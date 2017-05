Un documental se suma al rescate de la historia del campo de concentración de Gurs

A efectos administrativos fue llamado 'el campo de los vascos', pero la historiografía de la II Guerra Mundial en Francia es el Campo de Gurs. Por sus 382 barracones de cinco metros de ancho por treinta de largo pasaron más de 60.000 personas entre 1939 y 1940: refugiados vascos de la Guerra Civil española, brigadistas internacionales, republicanos españoles e 'indeseables', una imprecisa categoría que abarcaba desde extranjeros, pacifistas, presos comunes y, principalmente, judíos huidos de la Alemania nazi. El documental 'Un sanglot dans la gorge' ('Un sollozo en la garganta'), dirigido por Caroline de Otero con guion de Mari Claude Albanési, recupera la historia de este campo, situado a escasos kilómetros al norte de Zuberoa, por el que pasaron la filósofa Hannah Arendt o el escritor Jean Améry. «Gurs, una extraña sílaba, como un sollozo que no consigue salir de la garganta», escribió en 1945 el poeta Louis Aragon.

Producido por la asociación Crossing Art en colaboración con el Departamento de los Pirineos Atlánticos, 'Un sanglot dans la gorge' irrumpe con afán pedagógico en una Francia en la que se vuelve a cuestionar o incluso a negar abiertamente el 'colaboracionismo' durante la guerra. «La ultraderecha siempre crea la polémica sobre lo que llama 'detalles de la Historia', y niega hechos indiscutibles y probados. Es propaganda lamentable. Debemos luchar contra este terrorismo intelectual», señalan las responsables del documental, quienes lamentan las dificultades que encontraron para su producción. «En Francia se encuentra mucho dinero para el deporte, pero muy poco para la cultura... sobre todo cuando la asociación es pequeña y se encuentra alejada de la capital».

Al igual que otros episodios incómodos de la colaboración francesa con la Alemania nazi durante la ocupación, sobre Gurs también se echó tierra durante mucho tiempo. Sobre esa tierra se plantó un bosque y el tiempo hizo su trabajo a favor del olvido. No fue hasta 1979, en el cuarenta aniversario de su creación, cuando comenzó a emerger la memoria de este campo de concentración, del que apenas quedan vestigios, ni supervivientes. De forma progresiva, el campo comenzó a concitar más interés, sin llegar nunca a ser un nombre muy conocido: 'Gurs, una tragedia europea' es el título de la única obra teatral firmada por Jorge Semprún. A los trabajos publicados por Claude Laharie desde mediados de los noventa, se suma en 2007 'Gurs: campo vasco' (Ed. Txalaparta), de Josu Chueca, e incluso las recientes memorias de Luis Ortiz Alfau, firmadas por Ander Izagirre, que también ha colaborado en este mediometraje de media hora.

«La historia se repite sin cesar» Caroline de Otero y Mari Claude Albanési han querido incluir en 'Un sanglot dans la gorge' escenas bien recientes protagonizadas por los inmigrantes que habitaron la llamada 'jungla' de Calais, desmantelada en otoño pasado por la Policía francesa. En opinión de la guionista, se trata de un paralelismo pertinente. «Totalmente. La historia se repite sin cesar : los refugiados de las guerras de Siria, Afganistán, Darfour,... se concentran en campos improvisados con condiciones sanitarias muy malas en Italia, Francia, y otros países europeos. Los inmigrantes de hoy en día son los refugiados de ayer». Albanési señala que «los refugiados del Vietnam también, los 'boat people', que llegaron en los años 70-80 no fueron muy bién acogidos... Y sobre todo tenemos que acordarnos de nuestros propios refugiados franceses, que llegaron de Alsacia y Lorena y que fueron considerados como 'refugiados' aunque sean tan franceses como los otros. Y que decir de los 'pies negros' de Argelia...» Precisamente, Otero y Albanési descubrieron al conocerse que compartían una historia familiar de migración: «Sus abuelos españoles llegaron a Francia para huir a Franco, mis abuelos italianos vinieron en Francia para escaparse de Mussolini. Esta película constituye un homenaje a nuestras familias, y a las de los hombres, las mujeres y de los niños que fueron internados en todos los campos de detención europeos desde 1939 hasta 1945», concluye la guionista.

Una historia ocultada

«Hablando por casualidad con un amigo profesor de Historia, me contó la historia del Campo de Gurs que no conocía yo. Nunca había oído ni siquiera el nombre de Gurs, aunque conociera a Oloron, Navarrenx y esta región. Tampoco en la escuela nunca nos hablaron de este campo, a pesar de que se encontraba en nuestro Departamento», explica Albanési. Su afán por averiguar «por qué motivo no se hablaba de este pasado, comencé a investigar y en la búsqueda de testigos y supervivientes, surgió la idea de una película, así que contacté la directora, Caroline de Otero».

