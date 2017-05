Bengoetxea: «Me gusta que no me reconozca mucha gente, a veces me escabullo»

Ni él mismo lleva la cuenta, pero la base de datos IMDB indica 79 trabajos de Josean Bengoetxea (San Sebastián, 1964) desde que apareció como el asesino de 'Yoyes' (2000). En el último año ha trabajado en cinco largos y seis cortos, además de teatro y televisión. Muchas veces como secundario, el muy solicitado Bengoetxea se ha convertido en una presencia permanente en el cine reciente. Ha trabajado con importantes directores del cine español (Daniel Monzón, Alex de la Iglesia, Mariano Barroso), y en buena parte del cine vasco reciente: 'Urte berri on, amona', 'Loreak', 'Lasa y Zabala', 'Negociador', 'Acantilado', 'Igelak'... Acaba de estrenar 'La mano invisible', filme sobre la precariedad laboral.

- Se le ha visto muy implicado en el estreno y la promoción de 'La mano invisible'. ¿Siempre es tan entusiasta con sus trabajos?

- Normalmente sí, allá donde me meto me gusta involucrarme hasta las trancas. El cine es muy jerárquico y cada uno tiene que hacer lo suyo, pero desde mi parcela me gusta involucrarme. Y más en un caso como 'La mano invisible', que no había una producción ni un presupuesto detrás, la hicimos en forma de cooperativa. Hay que aunar esfuerzos.

- ¿Cómo llegó a esta película?

- La primera persona que me habló de ella fue la actriz Elisabeth Gelabert, que hace el papel de la limpiadora. Me hacía ilusión trabajar con ella, me llamó la atención el proyecto, y me sentí identificado con las ideas de David Macián, un director que tiene los pies en el suelo. Su motivación me cautivó, porque venía de haber tenido varios fracasos laborales, y en un momento de crisis se topó con el libro de Isaac Rosa. Y se empeñó en convertirlo en su primer largometraje. Congeniamos bastante, me pidió ayuda con el casting y me fui involucrando.

- ¿Compartía también las ideas sobre el trabajo que contiene la película?

- Es una película que me ha hecho pensar mucho, desde que se presentó en el Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián y en las proyecciones que ha habido en Madrid y en Oviedo, donde acudieron muchos trabajadores, mineros, gente que se emocionaba. De alguna manera recuperas un sentimiento de lo que es la clase obrera, que me ha hecho recordar también cosas de mi padre, que en su día también tuvo que montar una cooperativa. Estuve en el sindicato de los actores y ahora estoy en Aisge, siempre relacionado con la dignidad laboral dentro de nuestra profesión. Siempre he tenido esa tendencia de perro pastor, de implicar a la gente y generar grupos. 'La mano invisible' también tiene esa voluntad de mover un poco las conciencias.

-¿Y cuál es esa 'mano invisible'?

-El título parece que pone el foco en un sitio, pero luego la película te descubre que hay 'manos invisibles' en cada uno de nosotros. Y de ahí viene la desazón que provoca en mucha gente, porque el público se siente de alguna manera reflejado y se ve obligado a preguntarse qué está haciendo en relación a las cuestiones que se plantean.

-¿Le ayudó su hermano a preparar el papel de carnicero?

-El papel lo elegí yo porque me parecía el más goloso y les dije: «No os preocupéis que yo ya tengo 'coach'». Mi hermano Txema lleva 27 años de carnicero en La Bretxa y me ayudó mucho, pero no creo que haya visto ninguna de mis películas, igual algún cacho en la tele. Pero esta la tenía que ver, le dije que fuera al estreno en el Festival de Cine y Derechos Humanos y le presenté ante el público. Me suelen decir que tengo pinta de carnicero, aunque yo no he trabajado nunca en ello, será porque viví cinco años cerca del matadero, mi padre era chófer encargado de llevar el ganado...

- Últimamente parece que está en todas las películas, aunque sea solo una aparición...

