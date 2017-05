Ane Rodríguez: «Tabakalera necesita alguien que gestione la relación entre todos los que convivimos aquí»

Para entenderlos retos que afronta Tabakalera es preciso recordar que en el edificio conviven el proyecto cultural propio, que dirige Ane Rodríguez y que se traduce en proyecciones de cine, exposiciones y otras actividades, y diversas entidades con su propia dinámica, como el Zinemaldia, el Instituto Etxepare, la Filmoteca Vasca y Kutxa. Las instituciones estudian ahora modificar esta estructura, mediante la creación de una nueva Dirección General que, a modo de superestructura, se encargue de gestionar y coordinar la comunicación interna y las actividades de todas las instituciones que conviven en el edificio. Ane Rodríguez reconoce que «es necesaria una persona que gestione la relación entre todos los que convivimos aquí». Y admite: «Estoy deseando dedicarme solo a los contenidos».

-Tabakalera está en un proceso de reflexión para ajustar su funcionamiento. ¿En qué punto se encuentra?

-Ahora mismo estamos en un impasse porque se han cruzado dos procesos muy vinculados: uno, referente a la actual estructura, cómo desde un mismo equipo nos ocupamos del edificio y, a la vez, el contenido de una parte del proyecto. Estamos valorando si tiene que ser así o no, porque nos genera problemas como -y es sólo un ejemplo- que yo tenga que estar representando a la totalidad de Tabakalera y también al proyecto completo.

«Se ha retrasado el perfil de este nuevo puesto, pero esperamos tenerlo a final de año»



«El actual modelo me genera problemas a la hora de ingresar dinero mediante alquileres»

-¿Se siente juez y parte?

-Sí.

-¿Y en qué solución están pensando? ¿Quizás en una estructura superior que se encargara de gestionar todo el edificio y sus diferentes entidades e instituciones, para que usted se centrara en el programa de Tabakalera?

-Es una de las posibilidades, pero estamos viendo las alternativas. Como decía, esto se ha cruzado con la reflexión de las instituciones sobre con qué otros contenidos quieren dotar a Tabakalera en los mil metros cuadrados disponibles en la planta uno. Son dos procesos paralelos que se tocan porque dependiendo de esos contenidos quizás la estructura tenga que ser otra, pero necesitan más tiempo para madurar.

-Uno de esos posibles equipamientos es un centro de creación audiovisual en euskera.

-Es uno de los proyectos que desde las instituciones, en este caso la Diputación, se testó para ver qué necesidades hay en la industria audiovisual de creación de contenidos en euskera, pero a día de hoy sigue siendo un laboratorio. En función de los resultados, se creará o no en ese espacio. Hay otras posibilidades, pero que aún no se han concretado por parte de las instituciones.

-¿Y el centro de artes escénicas?

-Es algo de lo que no se ha hablado en ninguna reunión del consejo de administración o en las comisiones ejecutivas y sobre lo que no se ha trabajado, pero sé que es una petición personal del diputado foral de Cultura, Denis Itxaso.

-¿Por qué resulta tan compleja la convivencia en Tabakalera?

-Se está mejorando, pero sí que tiene diferentes mimbres. Por un lado, está la convivencia entre todos los proyectos que estamos en el edificio y ahí estamos afinando mucho la comunicación y coordinación, en especial, entre Kutxa y Tabakalera porque somos los que más programación generamos.

-La colaboración entre las entidades dedicadas al cine parece más fluida que entre las dedicadas a las exposiciones de arte.

-Sí, pero ese problema entre Kutxa y nosotros viene dado por el volumen de programación de los dos. Filmoteca, el Instituto Etxepare o el Zinemaldia vinieron ya con un proyecto en marcha y sólo han tenido que instalarse, pero para Kutxa y nosotros eran nuevos.

-Kutxa ya tenía espacios expositivos...

-Pero todo el Kutxa Kultur lo ha desarrollado aquí. Ha sido un año complejo, al que se ha sumado la actividad de Donostia 2016 a la hora de generar contenidos. Hay una voluntad de mejorar, desde luego, y por ejemplo, tenemos previsto la programación veraniega de la azotea.

