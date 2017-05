Tabakalera va a temblar esta noche

Agárrense que vienen curvas. Curvas cargadas del rock más enérgico que vamos a tener en Gipuzkoa este fin de semana. La coqueta sala Kutxa Kultur Kluba de Tabakalera recibe esta tarde-noche a una banda que debuta en Gipuzkoa. Desde la fría Minneapolis (EE UU) llegan las ardientes atmósferas oscuras de The Blind Shake, que comparten cartel con The Lookers, el joven pero reputadísimo trío de rock & roll de Iparralde.

EL CONCIERTO Cartel: The Blind Shake + The Lookers. Lugar: Kutxa Kultur Kluba, Tabakalera. Cuando: Hoy, viernes. Hora: 20.00 horas. Precio: 10 euros anticipada, 12 euros en taquilla.

Partiendo de una base surf melódica, los norteamericanos presentan canciones que alcanzan el garaje y el rock más caótico «con un toque marciano», reconoce Juancar García, de Bloody Mary, organizador del festival.

«El mejor concierto del año»

Este trío, compuesto por los hermanos Jim (guitarra) y Mike Blaha (guitarra barítono) y Dave Roper (batería «bestial», añaden), llega a Donostia dentro de su gira europea y defiende de manera salvaje una carrera que comenzó en el año 2005 y que abarca nueve discos, entre álbumes de estudio y grabaciones en directo.

Su última referencia discográfica, editada el pasado mes de marzo, es el single 'Live at The Third Man Records' publicada en el sello del mismo nombre que dirige Jack White.

El capo de la tienda de discos de Irun que ha logrado programar a esta banda en Gipuzkoa no oculta su excitación ante la cita que comienza a las 20.00 horas. «En su anterior gira muchísima gente salía del concierto diciendo que fue el mejor bolo que habían visto en todo el año. Esa es la ilusión que tenemos para esta noche. Personalmente echo en falta esas bandas sorpresa que sin conocerlas sales atontado de lo que acabas de ver. Pues creo que The Blind Shake es una de ellas».

Desde luego la tradición rockera de la ciudad de Minneapolis está bien representada en este grupo que comparte su pasión por el punk y el rock de bandas como Babes in Toyland, Dillinger Four, The Replacement o Soul Asylum. ¿A qué grupo de la escena más cercana se podrían asemejar The Blind Shake? Responde Juancar García, «creo que si mezcláramos a Los Coronas con Wau y los Arghhhs tendríamos una aproximación más o menos cercana». Avisados estamos, los norteamericanos Agitación Ciega están en la ciudad y no queda más que comprobar en directo todas las buenas palabras que hemos escuchado sobre ellos.

Nuevos temas desde Ziburu

Los que también están recibiendo muy buenas críticas desde hace meses son Nicolas Caumont (voz y bajo), Mikel Toyos (guitarra) y Charlie Hollocou (batería), el trío de Ziburu (Lapurdi) que responde al nombre de The Lookers. Ellos van a ser los encargados de abrir la cita de esta tarde-noche y se espera de ellos que vuelvan a repetir el gran concierto que ofrecieron en Le Bukoswki a principios de año.

A escasos de metros de la sala donde actúan hoy presentaron su homónimo primer LP. Un compendio de canciones, que desde el pop más exquisito fluye al mejor rock and roll. Actitud tampoco les falta a estos tres jovenzuelos que han estado realizando una minigira por Francia durante las últimas semanas y que se transforman cuando pisan el escenario, «son muy vergonzosos y tímidos. A pesar de las alabanzas que están recibiendo por crítica y público no se lo tienen creído. Eso sí, cuando pisan el escenario se transforman», dice de ellos el propio Juancar García, que les editó su álbum de debut en el sello Bloody Mary Records.

Esta tarde podremos escuchar temas de su primer disco pero, probablemente, también estrenen en la Donostia de 'Lost in San Sebastian' nuevas canciones. «La edición del disco les ha activado y no paran de hacer nuevos temas. Ya han dicho que hoy tocarán algunos de ellos. Al poco tiempo de publicar el disco ya vinieron a la tienda con nuevas canciones, maravillosas por cierto. Están pensado cuándo editarlas. Hay un proyecto de sacar un single con Flamin' Groovies. Cyril Jordan ya ha dicho que adelante por lo que en breve esperemos tener buenas noticias al respecto», anuncia.

Activos desde luego son estos chicos. Tocarán en el Kutxa Kultur Festibala del Hipódromo donostiarra en septiembre y en julio actuarán en la fiesta de presentación del trailer del largometraje 'El decimosexto sueño de un artista' del director Marcos García, donde Nicolas y Mikel son protagonistas.