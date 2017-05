El 2016 cumplió sus objetivos pero no satisfizo a la ciudadanía

. La Capitalidad Cultural Donostia 2016 ha tenido un desarrollo satisfactorio y ha cumplido los objetivos que se había marcado, pero no ha cubierto las expectativas generadas en la ciudadanía. Ésta es la principal conclusión de la evaluación independiente realizada por la consultora LKS y la firma Prospektiker, en colaboración con la UPV/EHU y la Universidad de Mondragón, en la que quedan reflejados los problemas de comunicación de un evento mejor percibido en sus actividades tomadas de forma aislada que en el conjunto del proyecto. «La valoración, con ser positiva, no ha cubierto las expectativas que los distintos colectivos, sobre todo los agentes del sector, se habían hecho en relación a la Capitalidad», señala el estudio, que otorga un grado de satisfacción media del 5,9 sobre diez, y que identifica los aciertos y los aspectos mejorables del evento. En cualquier caso, no se recoge el número de personas consultadas para la realización del informe, debido a los distintos procedimientos utilizados y entidades implicadas. Fuentes del 2016 indicaron, a modo orientativo, que para algunas encuestas telefónicas se llegaron a realizar hasta 1.200 llamadas.

El director general de la Capitalidad, Pablo Berástegui, presentó ayer el informe evaluador en compañía de representantes de las cuatro instituciones que conforman la Fundación Donostia 2016: el viceconsejero de Cultura, Joxean Muñoz; el diputado foral de Cultura, Denis Itxaso; la concejala donostiarra del área, Miren Azkarate; y la subdirectora general de Cooperación, Grial Ibáñez, en representación del Ministerio. El acto tuvo lugar en el marco de las jornadas que entre ayer y hoy se celebran en el edificio Carlos Santamaría del campus donostiarra de la UPV/EHU, organizadas por la propia Fundación Donostia 2016. Berástegui reconoció que los objetivos que se había marcado la Capitalidad «igual no coincidían con los anhelos de la ciudadanía».

«Falta de comunicación»

LAS FRASES



Miren Azkarate Concejala de Cultura «Ha cumplido los objetivos, con los aprendizajes que transmitiremos a otras capitalidades» Denis Itxaso Diputado de Cultura «Sería interesante saber el reconocimiento europeo; quizás las capitalidades no tienen el impacto de antes» Joxean Muñoz Viceconsejero de Cultura «Hay que contextualizar la percepción ciudadana: la ciudad tiene una actividad cultural muy alta» Grial Ibáñez Representante del Ministerio «La metodología de la evaluación suscita mucho interés en otras ciudades que serán capitalidad»

La desafección hacia la Capitalidad es mayor entre las industrias culturales y «la sociedad civil organizada». Con más de 3.000 «agentes culturales» implicados en la programación, «la imposibilidad de embarcar a todo el sector» ha provocado una sensación de «falta de comunicación e información e incluso desatención de algunas propuestas». El resultado es que entre los creadores y gestores culturales ha cundido un sentimiento de estar «al margen de un proyecto en el que inicialmente» creyeron que encontrarían su hueco.

Del informe de evaluación se desprende también la conclusión -no cuantificada, según dijeron los responsables de Donostia 2016- de que buena parte o incluso una mayoría de los asistentes a actividades de la Capitalidad ignoraban que éstas formaran parte del programa del proyecto, una cuestión que Joxean Muñoz atribuyó a la dificultad de hacerse con una identidad propia, en medio de una habitualmente intensa programación cultural donostiarra, por un lado, y al hecho de que numerosos proyectos del 2016 estaban organizados en colaboración con otras entidades, por otro. Otro dato destacable es que la valoración es más positiva entre quienes han acudido a los diferentes actos organizados por la Capitalidad que entre aquéllos que han observado el evento desde fuera. «La percepción cambia en función de la implicación -apunto Pablo Berástegui- ya que los que han participado tienen mejor opinión que quienes no lo han hecho». De hecho, aquellas entidades culturales cuyas propuestas no consiguieron formar parte de la programación de la Capitalidad «han manifestado con frecuencia su desencanto», según se recoge en el informe de evaluación.