Ya la construcción del campo, destinado a acoger a exiliados vascos, chocó con la oposición de representantes institucionales vasco franceses, que rechazan su presencia en el territorio. De hecho, Gurs, 'el campo de los vascos', se encuentra a escasos kilómetros de Iparralde, pero fuera de la región. Jean Ybarnégaray, alcalde de Uhart-Cize, diputado y posteriormente, ministro del régimen colaboracionista de Vichy -además de primer presidente de la Federación Internacional de Pelota Vasca-, ejerció una implacable oposición a que el campo se levantara en tierra vasca.

Caroline de Otero y Mari Claude Albanési contextualizan esta actitud en el sentimiento profundamente nacionalista francés de Ybarnégaray y matizan que «en un primer momento, fue favorable a acoger a refugiados franceses que venían de España», pero ante la gran «afluencia de refugiados, cambió radicalmente su posición». Las responsables del filme reconocen que tras la proyección de 'Un sanglot dans la gorge' -estrenada el pasado día 20 en Donibane Garazi-, el público se interesó por el papel de Ybarnégaray y las personas que trabajaron en el Campo de Gurs, y que tras la guerra, «hicieron como si fuera nada, algunos de ellos incluso llegó a ocupar algún cargo electo». No obstante, recalcan que «muchos ciudadanos vascos acogieron en sus casas a refugiados y les dieron trabajo» al considerar que «un campo como Gurs no eran un lugar de acogida, solidaridad y hospitalidad».

Tras la ocupación, Gurs pasó a convertirse en un campo de concentración, en el que los judíos, en su mayoría de edad avanzada, se llevaron la peor parte. «De los 18.185 judíos registrados en Gurs, 1.037 murieron en el campo, 619 de ellos durante este invierno de 1940-1941», apunta Albanési. Miles de judíos fueron finalmente deportados a los campos de exterminio construidos en Polonia. La guionista de 'Un sanglot dans la gorge' recalca que «no queríamos caer en el sórdido. Tuvimos mucha suerte encontrar a Louise Glasman, judía turca, nacida en Biarritz, liberada del Campo de Gurs junto a su madre en 1943». Tal y como se recoge en la película Glasman guarda hasta el día de hoy las cartas que su hermano le envío desde el campo de tránsito de Drancy, próximo a París, así como su propio diario de juventud. «Una prueba muy importante de la vida de la época, un testimonio auténtico, porque los supervivientes del campo tienen hoy más o menos 80 o 90 años -Luis Ortiz Alfau tiene 101-, y sus recuerdos se mezclan y confunden con todo lo que oyeron después sobre los campos de exterminio», afirma Albanési.

Todo lo cual no resta para que la película, que mezcla imágenes actuales del campo con otras procedentes de archivos documentales, se levante sobre el testimonio de algunos supervivientes -como Joseph de Sola, los centenarios Luis Ortiz Alfau y Aurelio Grossi o la propia Glasman-, en un relato hilado por el escritor Eric Malharrancin. Respecto a los testigos, Albanési asegura que no hubo problema en que aceptaran hablar ante la cámara. «Al contrario, estaban muy felices contar sus historias. Además algunos de ellos dan conferencias sobre este asunto en escuelas del País Vasco. Para ellos transmitir sus experiencias de vida es un deber, un homenaje y un testimonio contra el olvido». La guionista resalta que «a pesar de que vivieron momentos duros, horribles, que no podemos imaginar en nuestra comodidad cotidiana y preservada, todos albergan una gran humanidad y mucha paz interior, que fue lo que nos transmitieron. Y también que es tan importante perdonar como nunca olvidar».

Bajo un bosque

Documentación y recuerdos, que poco a poco tienen a desaparecer. Poco más queda de Gurs. Todas los barracones fueron destruidos tras la guerra y en las ochenta hectáreas que ocupó el Campo, se plantaron árboles. Queda la barraca de la enfermera suiza Elisabeth Kasser, que atendió a los niños internados en Gurs, un barracón reconstruido a en 2015 y los pilares de hormigón que dividían el campo. «Queda el cementerio... terrible... Pocas tumbas de republicanos, pero muchas de judíos». Y es que, tal y como apunta Mari Claude Albanési, «como muchos en Francia, este campo fue una verdadera vergüenza para la población local».

Pronto estará disponible una versión de la película subtitulada en castellano que permitirá organizar proyecciones a este lado de la muga.