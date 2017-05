Fiel a sí misma hasta el final

A Donostia 2016 se le podrán reprochar muchas cosas, pero nadie cuestionará una lealtad hacia sí misma rayana en el fanatismo. Todos los 'fantasmas' que acompañan al proyecto desde que era apenas el embrión de una candidatura se dieron cita ayer, por penúltima vez, con motivo de otro de sus informes, en esta ocasión, el referente a la evaluación independiente. Su presentación fue una 'Capitalidad Cultural' a escala diminuta: el mismo voluntarismo, idéntico empeño en la constatación de evidencias, el habitual lenguaje ortopédico y el ya tradicional aparataje teórico.

El informe se resume en una idea que en sí misma causa estupor: se han cumplido los objetivos, independientemente de que éstos no fueran los que la gente se esperaba. Y además, con la mitad del presupuesto previsto, lo cual revela que o bien el proyecto estaba mal dimensionado desde el principio o bien la Oficina ha funcionado a marchas forzadas. La cuestión es: ¿qué esperaba la gente? Todo en general y nada en concreto, por cuanto no hubo manera de que saber qué contenía en concreto el lema de 'cultura para convivir', sobado hasta eviscerarlo de cualquier significado.

Seis años después de que los responsables de la candidatura reconocieran abiertamente que «no se había sabido transmitir» y de que se comprometieran a elaborar desde ese momento un programa más tangible para ciudadanos y colectivos, no hay rasgo más distintivo de la Capitalidad Cultural donostiarra que el mensaje encriptado, imposible de desentrañar y, por lo tanto, de transmitir. Por otra parte, la desproporción entre los aciertos y errores es cualitativamente abismal. Por poner un ejemplo: que se hayan creado redes europeas de colaboración, la implementación de nuevas formas de trabajar, vaguedades sobre la convivencia o que Ardora fuera seleccionado en 2015 como candidata a no se sabe bien qué galardón palidecen frente a cuestiones como la irrelevancia mediática de la Capitalidad más allá -y ya es mucho decir- de la Comunidad Autónoma Vasca. O su escaso impacto económico. O el error que supuso optar por el esclerótico formato 'fundación' para gestionar la organización. O el hecho de que el proyecto jamás logró sobreponerse al revés que supuso su fallida inauguración. O el radical centralismo donostiarra en un proyecto llamado a ser 'de país' y en el que finalmente tres de cada cuatro actividades programadas se celebraron en Donostia y de éstas, el 75% en el centro, Egia y Gros. Tampoco parece realista sostener que ha fomentado el debate ciudadano. El 2016 ha sorprendido, soliviantado, indignado o emocionado, pero su clausura no se produjo en medio de la controversia, sino de la indiferencia que genera la saturación.

Donostia 2016 ha deparado actividades impecables - 'Adiorik gabe', 'Sueño de una noche de verano', 'Time Machine Soup', 'Olas de energía', todo lo referente a la efectiva diversidad lingüística y el Olatu Talka si se quiere...-, pero lastrada por la dificultad de dotar de coherencia al programa, del tal forma que el conjunto ha acabado siendo menos que la suma de las partes. Ese 5,9 con el que los consultados puntúan su grado de satisfacción con la Capitalidad simboliza la atonía de una ciudadanía exhausta. Un poco triste para aquel audaz proyecto que se impuso entre dieciséis candidaturas y que se despide tras completar el viaje que empezó como una iniciativa osada y concluye en forma de procedimiento burocrático.