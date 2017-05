Arranca Olatu Talka

Olatu Talka ya inunda San Sebastián con un interesante y amplio programa cultural para todos los gustos y edades. La octava edición del festival Rompeolas, que se celebra por primera vez sin la tutela de la organización de San Sebastián 2016, ha arrancado de forma oficial a las ocho de esta tarde con un concierto en el que han intervenido diez bandas y solistas de Musikagela con el apoyo de la Easo Jazz Orkestra y 400 voces pertenecientes a diferentes corales donostiarras. El programa ha contemplado la interpretación de cuatro canciones: dos en euskera, una en castellano y otra en inglés. El concierto se ha cerrado con una canción que con el tiempo ha adquirido categoría de himno generacional, 'Lau Teilatu' de Itoiz, para que el público apostado en los jardines de Alderdi Eder sumara sus voces a las de los protagonistas que han cantado desde la terraza.

Aunque la inauguración oficial ha tenido lugar a las 20 horas, el festival ha echado a andar con antelación en otros puntos de la ciudad. Desde las seis de la tarde, por ejemplo, la Plaza de Cataluña, en Gros, ha sido escenario de charlas sobre ciencia, cultura y diversión que se han alternado con intervenciones de teatro y actuaciones musicales. En Martutene han sido aún más madrugadores: a las cuatro de la tarde ha echado a andar Udaberrifest, una fiesta que ha girado en torno al reciclaje, la educación y la vida saludable, en el patio de Arantzazuko Amako. Aguas abajo del Urumea, en el recinto de Arcco de Amara, se ha puesto en marcha a las siete y media Danza Show Time, un espectáculo de baile.

La música es el hilo conductor de Olatu Talka. En este sentido, una de las iniciativas que más expectativas ha levantado es 'Rock Kam Broom!!!', un camión con un grupo de rock a bordo que recorrerá la ciudad ofreciendo 'conciertos móviles'. No han faltado los conciertos de rock estáticos en lugares como el puerto (21:30), Sagüés (21:00), Kursaal (21:00) y Morlans (21:00). Los amantes de la música clásica también podrán disfrutar con un recital en Tabakalera a cargo de la Escuela de Música y Danza que dará comienzo a las 22:30 y que contempla en su programa piezas barrocas de Vivaldi, Albinioni y Valls.

La Kontxa Gaumarket, un mercadillo que reúne a creadores y artesanos en los soportales de la playa donostiarra, está activo hasta esta medianoche. Habrá además alguna sorpresa en el puerto con una «reforma innovadora de los gabarrones» que se podrá contemplar durante todo el fin de semana.

Podría decirse que la programación de este viernes es el aperitivo de Olatu Talka, ya que el menú principal del festival se desplegará entre el sábado y el domingo. El homenaje que la organización del Rompeolas rendirá este año a la Sociedad de Ciencias Aranzadi con motivo de su 70 aniversario ha alumbrado una de las actividades más novedosas de esta edición: el desenterramiento del esqueleto de un elefante de la arena de la playa de la Zurriola. Se trata de reproducir una excavación paleontológica a través de un taller en el que los inscritos tendrán la oportunidad de descubrir las piezas, clasificarlas y reconstruir el esqueleto.

Actos del sábado

Altza:

00:00: Mural de cerámica en el parque Harria.

11:00: Zumbathon en Harria.

11:00: ‘Comercio en la calle’ en la calle Roteta.

12:00: Kontzertour, con Psicoacustic y Lee Junior.

Aiete:

17:00: Casa de cultura de Aiete, Izarrak Plazara. Actuación de escolares de 5 a 11 años.

18:00: Miramon. Basoka, actuaciones de Iker Lauroba, Luke Armstrong, Charles Atkey, Indigo, Jon Busselo y Ane Leux.

Antiguo:

11:30: Parkour en Zubimusu.13:00: Altzaquillo, en la plaza José María Sert.

15:00: Festival solidario en el Real Club de Tenis.

16:00: Maratón de teatro en Lugaritz; ‘Sorgina txirulina’ (Erica Liquete), ‘El cianuro, solo o con leche’ (Tabakalerako antzerki taldea), ‘Sokatik Tiraka’ (Nerea Iglesias y Xabier Arbonies), ‘Humor y danza’ (Nabarro y Laura) y ‘Perfopoesía body paint’ (Sorayarte).

17:00: Kontzertour con Filipe Bitterncourt, Friday Toconos, Ibai Marin y Rock Band Experience.

Gros.

10:00: Paleontólogos: desenterrando el esqueleto del elefante en la playa de La Zurriola.10:00: Urbanzientzia, en la plaza Cataluña.

10:00: Campeonato de boccia, en la plaza Cataluña.

10:30: En el Colegio San Ignacio, juguetes de antaño para jóvenes.

11:30: Kontzertour; Black friday; 12:30 Tritones; 13:30 Sinmalaintencion; 20:00: Eneritz Furyak; 21:00 Oki moki; 22:00 Sterlina; 23:00 The icer company.

12:00: Festival de esculturas de arena en La Zurriola.

12:00: En Sagüés, ock eskola Red Ribbon; 17:00, Hyedra; 18:30, Pet Fennec.

16:00: Talleres en el Kursaal.

21:00: En Sagüés, Kontzertour; Aker Odol, Potentor y Hail Noise.

Intxaurrondo:

10:30: En Sagastieder, mercado de reutilización.

11:00: En Sagastieder, Kontzertour, con Irutxulo, May & Jukebox y Pj Kahuna y Sara Grajal.

12:00: En la estación del Metro, ‘Oso Fan’.