-¿Pero cuál es el problema? ¿De programación? ¿De públicos? Porque cada uno tiene sus espacios.

-No es de públicos, ni de falta de espacio. Quizás de coordinación y comunicación. Un ejemplo: Kutxa no comunica que va a haber determinado concierto o nosotros no les informamos de tal actividad...

-Pero al menos se enterarán por los medios, en el peor de los casos.

-Eso es, pero a nivel organizativo nos genera problemas. Y ahí es donde nos sentimos juez y parte porque si hubiera una estructura dedicada a la coordinación técnica de todo el edificio haría de árbitro: si unos empiezan a las siete, otros no puede empezar las pruebas de sonido hasta las diez, por poner un ejemplo. Ahí es donde estamos ajustando nuestra necesidades.

-Hay instituciones en Tabakalera que se quejan de falta de visibilidad. ¿Son conscientes que para el público generalista todo lo que se celebra en Tabakalera lo organiza Tabakalera? El edificio imprime un sello que eclipsa todo lo demás.

-Eso es. Para bien y para mal: acapara atención sobre una programación que no es tuya, del proyecto cultural de Tabakalera, pero también al revés: pones tu sello a una programación que nunca harías.

-¿No es una batalla perdida?

-Por una parte, es muy bueno que la gente venga a Tabakalera y le dé igual quién esté programando, pero por otro, a la hora de cumplir ciertos objetivos, es un factor que lo complica. Por ejemplo, a la hora de posicionarnos en las redes de centros de arte contemporáneo, partimos de un perfil, pero cada institución aquí tiene sus objetivos y Kutxa, como obra social, puede querer que gente amateur tenga la posibilidad de exponer. Cuando a Kutxa no se visibiliza le perjudica, pero si se entiende que en Tabakalera se ha organizado una exposición de acuarelas, el perfil que intentas marcar se desvirtúa. Entendemos que es una lucha perdida, tenemos que convivir con eso. En la exposición de verano hemos colaborado con el centro Witte de With de Rotterdam, que el ciudadano de a pie puede no conocer, pero que te posiciona en el sector.

-Para evitar que el centro se desvirtúe, el proyecto de Tabakalera dispone de su propia sala de exposiciones, más allá de que haya acuarelas en Kutxa.

-Sí, pero genera confusión. Aquí tiene que haber de todo, pero por eso mismo, hay una reflexión sobre la propia marca porque no podemos atribuir al edificio los valores que atribuimos al proyecto. El edificio tiene que ser mucho más que eso y pongo como ejemplo la internacionalización...

-... una asignatura pendiente, ¿no?

-Por nuestra parte, no lo creo. El año que viene vamos a colaborar con unas seis instituciones internacionales -de Burdeos, de Milán...- para coproducir exposiciones. Este año tendremos la de Eric Baudelaire en colaboración con el Witte de With de Rotterdam, el año que viene la de Itziar Ocariz coproducido con una institución de Basilea y con el ca2M de Madrid y para verano hemos coproducido una pieza de la artista italiana Rosa Barba con el Museo de Arte Contemporáneo de Burdeos (CAPC) de Burdeos y Hangar Bicocca de Milan, cayo director es Vicente Todoli. En año y medio de vida estas relaciones se han dado de forma bastante natural y esta internacionalización es la estrategia del proyecto Tabakalera, no del edificio Tabakalera. El objetivo de internacionalización de Kutxa o del Zinemaldia nada tiene que ver.

-¿Son excesivamente exigentes sus exposiciones?

-Son exposiciones que probablemente requieran una segunda o una tercera visita. Una de las intenciones en la línea de las exposiciones es que generen debate y para eso, tienen que ser temas accesibles y en el caso de los estimulantes, es algo a lo que nos podemos sentir próximos todos, aunque luego en las exposiciones haya distintos niveles de exigencia.

-Las instituciones han decidido buscar una Dirección General. ¿Qué perfil debería tener, más artístico que gestor o al revés?

-Dependerá de cuál tiene que ser la visión conjunta del edificio. Hay que decidir si esta figura tendrá capacidad ejecutiva sobre los nuevos contenidos que van a venir o no. ¿Mi opinión? Se necesita una persona con visión estratégica, sensibilidad cultural, pero también un gerente. Creo que es un tema estratégico.