No obstante, el informe, que recorre la historia del proyecto desde su formulación como candidatura allá por 2009 hasta la clausura el pasado mes de diciembre, concluye que Donostia 2016 ha sido «innovadora, arriesgada y valiente», a la vez que afirma que ha superado «el reto de la materialización» de un programa vaporoso y desprovisto de infraestructuras «a pesar del cúmulo de dificultades». De igual forma, recuerda que se han llevado a cabo las 3.475 actividades previstas con un presupuesto de 49 millones de euros, la mitad del previsto inicialmente -89 millones-, debido al «contexto de crisis económica profunda». Como consecuencia, «el impacto económico global» ha quedado por debajo de los previsto y «los agentes» locales tampoco han percibido «un impacto significativo» en su cuenta de resultados. También se cifra en 1.081.140 personas el número de asistentes a actividades de Donostia 2016, de las cuales, el 84% procedía de Gipuzkoa, el 2,9 de Bizkaia y el 1% de Álava. El 3,4% fueron visitantes de otras comunidades autónomas y el 7,6%, extranjeros.

La evaluación general de la Capitalidad se completa con los informes realizados en torno a proyectos concretos -una tercera parte del programa- en el que actividades como 'Sueño de una noche de verano' o 'Adiorik gabe/Sin adiós' han obtenido calificaciones por encima de los ocho puntos. Precisamente, sobre 'Sin adiós', Miren Azkarate señaló que se trata del reconocimiento a las víctimas de la violencia «que más adentro llegaba de cuantos he asistido». También destacó Azkarate la representación teatral de la obra de Shakespeare en el parque de Cristina Enea, un ejemplo de colaboración entre distintos «agentes locales» y de cooperación en torno a un proyecto. Azkarate consideró cumplidos los objetivos, «con sus sombras y fallos, y con los aprendizajes que transmitiremos a otras capitalidades».

Itxaso se sumó a la valoración positiva del evento, aunque echó en falta más proyección europea de la Capitalidad donostiarra, y un mayor anclaje a los conflictos más próximos y nuestra memoria más reciente en las propuestas relacionadas con la convivencia. También considera necesario abordar la crisis de la Unión Europea con más énfasis ya que «si nuestro lema era 'Cultura para la convivencia', la situación de Europa tiene una raíz cultural», señaló. Destacó el éxito de la actividades vinculadas a las artes escénicas y se preguntó si ha llegado el momento de «catapultar estas disciplinas a un nivel superior». Joxean Muñoz, por su parte, quiso destacar la abigarrada programación cultural donostiarra, impropia de una ciudad de este tamaño, y reconoció que en ocasiones «la gente asiste a actividades que no sabe quién organiza y que además le da igual. Lo estamos viendo en Tabakalera. Ése no es el problema», señaló. En cuanto a la representante del Ministerio de Cultura, aseguró que la metodología de evaluación «está suscitando mucho interés en futuras capitalidades europeas» y destacó que la exposición audiovisual 'Cuaderno de bitácora' -vista en Tabakalera a finales de 2016- podría comenzar a itinerar, con Córdoba como primera parada.

Disponibles en la web

El conjunto de los informes evaluadores -tanto el resumen ejecutivo de LKS y Prospektiker, como los 28 estudios dedicados a otras tantas actividades concretas- se encuentran disponibles en la web de la Capitalidad.

La Fundación Donostia 2016 se encuentra ya en fase de «liquidación», a la espera de cerrar el llamado 'legado' de la Capitalidad, cuya presentación está prevista para el próximo día 29. Desde el pasado octubre, el comité ejecutivo del Patronato de la Capitalidad trabaja en la elaboración de los programas que conformarán este 'legado', entre los que ya está confirmado el Olatu Talka/Rompeolas, cuya octava edición arranca hoy mismo. La última cita con Donostia 2016 será en otoño, cuando el comité de expertos europeos presente su propio informe con las recomendaciones de Bruselas.