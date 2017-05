Del bar de rock & roll al teatro con zarzuela

«Soy más músico que actor», afirma Josean Bengoetxea para nuestra sorpresa. «Con cinco años ya tocaba la armónica, aunque nadie me enseñó, y luego estuve en el Conservatorio, fui el bajista del grupo de Sanchís y Jocano y he tocado bastante con Javier Sun. Con Santi Gasca y Bernard López Uranga montamos el bar Le Bukowski, a los cinco años nos lo habíamos bebido y lo tuvimos que dejar», recuerda el egiatarra.

Ahora colabora con Rafael Berrio y Joserra Senperena en su versión de la ópera chica 'Adiós a la bohemia'. «Con Rafa pensaba que algún día volveríamos a encontrarnos... ¡pero no en una zarzuela!». Le conozco de siempre, y le admiro muchísimo, alguna vez toqué con él en Amor a Traición». Estudió en la Escuela de Cine de Andoain, y por una carambola con un grupo de teatro «improvisé un papel de borracho, me di cuenta de que eso deja menos secuelas que emborracharse de verdad, y desde entonces me he dedicado a esto. Pero la música no la puedo dejar. Me he comprado un saxo».