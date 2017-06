'Danzad malditos', una obra brutal expuesta casi sin ficción

. Se suele anunciar que la obra que vamos a ver es otra cosa, muy diferente a lo que estamos acostumbrados a encontrarnos sobre un escenario, pero pocas veces es cierto del todo. Sin embargo, Alberto Velasco dice que ha logrado hacer desaparecer la frontera entre realidad y ficción en la pieza que ha dirigido. La clave es que en 'Danzad malditos', además de teatro y danza, hay una «competición», que no es ni más ni menos que lucha sin cuartel entre doce actores por ver quién elimina del juego escénico a sus compañeros dentro de una historia cuya estructura es simple y brutal a la vez.

LA REPRESENTACIÓN Lugar: Teatro Victoria Eugenia. Fecha: Mañana, a las 20.00 horas. Precios: 10, 18 y 24 euros. Coloquio: A las 19:30 horas habrá un encuentro-coloquio de quince minutos en la Sala China del teatro para conocer la trayectoria artística de la compañía.

Toma como referencia la novela de Horace McCoy, '¿Acaso no matan a los caballos?' y la posterior película de Sidney Pollack, 'Danzad, danzad, malditos'. La historia es la de aquellas crueles competiciones en la Norteamérica de la depresión económica de principio del siglo XX, donde las parejas bailaban hasta la extenuación y solo la ganadora se llevaba unos dólares.

«La competición que se ve en nuestra función es totalmente real», explica Velasco. «Los actores saben todos los textos y coreografías, pero no conocen con qué pareja las van a hacer, ni siquiera en qué momento de la función van a ser eliminados porque las pruebas de azar, de fuerza y de resistencia son las que lo deciden y son totalmente reales. Al final sólo gana una pareja y cada día es distinto. La función tiene ese espíritu de un partido de fútbol en el que las reglas están claras, pero no se sabe lo que va a pasar».

Premio Max Revelación

Puede parecer que se trata de un espectáculo de improvisación, pero no. «Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Si pierde tiene que hacer unas cosas concretas y si gana, otras. Hay un juego de posibilidades muy marcadas que no deja hueco a la improvisación porque si no, nada se sostendría. Estas reglas permiten una dramaturgia potente, que sigue vibrando en cada momento».

El año pasado fue una de las grandes sorpresas en la cartelera de Madrid y ganó el Premio Max al Espectáculo Revelación. Y eso que nunca se habían propuesto sorprender. «Creamos esta fórmula de la competición durante los ensayos. Si lo hubiéramos buscado desde el principio habría salido algo superficial, neutro, frío»».

Con una impactante escenografía «en la que retratamos un espacio hundido en la tierra, donde casi bailan sobre sus propias cenizas», la función no deja indiferente a nadie. «La gente se levanta a aplaudir o abuchear, como si estuvieran en el fútbol». Todo puede ocurrir, también el morbo ante la fuerza de la acción. «Enseñamos la miseria del sufrimiento de los que se dejan la piel para llegar más lejos que el de al lado. Cuando ves eso, al final el morbo que produce en el espectador es el que engancha. Es un morbo que me interesa y me repele, el mismo que me deja ser capaz de comer mientras veo horribles escenas de una guerra en la tele».