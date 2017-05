Ardanaz: «En los países centroeuropeos los jóvenes hacen cola para escuchar música clásica»

Formado en Musikene en las especialidades de piano y dirección de orquesta, el donostiarra Félix Ardanaz continuó con su aprendizaje en la escuela Frédéric Chopin de Varsovia, en la Universidad de Viena y en la Royal Academy of Music de Londres, donde finalizó sus estudios de master. A sus 28 años, quiere centrarse en la dirección, y en septiembre se instalará en Nueva York, para formar parte del departamento de dirección de orquesta y teoría musical de la Manhattan School of Music. Todavía no ha tenido la oportunidad de dirigir una gran orquesta en su ciudad, aunque sí interpretó como solista la quinta sinfonía de Chaikovsky, «mi obra preferida». En un futuro no muy lejano, espera volver a su ciudad natal con la batuta de director.

- ¿En qué anda ahora?

- Ahora mismo estoy volcado en la faceta de director de orquesta. Mis próximos compromisos de aquí a dos años vista son como director.

- ¿Tiene la agenda completa ya?

- No, no, nunca se cierra del todo. siempre surgen nuevos compromisos. En verano, por ejemplo, voy a actuar en el festival de Aspen en Estados Unidos, que es uno de los más importantes. Luego, ya me he comprometido con varias sinfónicas españolas, como la de Málaga y la de RTVE. Y en septiembre me instalaré en Nueva York.

- ¿Por qué en Nueva York?

- Me concedieron un premio Fulbright para incorporarme a la Manhattan School of Music donde haré un doctorado de dirección de orquesta y me incorporaré como profesor en el departamento de dirección de orquesta.

- ¿Ha tenido que elegir entre la dirigir y el piano?

- Durante los últimos ocho años, desde que empecé a dar conciertos, mi trayectoria se ha centrado en el piano. Pero es una vida muy solitaria. Lo que me gusta de la dirección es la idea del diálogo con los músicos, y el estar siempre rodeado de gente. Yo creo que la música mana ante todo de una actitud de diálogo, y por eso, en ese sentido, ahora me he decantado por la dirección. Desde el punto de vista humano, me parece más interesante esta disciplina.

- ¿Cuál ha sido su trayectoria hasta la fecha?

- Ha sido una lucha permanente y una lenta escalada. He participado en concursos, los premios obtenidos me han llevado a dar conciertos, ... ha sido un largo recorrido.

- ¿Cuando era niño se imaginaba que llegaría a ser director de orquesta?

- No, la verdad. Con siete años no te planteas que ésta será tu profesión. Pero al final vas descubriendo que es tu pasión, que es lo que vas a hacer. Pero desde que decides que esa sea tu profesión, hasta que consigues objetivos claros y entras en el mercado, el recorrido es largo. Una cosa es salir de Musikene, y otra muy distinta poder vivir de los conciertos. Hay un salto entre la formación que uno tiene desde el punto de vista académico, y lo profesional.

- ¿Forma parte de una nueva generación de directores?

- Creo que es complicado hablar de generaciones porque es difícil establecer dónde acaba una y empieza otra. Pero es cierto que la dirección, a diferencia de otras disciplinas, es un mercado o realidad profesional a la que se accede tarde. En ese sentido, hoy día un director que tenga menos de 50 años es joven.

- Entonces usted es muy joven...

- Sí, pero en cambio para el piano por ejemplo, hoy día hay artistas rusos, chinos o coreanos, que con quince años están dando conciertos con orquestas. Es un mundo al que se accede mucho antes. La dirección exige un grado de madurez, experiencia, hay que conocer los instrumentos...

- ¿Se ha planteado alguna meta como director?

- Mi meta es seguir poco a poco subiendo peldaños. Pero me encantaría conciliar el mundo sinfónico con la ópera, porque es un género que siempre me ha fascinado. De hecho, ya he trabajado como director asistente en la ópera de Roma con 'Madame Butterfly' y en 'La Traviata' en el Covent Garden de Londres, y tengo unas colaboraciones futuras a medio plazo en el ámbito de la ópera, en la que me quiero ir introduciendo. La clave creo que está en conciliar los dos mundos, no centrarse sólo en uno.

«Estoy centrado en la dirección, pero me gustaría conciliar lo sinfónico con la ópera»



«El disco físico es la carta de presentación del artista, y se vende después del concierto»

- Entre horas de estudio y conciertos, también ha tenido tiempo de crear su propia discográfica, Orpheus. ¿Cómo surgió la idea?

- La creé hace cinco años, porque quería sacar mis propias grabaciones con relativa flexibilidad y publiqué dos discos de piano. Después, varios músicos amigos me pidieron sacar sus propias grabaciones, y accedí. Poco a poco, lo que empezó a ser una idea para tener más libertad, acabó siendo una casa discográfica en toda regla, y hoy ya somos una referencia a nivel nacional.

- ¿Qué tipo de música editan?

- Música clásica de todas las disciplinas instrumentales. Tenemos una sección de música contemporánea muy importante, y varios proyectos interesantes a futuro. Hemos firmado un convenio con el Carneggie Hall de Nueva York y la Filarmónica de Berlín, por el que sacaremos un proyecto discográfico al año de los intérpretes que ganen los concurso que organizan.

- Vamos, que material no les falta...

- Requiere mucho trabajo de coordinación, pero vamos adelante. Yo como director artístico, superviso los proyectos, colaboro en la selección de los músicos que grabarán con nosotros. Trabajamos con distintos ingenieros de sonido tanto en España como Europa, por lo que tenemos la disponibilidad de que se pueda grabar en distintos estudios.

- La música clásica, ¿se sigue escuchando?

- Creo que estamos en una época fascinante, en la que todo cambia de repente. Hay una realidad, y es que hoy día en las tiendas de disco y grandes superficies se compran y venden muchos menos discos que hace veinte años. Sin embargo, estamos en la época en la que más discos se graban. La música se oye a través de las plataformas de internet -Spotify, iTunes-, y el disco físico tiene un valor distinto, el de carta de presentación. La gente compra cientos de discos a la salida de los conciertos, porque quiere conocer antes al artista y quiere su firma. Nuestro sello discográfico ha entendido ese cambio de realidad y por eso procuramos que nuestros proyectos tengan una difusión masiva en las plataformas de streaming y que los propios intérpretes sean propietarios de grandes cantidades de CDs, para que ellos mismos los puedan vender después de los conciertos. Es una idea que está funcionando muy bien porque las tiradas se están acabando.

- ¿Y la música clásica, llega a la gente joven?

- En España no, pero en los países centroeuropeos, los jóvenes hacen cola, hasta tres horas, para adquirir las entradas con descuento para los conciertos. Hay cientos de jóvenes menores de 30 años entre el público. Cuando se comparan las cifras de Berlín, Viena, París o incluso Nueva York con la realidad española, hay una gran diferencia. No generalizaría pensando que no ha habido un relevo generacional en el público. Es una realidad de España, donde no existe público joven en los conciertos de música clásica. Aquí las enseñanzas artísticas, y especialmente las musicales, tienen una importancia irrisoria. Esto habría que corregir, y el cambio tiene que venir de los gobernantes y a través del sistema de enseñanza.

- ¿Se ha recuperado la música de la crisis?

- Creo que en España se empiezan a ver brotes verdes a nivel de festivales y programación. Además, el nivel de los músicos ha crecido muchísimo porque hay más conservatorios. Es una realidad a la que todos los músicos tienen que enfrentarse. No hay tantas plazas laborales como titulados. Es un mundo cada vez más competitivo, pero esto sucede en todas las disciplinas.