- Me van a coger manía, ja ja... Yo creo que son rachas, pero no sé. La verdad es que no recuerdo temporadas largas sin trabajo y este año he tenido que decir que no a algunas porque se me acumulaban. Pero sobre todo estoy contento porque me tocan proyectos bonitos, que merecen la pena, algunos con directores noveles que es algo que me gusta mucho. Y ahora estoy haciendo una serie de televisión que es una maravilla, se titula 'La zona', de la gente que hizo 'Crematorio', y tiene un reparto muy bueno, Emma Suárez, Eduard Fernández, Juan Echanove, Manolo Solo...

«¿Directores con los que me gustaría trabajar? Aquellos con los que ya he trabajado»



«Estoy haciendo una serie maravillosa, 'La zona', con Emma Suárez y Eduard Fernández»



«Siempre he tenido tendencia de perro pastor, de implicar a la gente y generar grupos»

- A pesar de todo lo que trabaja, ¿se encuentra a gente que le conoce de cara pero no le identifica?

- Sí, me pasa mucho eso, y me gusta que no me reconozca mucha gente. Cuando acabamos una función de teatro y estoy con mis compañeros, que son más conocidos por la tele, yo me escabullo un poco. También soy muy despistado, me encuentro con gente con la que he trabajado y no caigo quién es, así que si alguien se me queda mirando pienso que ya estoy teniendo otro de mis despistes.

- ¿Cree que tiene especial habilidad para interpretar al hombre cotidiano?

- No lo sé, pero sí me gustaría pasar como alguien que se queda con esa parte humana de la gente cotidiana, porque detrás del camarero o del recepcionista hay un universo muy interesante.

- Al repasar sus papeles más significativos, ¿tendríamos que empezar por el de 'Ander', el joven homosexual que vive en un caserío?

- Siempre pienso en 'Ander', está claro, pero a ese papel me llevó un cortometraje, 'Sintonía', de Jose Mari Goenaga, que fue muy visto en su momento, y del que me sigue hablando mucha gente. Es un personaje muy cercano y noble, un 'gizajo' tímido al que le cuesta expresarse. Y creo que eso es lo que vio en mí Roberto Castón para hacer el protagonista de 'Ander', alguien que no puede salir del armario porque ni siquiera es consciente de su propia condición. Ander era un personaje muy complejo que a nivel actoral me ha dado muchísimo, y en cuanto al reconocimiento también, aunque la película tuvo problemas de estreno. Pero fue seleccionada en el Festival de Berlín, y eso fue un subidón, luego hubo algunas distribuidoras interesadas pero todo quedó en agua de borrajas. Quizás una película sobre la homosexualidad en un caserío, en euskera, como 'Ander' no era fácil en aquel momento, pero se estrenó en Francia, en Corea del Sur, en Holanda, y estuvo en un montón de festivales...

- Luego volvió a trabajar con Roberto Castón en 'Los tontos y los estúpidos'. ¿Le gusta ser fiel a los directores?

- Siempre que me preguntan 'con qué director te gustaría trabajar' respondo: «Con los que he trabajado». No soy nada mitómano, y tengo tan buen recuerdo de algunos directores con los que he trabajado y nos hemos hecho buenos amigos... aunque fuera en papeles pequeños, como Manuel Martín Cuenca [en 'Malas temporadas'] o Mariano Barroso [en 'Lo mejor de Eva'].

- Ahora elija otra película fundamental en su carrera.

- Pues 'Urte berri on, amona' de Telmo Esnal. Me pareció un películón. Creo que es la película que le hubiera gustado hacer a Alex de la Iglesia. El día que se puso en el Zinemaldia, la vio y al final se puso a aplaudir de pie como un loco. Alex ha tenido a Telmo como ayudante de dirección muchas veces y sé que le admira mucho. Es una película difícil de hacer, porque empieza como una comedia extraña, luego se llena de humor negro y acaba como una tragedia. Está muy bien llevada y recuerdo con mucho cariño el trabajo con Nagore Aramburu, con la que ya formamos casi una pareja de hecho en el cine, ja ja. Mi papel era el de un calzonazos, un taxista cazador. Me encantó hacer ese personaje, era un reto generar humor durante una parte de la película sabiendo que el personaje iba a evolucionar hacia el sufrimiento. Era como experimentar todos los géneros en una sola película.

