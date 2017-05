Britainia Handian bere liburuetako batek honako izenburua du: 'How to Reset Your Worldly Desires' ('Ikasi zure desio mundukoiak berregituratzen'). Alemanian 'Die Kunst der nichts denkens' ('Ez pentsatzearen Artea') izenburua ezarri diote beste bati. Frantziako gazte askoren pentsamoldea hankaz gora jarri duena, 'Éloge du peu' ('Urritasunaren laudorioa') bezala ezagutzen dute Sena ibaiaren ertzetan liburuak prezio onean saltzen dituzten 'bouquinistek'. Italia, beti Italia: 'Felici senza Ferrari', bertakoentzat 'cavalino rampante' ikurtzat duen kotxe maravigliosoa baita zoriontasunaren isla handiena.

Koike Ryunosuke du izena gazteagoa zelarik arropan zein musikan, manga komikietan zein tabernetan dirutza galanta xahutzen zuen monje japoniar budista eta idazle honek. Gizaseme eta alaba prestuak, dohainez beteak bildu ditu bere ondoan. Haietako batek bere irakasleak lorturiko arrakastaren antzekoa bereganatu du Frantzian: Fumio Sasakik 2012 an ekin zion minimalismo moral honi eta 2015 ean 'Nous n'avons plus besoin de choses' ('Dagoenekoz ez dugu gauzen beharrik') argitaratu zuen. Milaka ale saldu ondoren, ingelesez plazaratuko dute laister.

Hutsaren Artea izendatzen dute mugimendu, korronte hori, eta harrigarria den arren, kontsumismoaren paradisuetako bat dugun Japonian sortu zen. Bai, monje batek irudikatu zuen baina gizarte maila arras desberdinetako gazteak jabetu dira orain joera horretaz. Sakon. Fier. Ez, ez dute tenpluetan aterpe, ostatu hartu. Ez, ez dute mundu honetatik ihes egin. Ez, ez dira trapu zaharrekin jantzi. Ez, ez diete euren gailu teknologikoei muzin, uko egin. Ez, ez dituzte kaminoetako belarrak jaten eta ez dute edango duten ura putzuetatik ateratzen.

Koike Ryunosuke, meditazio saio batean.

Alderantziz… Dotorea dute itxura. Klase handikoa da euren arropa. Maila altukoak euren ordenagailuak, erlojuak eta telefonoak. Ederki asko elikatzen dira eta erosoak dira euren bizilekuak… Orduan, zer? Orduan, beharbada, logikoena: behar dutena dute. Gehiagorik ez. Baina ezta gutxiagorik ere. Eta behar duten hori, duten hori, hobea da. Askotan garestiena ere bai. Orduan? Orduan, batere ez. Ez diote ez beldurrik ez nazkarik ez gorrotorik diruari baina beharrak, behar benetakoak, bete orduko, soberan duten hura baztertzen dute. Edo eman. Eta nahi/behar dutena eskuraturik, hori lortzearren onartu zuten lanpostua edo enkargua bertan behera uzten dute.

Ikasi dute euren benetako beharrak antzematen, neurtzen. Neurriz kanpo, tamainaz kanpo, behar horietatik at dagoen ezerk ez du inolako zentzurik edo esangurarik haientzat. Soberan den horrekiko inolako atxikimendurik ez dute. Eta ez dute ezertxoren falta sumatzen.

Nola iritsi dira minimalismo oparo horretara? Autokontrol izugarri baten bitartez. Euren burua ederki ezagutuz. Zoriontasuna zer den , non dagoen, nola gureganatzen dugun auziaz hausnarketa ederra egin eta gero. Badakite askoren ustez diruak eta jabetzak erakartzen dutela zoriona. Berariek kontrakoa uste dute: gabezian dagoela gakoa. Baina ez ermitauen gabezian. Ez. Ez dira gozamenaren kontrakoak. Baina bestelakoak dira plazerrerako euren bideak. Eta bai, dirua gastatzen dute kalitatezko gauzetan. Zergatik? Produktu hobeek gehiago irauten dutelako. Ez dute ditxosozko zaharkitzapena horren estu planifikatua, programatua. Modaren esklabuak ez dute izan nahi minimalista berri hauek. Ez dute telefonoz, kotxez, berokiz aldatuko hedabideetako erregetxo/guru batek hala agintzen duelako.

Bai, ederki dakigu/dakite: minimalismo berri hori ez da gaurko kontua. Izan ere, Budaren ikaslea zen Kamo no Chômei honela mintzo zen XII. Mendean: «Aska zaitez mundu honetara lotzen zaituzten kateetatik». Askoz lehenago, Jesukristok egin zuen berba orratz baten zulotik pasako zen gameluaz eta zeruan sartuko ez zen aberatsaz. Beranduxeago idatziko zuen Horaciok 'Beatus ille qui procul negotiis…', 'Zorionekoa munduko auzietatik libre den hori', '… solutus omni faenore', 'inori ezer zor ez dion hura…'

Baina Horaciok 'forumque vitat limina' -'zorionekoa hiriko eztabaida lekutik urrun mantetzen den hori'- zioen ere, eta minimalistak, berriz, ez daude gizartetik kanpo. Gizarteak eta Naturak kezkatzen dituzte. Bozkatu egiten dute. Ez baldin badira hauteskunde egunean ozeanoaren erdian dauden irla batzuetarako itsasbidean… Felici, bai. Felici senza Ferrari.