-¿Qué quiere decir con eso?

-Si pensamos en el modelo actual, uno de los problemas que nos genera es que yo represento al todo y a la parte. Se necesita una persona que pueda gestionar las relaciones entre todos los vecinos de Tabakalera y que tenga una visión estratégica de cuáles son los ámbitos de acción. ¿Tiene sentido que una persona esté pensando en la estrategia de internacionalización del centro cuando el Zinemaldia tiene la suya y el proyecto cultural de Tabakalera otra diferente?

-Pero ninguna dirección general va a imponer su estrategia de internacionalización al Zinemaldia, por ejemplo.

-No, eso no, pero con los contactos que tiene, por ejemplo, la Escuela de Cine Elías Querejeta y la capacidad del Zinemaldia de atraer industria vamos a generar un ciclo. Lo cierto es que eso a día de hoy se está dando, pero el equipo de Tabakalera no tenemos capacidad de generar sinergias.

-¿Quiere decir que el resto de las instituciones no obedecen?

-No, no, no va por ahí... No tengo esa capacidad ejecutiva, pero es que tampoco es mi misión. Nosotros somos los administradores de la finca. Creemos que hay ciertas necesidades a las que no estamos atendiendo, no sé si eso lo resuelve una Dirección General o no, quizás pase más por reforzar ciertos equipos. Hay necesidades estructurales que no estamos atendiendo porque no tenemos tiempo.

-¿Qué necesidades?

-Coordinación, dedicar más cuidados al resto de entidades que convivimos aquí, que al final, es como cuidar de tu propia familia y de las de todo el portal. El concepto 'corrala' me encanta, pero es difícil ser director de una orquesta tan grande.

-¿Siente que las labores de coordinación de Tabakalera le impiden desarrollar sus funciones como directora del proyecto cultural?

-Sí.

-¿Para cuándo estima que se incorporará esa nueva Dirección General?

-Se ha retrasado el perfil del puesto, pero esperamos tenerlo para finales de año. Luego habría que ver cuándo saldría la convocatoria. Como pronto, estará para mediados de 2018.

-¿Se va a sentir aliviada cuando se produzca el nombramiento?

-Sí. Sé que habrá cosas que me costarán, pero estoy deseando que haya una persona o un equipo que se dedique al edificio para que yo me pueda centrar en el proyecto cultural. Y no pasa por duplicar equipos, sino marcar una estructura mucho más limpia con lo que tenemos a día de hoy y por tomar decisiones.

-En este proceso de reflexión, ¿tiene Tabakalera ya definido el modelo final de lo que quiere llegar a ser?

-No, estamos en pleno proceso. La primera parte era hacer el diagnóstico y la segunda trataba de plantear alternativas. Dependiendo del objetivo que tengan las instituciones como misión del centro en su totalidad, el modelo debería ser uno u otro en cuanto a estructura. Tendrá más o menos sentido tener una Dirección General frente a una Gerencia global. Una opción podría ser segregar el equipo de gestión del edificio, con su gerencia, del equipo de contenidos del proyecto cultural.

-¿No implicaría duplicar cargos?

-No, si el equipo de contenidos sólo se dedica al proyecto cultural y el equipo gerencial, al conjunto del edificio.

-¿Cuál sería su opción?

-Pasaría por hacer una reflexión en torno a la marca 'Tabakalera', que es superpotente, pero esa dualidad me genera problemas a la hora de ingresar dinero mediante el alquiler de espacios. Tenemos una política bastante restrictiva en lo que se refiere a eventos privados cerrados, porque en el momento en el que tienen una dimensión pública pueden distorsionar la marca. Eso genera tensión. La cuestión es: ¿podemos ponerle un apellido al proyecto cultural para desligarlo de otras actividades que se realizan en el edificio?

-¿Optaría a este puesto de nueva creación?

-No, yo quiero estar en los contenidos.

-¿Hará falta más presupuesto?

-El objetivo es que no mucho más. Será una decisión conjunta con las instituciones. Tenemos claro que si hay un cambio de estructura tendrá una afección presupuestaria. Habrá que pensar en optimizar los recursos.