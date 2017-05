Ainhoa Arteta y Estrella Morente unirán sus voces en una gira a partir de diciembre

La soprano tolosarra Ainhoa Arteta y la cantaora granadina Estrella Morente fusionarán sus voces en diciembre para una gira que arrancará en Jerez de la Frontera (Cádiz). Así lo explicó ayer Ainhoa Arteta en Sevilla, donde recibió el título de hija adoptiva de la provincia sevillana por parte de la Diputación. La gira se denominará 'Qué suenen con alegría' y en el escenario, señaló Arteta, «cada una cantará con estilo, y tenemos cosas que fusionaremos en común». De la gira es probable que salga un disco.

En Sevilla recordó su vinculación con esta ciudad y destacó cómo en la Semana Santa de 2015 cantó el 'Ave María', de Charles Gounod, a la Macarena antes de salir en procesión, «en una noche en la que me sucedió algo que no puedo explicar, y sólo el que cree y vive la Semana Santa con la Virgen puede comprender que me sucedió algo que no es terrenal». «Habrá gente que piense que estoy loca, pero creía que era la primera vez en mi vida que no iba a terminar un Ave María, porque no es lo que canté a La Macarena, es lo que la Macarena me dio a mí», declaró a Efe.