12:00: En la casa de cultura, actuaciones musicales, de teatro y danza.

17:30: En la casa de cultura, ‘Musicales’, con Bidebietako Gaztelekua Antzerki Musikala

18:00: En la casa de cultura, ‘Fantasía o Realidad’, actuación basada en bandas sonoras de peliculas, con Donostiako Musika eta Dantza Eskolako Helduen Banda.

Amara.

11:00: Juegos para familias en la plaza Ferrerías.

11:00: Amarajira; recorrido para contar la historia de Amara.

11:30: En la plaza Ferrerías, actuaciones de Ttirriki Ttarraka, Música de los Andes, Esperanza Latina, Malecón Latino y Son Kandela.

12:00: Recorrido con Show Time desde Isabel II hasta Arcco.

12:00: Ttirriki-Ttarraka kalejira.

17:30: En Easo Plaza, actuación de alumnos de Biurrun musika eskola.

17:30: En Easo Plaza, Kontzertour, con El Quinto Con Tenedor, Indian Feathers, Radiocaster y Wha Wha Buga Band.

18:00: En la plaza Eustasio Amilibia, Kontzertour con SZ, Noah, Cora Sayers, Noga-Unax Nogales y Autumn.

Egia.

Por la mañana: Juegos infantiles en la calle Tejería.

10:00: Paseo teatralizado y poesía. A las 10:00 desde la estación de Renfe Martutene, paseo para conocer la ciudad y recital de poesía.

10:00: En la parte baja de Cristina Enea, taller de creación de pigmentos y realización de un mural.

10:00: En la parte alta de Cristina Enea, ‘Cuerpo y mente’; yoga, tai chi chuan, Gimnasia acrobática...

10:30: Junto a la escuela de Mundaiz, paseo para tener otra visión de la arquitectura de la ciudad.

12:30: Recital de piano y poesía.

16:30: Kontzertour; Sara y Kimetz, Dwayna, La Duende y Lee Junior.

17:00: En la plaza Teresa de Calcuta, encuentro de fiestas del País Vasco y de diversos países.

Parte Vieja.

10:30: En el Boulevard, ‘Tejiendo mi lugar en el mundo’.

11:00: En el Boulevard, ‘Completando el mapa de la igualdad’.

11:30: En la Plaza de la Constitución, talleres y actividades.

17:00: Boulevard: ‘Paseo ballenero’.

18:00: En el Muelle, ‘Zatoz dantzan!’, actuación de bailes vascos.

18:30: Romería en la Plaza de la Constitución.

20:00: Boulevard: ‘Danza en el desierto’.

21:00: Ayuntamiento. Con motivo de su 130 aniversario el salón de plenos se reconvertirá en lo que fue en un inicio, el casino, con un espectáculo de música y baile.

21:30: Boulevard: Kontzertour con Les Fous y La Duende & Dwayna.

Todo el día: Kontzertour; 12:00 Sara y Jon; 13:00 Roadhouse; 16:00 Olatz Salvador; 17:00 Physis vs. Nomos; 20:00 Iñigo Serrulla; 21:00 Nothing Box; 22:00 Pelayo y sus malditos.

Centro.

10:30: Gipuzkoa Solidaria en el paseo de Francia.

11:15: Ginkana sobre ruedas en el Paseo de Francia.

16:00: Mercadillo del libro en la plaza Bilbao.

18:00: Soportales de La Concha, Kontxa Gaumarket.

18:00: Paseo danzante del Náutico a Cervantes con la Escuela de Baile de Carmen Garmendia.

Loiola.

Todo el día: ‘Loiola d’Or parodia’, grabación de un spot humorístico.Bidebieta

10:30: Contadores. Paseo para conocer la historia del lugar.

17:00: Izarrak plazara en Contadores.

Actos del domingo

Muelle.

10:00: Itsas Zaborra Out; recogida de basura y talleres.

10:30: Maratón de dibujo.

10:30: ‘Lo que nuestro cantábrico esconde’.

11:00: Estudio fotográfico.

11:00: Izarrak plazara. Cada hora: Documental ‘Gente de Mar’ en el Museo Naval.

12:00: Historias sobre el mar y Aita Mari en Museo Naval. Todo el día: ‘Human Web Art’, instalación artística.

12:30: Orfeoi Txiki y coro infantil del Orfeó Català.

14:00: ‘Harp & Co and Dance’.

16:00: Espacio para el arte.

16:00: Kontzertour en Moilaberria con Orchiday y Gorpuzkings.

16:30: Akordeoi Topaketa.

17:00: Paseo didáctico por la bahía y exposición en Moilaberria.

17:00: Exposición ‘Banaiz’.

18:00: Kontzertour con Sur Le Feel y Adam Giles Levy.

Boulevard y entorno.

12:00: Danza fusión multicultural.

12:00: Dantza topaketa en el Ayuntamiento.

10:00: Intervención artística reivindicativa en la calle Gaztelubide.

16:00: ‘Olatwerk Nimu + Dabadaba Dj en batería de Santiago (Urgull).

17:00: ‘Unidos a través del Tempo’, Flash mob.

Centro, Egia y Aiete.

11:30: ‘Recorrido Urumea’ con Atari kultura arkitektonikoa.

17:00: ‘Del ejercicio al baile’, en la plaza Cervantes.

17:00: ‘Bien vs mal’/ ‘Pura’, con Undermount Dantza Taldea.

18:00: Baile y música con Kontakt Jam y Didgeridoo fusion.

18:00: Actuación musical participativa con Anitz Musika Elkartea.