Convivencia musical entre generaciones

Con medio millar de participantes sobre el escenario habilitado en la terraza del ayuntamiento, el festival Olatu Talka celebró un multitudinario acto inaugural con un gran concierto en el que participaron once agrupaciones y solistas, y 400 voces pertenecientes a diversas corales de la ciudad y alrededores.

La lluvia respetó la jornada inaugural de Olatu Talka, aunque hubo que abrigarse para disfrutar de la hora exacta que duró el acto que inauguró el festival. El espectáculo giró en torno al tema de la música y la convivencia entre generaciones. Por eso juntó dos sectores muy representativos del ámbito musical del País Vasco, como son las agrupaciones corales y los grupos de base. Pero además, reunió a distintas generaciones que disfrutan con la música en su tiempo libre: los jóvenes y los mayores, tal y como explicaba el director artístico del concierto, Gorka Miranda.

Y el resultado no defraudó a los centenares de espectadores y curiosos que se acercaron a Alderdi Eder, que pudieron ver cómo las voces más veteranas hacían los coros a las canciones más rockeras, y cómo los jóvenes hacían lo propio con las melodías más tranquilas. Lástima que algunos problemas técnicos impidieran que algunos fragmetos intérpretados por los coros infantiles se pudieran escuchar bien.

Los coros y las bandas de música, junto a Easo Jazz Orkestra, interpretaron cinco temas



El concierto concluyó con la interpretación de 'Lau Teilatu' por parte de todos los asistentes

El concierto arrancó a las ocho en punto, con la actuación de Easo Jazz Orkestra, que ofreció un recital de 20 minutos. A continuación se sumaron al espectáculo las diez bandas y solistas que tienen relación con el servicio Musikagela -Los Bracco, Olatz Salvador, Nothing Box, Physis versus Nomos, Les Fous, Autumn, Sara Mansilla&Jon Fernandez, Yo Ciervo, Iñigo Serrulla y Jon Busselo-. Junto a ellos fueron subiendo al escenario los componentes de las trece corales -Coro Easo, Zumarte, Easo Txiki, Araoz Gaztetxo, Cum Jubilo, Ibaiertz, Illumbe, Aita Donostia, Eskola-Gurutziaga, Kantakidetza, Araoz Gazte, Pasaia Gazte y Zaria Gazte-, que sumaron más de 400 voces. Todos juntos interpretaron cinco canciones, aunque la última, 'Lau Teilatu', también contó con la masiva participación del público que se acercó al concierto.

El espectáculo ha tenido meses de preparación. Tal y como explicaba uno de sus artífices, Gorka Miranda, primero se realizó una convocatoria para las bandas. Se presentaron una docena, y entre todos eligieron cuatro melodías que interpretan esos grupos. Luego se planteó la idea a los coros de la zona de Donostialdea, y trece accedieron a participar en el proyecto.

El Conservatorio Francisco Escudero también ha colaborado en el espectáculo, ya que la Easo Jazz Orkestra sirvió de base para todas las interpretaciones, y su director, Roberto Pacheco junto a Josu Elberdin y Josu Alberdi, fueron los encargados de realizar los arreglos de las canciones y adaptarlas para que los coros pudieran hacer las voces.

Las cuatro piezas que sonaron ayer en Alderdi Eder fueron 'Zintzilik', de Olatz Salvador, 'Ohm', de Physis vs Nomos, 'Sayonara', de Los Bracco y 'Twisted Surgery', de Nothing Box'. Pero hubo una quinta, a la que se sumaron todos los participantes del proyecto, 'Lau Teilatu', de Itoiz, una canción conocida por todas la generaciones, porque «la música no entiende de edades». Miranda también subrayó el ánimo con el que acogieron los coros esta iniciativa y a las ganas con las que han participado.

Olatu Talka invade la calle

La octava edición del festival Olatu Talka arrancó ayer, con la música como gran protagonista. Antes del concierto inaugural, el 'Rock Kamm Broom' recorrió por la tarde distintos calles, desde el Antiguo, hasta el centro, expandiendo las melodías del rock desde un camión. También hubo otras actuaciones musicales en Tabakalera, en el Puerto, en Sagüés y en Morlans.

Pero será entre hoy y mañana cuando se celebren la mayoría de las actividades. Ciudadanos y asociaciones tomarán las calles de todos los barrios de la ciudad, donde se celebrarán conciertos, demostraciones de baile, recitales de poesía, talleres y exposiciones. La playa de la Zurriola, acogerá por la mañana un taller de paleontología en forma de juego para 'desenterrar' los huesos de un elefante, y aquí se celebrará durante toda la jornada el festival de esculturas de arena. Los que quieran mover el esqueleto podrán acercarse a las once de la mañana al Parque Harria para participar en el Zumbathon, y en Intxaurrondo se organizará un gran mercado de reutilización. Ya por la tarde, el teatro será protagonista en el centro cultural Lugaritz, los libros ocuparán la Plaza Bilbao, y por la noche, el salón de plenos del ayuntamiento se convertirá en lo que fue en su inicio, en un casino, con un espectáculo de música y baile.

La música ocupará gran parte de la programación del Olatu Talka. En el marco del circuito Kontzertour, se han programado más de 60 conciertos en el festival. Durante toda la jornada de hoy habrá actuaciones en varias plazas como Sagastieder, Ferrerías, Easo o José María Sert. La parte Vieja, la zona del puerto y Sagüés, también serán epicentro musical hasta la medianoche.