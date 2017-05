Donde el hielo es un lugar cada vez más árido

Dicen que allí, a menudo, el silencio se puede tocar. Que los sonidos provienen de las entrañas de la tierra cuando se resquebraja; blanca, hielo hasta donde alcanza el horizonte. Dicen quienes por allí transitan que cada vez es más difícil encontrar huecos de foca para cazar y que el agua tarda más lunas en congelarse. El blanco torna en gris, ni siquiera los azules brillan parecido. Ahora, el hombre invade el último lugar virgen del planeta con sus colores. No lo hace por necesidad sino porque, al fin, es un virus que un día acabará con el organismo que le mantiene vivo.

Esta es la historia de dos osos: Esquimo el viejo y Wáluk el joven. Una historia sencilla, contada con la delicadeza de los cuentos y dibujada por valquirias armadas con arcos de violín. 'Wáluk, la gran travesía', es la continuación de la obra que Astiberri publicó en 2011, escrita por Emilio Ruiz (Santander, 1960), dibujada por Ana Miralles (Madrid, 1959) y que entonces también obtuvo un éxito incontestable en Francia, Brasil y Estados Unidos. Fue el comienzo de las andanzas de dos plantígrados que, desde que se conocen, van tejiendo una amistad llena de dulzura. Difícil saber si realmente los osos son como los retratan los autores. ¿Por qué no? Al fin y al cabo, los humanos que aparecen en 'La gran travesía' sí son como cabría esperar. Esa es la cuestión: los diferentes niveles de lectura de la obra.

Catalogada como más cercana al público infantil, y siendo absolutamente recomendable a tal destino, no cabe quedarse ahí. En el guión de Ruiz destacan sus dialógos, alejados de cualquier pretensión altisonante o compleja, esa dificultad ya ha sido asumida en todas las fases previas a la puesta en página. El resultado debía ser simple (que no estúpido), tal y como cabría esperar en las conversaciones de seres cuyas naturalezas palpitan al mismo ritmo que la nieve que hollan. Hablan de comida, de lo agradable que resulta nadar o de la libertad. No necesitan explicarla. Es inherente a ellos. Lo mismo sucede con el argumento en su conjunto, en las antípodas de cualquier epopeya donde cada viñeta puede esconder peligros insospechados. De hecho, por supuesto, las únicas notas discordantes las pondrán los humanos, individuos a los que no habría que prestar la menor atención, tal y como sentencia uno de los nuevos personajes de la serie (aunque esta segunda entrega no deja ningún asunto pendiente, concluye con el legendario y feliz 'continuará'). Al fin, Ruiz no reniega de pequeños textos explicativos que, a modo de juglar, ayudan, acompañan y sitúan la acción.

Ana Miralles

Y todo cobra sentido. Ana Miralles irrumpe con su arsenal de pinceles. Imposible menospreciar a una de las principales figuras del Arte nacional. Imposible no recordarla desde sus inicios en 1982 y sus pasos por las históricas revistas 'Rambla', 'Cairo', 'Madriz', 'Marie-Claire', 'Vogue España' o la serie 'Djinn' (2001), entre otros trabajos. Desde entonces, muchas horas frente a un tablero de dibujo que confluyen en la dificilísima misión de convertir a osos polares en actrices y actores que deambulan por un escenario sin ropajes.

Sería probable que la idea de un cómic como éste pudiera llevar a pensar en las soluciones de la factoría Disney para los seres antropomórficos o, en otro orden, en las del 'Blacksad' de Guarnido, curtido precisamente en aquellas lides. No, Miralles dibuja osos polares, osos de verdad, exagera los rasgos lo justo y es capaz de plasmar la personalidad con los trazos contados, sin fuegos de artificio, rebosantes de encanto. No hay encuadres extraños, ni soluciones formales desconcertantes y, aunque el formato del álbum es horizontal, nada más asentado en la tradición que tal propuesta, si bien en este caso, a diferencia de lo que ocurrió durante años en la posguerra española, Astiberri lanza un libro de la máxima calidad, ni que decir tiene.

Ana Miralles alcanza con 'Wáluk, la gran travesía', una maestría que se combina a la perfección con la de Emilio Ruiz, no en vano han trabajado juntos en multitud de oportunidades.

Y resulta que no es un cuento infantil (solo). El cambio climático, la lenta agonía del Polo, todo ello incumbe a cualquier lector sea cual fuere su edad. No pretende concienciar desde el drama lacrimógeno fácil, y por eso merece que se le preste la debida atención. Continuará.