetines por las habitaciones, completamente vacías" antes de degustar un gazpacho y una carrillada servidas por el reconocido chef Joris Bijdendijk.

"Incapaz de dormirse", el profesor, que no era un fanático de la obra de Rembrandt, tuvo tiempo para "ver el cuadro con otros ojos".

"He descubierto personajes que no había visto antes, cobraban vida delante de mí. Es una experiencia grabada para siempre en mi memoria", insistió.