- También ha participado en algunos capítulos de muchas series, de 'Hospital central' y 'El comisario' a 'Amar es para siempre'. ¿Echa de menos ese papel televisivo que le haga popular?

- En los últimos años no he hecho mucha televisión, y echaba de menos tener un personaje fijo y que pudiera desarrollar, por eso he tenido suerte de trabajar en esta nueva serie de la que hablábamos, 'La zona' es bastante potente y estamos muy contentos con el resultado.

- Y luego llegó el reto de emular a Josu Ternera en 'Negociador'.

- Claro, trabajar con Borja Cobeaga es un placer. Y encima con Ramón Barea. Esa obsesión que tiene Borja de hacer comedia y reírse, con respeto, de todo lo que nos ha pasado, me parece muy loable y terapéutica. Me ha tocado unas cuantas veces hacer de etarra, ya en mi primera película, 'Yoyes' (2000) de Helena Taberna, era el asesino de Yoyes... Era un riesgo decir que sí a ese personaje, pero me interesaba el conjunto de la película y el punto de vista. En 'Negociador' sentí que no necesitaba ninguna referencia para interpretar a Josu Ternera, hemos tenido muy presente toda esa historia y además tampoco se trataba de hacer una biografía. Es de las pocas veces que no me he estudiado nada el personaje... Lo que me obsesionaba era el estilo que quería imprimir Cobeaga a la película, yo solo quería estar con él y con Ramón Barea y ver qué pasaba.

- ¿Y qué le ha dado 'Loreak', teniendo en cuenta que su personaje era el desencadenante de toda la historia aunque apareciera poco?

- La obsesión de Jose Mari Goenaga y Jon Garaño era que no supiera nada de cómo era el personaje. Y yo tenía que saber, les hacía preguntas, pero no me querían decir nada. Pero me parece interesantísimo que no se hable del personaje más que a través de los otros, en sí mismo no cuenta mucho, sino en lo que provoca a los demás. Yo no sabía dónde estaba el conflicto de mi personaje, pero al final encontré diversión en eso. Me sentía como el niño mimado en el rodaje. Pero Itziar Ituño y yo trabajamos mucho por nuestra cuenta, para ver cómo eran los personajes. 'Loreak' nos ha dado mucha repercusión a los cuatro actores y de hecho estamos trabajando mucho todos.

- Entre sus próximos trabajos está la película 'Errementari'.

- Es un proyecto muy bonito. El director Paul Urkijo es un chaval que tiene un talento enorme. Ha sido un rodaje complicado, con niños, animales, monstruos, noche y lluvia, pero lo ha dominado todo. Es un crack. Se fue al festival de Berlín y consiguió implicar a Alex de la Iglesia en la producción. El guión es maravilloso, mezcla la mitología vasca con el humor, con monstruos y diablos, pero con una recreación histórica de las carlistadas muy seria . Yo soy un capitán al que todo se le desborda, dueño de la posada y parte de las fuerzas vivas del pueblo.

- ¿Otros trabajos pendientes?

- 'Cuando dejes de quererme', junto a Eduardo Blanco, en la que hago un comisario de la Ertzaintza, muy divertido, y 'Bajo la piel de lobo', con Mario Casas, ahí soy el alcalde del pueblo. Y en teatro, estamos acabando la gira de 'El jurado' que empezamos el año pasado, y ya hemos hecho unas 80 funciones En televisión tengo 'La zona'. Y tenía muchas ganas de recuperar el teatro en euskera y me llamaron de Ados Teatroa para hacer una comedia, y estoy encantado. Porque empecé haciendo de payaso, y me encanta el humor, aunque ahora haría un humor más serio.