La herencia recibida y el legado

El carácter de 'relato fundacional' y de lo que se ha llamado 'geografía mítica' que posee 'Cien años de soledad' hunde sus raíces en Faulkner, en efecto, pero también en los textos bíblicos, que constituyeron para García Márquez una de sus más placenteras lecturas, según propia confesión. Lo confirma el papel relevante que tiene Melquíades en la novela, no ya solo como redactor de la historia de los Buendía, sino como profeta que vaticina el fin de Macondo y de la estirpe.

El libro emula, así y como lo ha señalado la crítica, el esquema bíblico, al plantear un Génesis y un Apocalipsis. A esas herencias se puede añadir el propio concepto balzaciano de la novela como «historia secreta de las naciones», así como la del modernismo de Rubén Darío en el estilo lujoso y en el imaginismo, que a menudo introduce elementos decadentes de la cultura ilustrada, para hacerlos contrastar con el paisaje americano, o como las fabulaciones fantásticas de Jonathan Swift, los surrealismos y los expresionismos de las vanguardias europeas, sin olvidar el rico género de la 'novela de dictadores', que fecundó en el continente americano y que tuvo una gran referencia a este lado del Atlántico en el 'Tirano Banderas' de Valle Inclán, a su vez heredero, por otra parte, del modernismo rubendariano.

Pero más abundantes que las influencias recibidas por esa novela, que ahora cumple el medio siglo, son las que han dejado su impacto dentro y fuera de nuestro país, hasta traspasar los límites de la lengua española. En los años 70 causó verdadero furor y una gran plaga de imitadores que se recrudeció cuando su autor recibió el Nobel de Literatura en 1982 y que soñaban con presentarse ante el monarca sueco ataviados con un traje regional como el célebre 'liqui liqui' blanco que lució Gabo en aquella inolvidable ceremonia, y que dio a ese reconocimiento un coloración etnográfica que hasta entonces no había tenido, y que quizá no resultó todo lo beneficiosa que parecía para la propia literatura. Y es que a partir de García Márquez se creó un malentendido en torno al sentido de ese premio, que parecía de pronto nacido más para premiar a países, lenguas y etnias que a obras y a escritores.

A partir de esas fechas se introdujo un criterio de reparto («ahora toca tal o cual cultura autóctona») que no tenía nada que ver con la tradición de la Academia Sueca, que había sido capaz de reconocer a dos autores de lengua francesa (Camus y Sartre) en el breve espacio de siete años, aunque el segundo lo rechazara con una teatralidad memorable. El propio García Márquez había sido reconocido por los méritos intrínsecos a su obra literaria, no porque representara a un país que no había sido agraciado antes.

Son esos méritos los que justificaban la influencia de su literatura, que no ha cesado en nuestros días. La influencia de 'Cien años de soledad' se aprecia hoy en obras tan dispares como las 'Tierras de cristal' (1991) del italiano Alessandro Baricco; 'El perfume' (1985) de Patrick Süskind; o como 'Faltan palabras' (2009) de la eterna candidata china al Nobel Zhang Jie. El mismo Salman Rushdie ha confesado su admiración por Gabriel García Márquez y nos sorprendió en 2015 con una novela claramente inspirada en el 'realismo mágico' ('Dos años, ocho meses y veintiocho noches') en la que Averroes se empareja con Dunia, una mujer sobrenatural sobre la que pesaba la profecía de que «fluiría de su vientre un mundo» y que convierte al filósofo en padre de una mágica prole.

Entre los autores españoles en los que puede apreciarse su huella, más o menos reconocible y en relación con la concepción faulkneriana de la narración, están Luis Mateo Díez, Ramiro Pinilla o Bernardo Atxaga. Otros han heredado el 'realismo mágico' en la caracterización estrafalaria de sus personajes, como es el caso del valenciano Vicente Muñoz Puelles en su novela 'Sombras paralelas', publicada en 1990, o del barcelonés Carlos Ruiz Zafón, en cuya célebre tetralogía el protagonista recuerda «aquel amanecer en que su padre le llevó por primera vez a visitar el Cementerio de los Libros Olvidados», cita que remite al inicio de 'Cien años de soledad' y al coronel Buendía que «muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo».

La influencia de esa obra de García Márquez y de su 'mágico realismo' se ha dejado ver incluso en el cine. Un digno ejemplo en clave humorística es la 'geografía mítica' de 'Amanece que no es poco', la película que José Luis Cuerda estrenó en 1989, en la que algunos individuos aparecen plantados en una huerta como hortalizas, y donde la Guardia Civil detiene a un lugareño acusado de plagiar a Faulkner. La referencia es tan explícita como hilarante.