«Lo más difícil de un retrato es acertar con el gesto de la boca»

Podría decirse que Mirentxu Zabalegui ha conseguido hacer realidad el sueño de todo aficionado a la pintura: disponer de tiempo libre para dedicarse a ella. Sin embargo, los pinceles son algo más que un hobby para esta lazkaotarra desde que hace doce años tuvo que dejar forzosamente su trabajo en uno de los expedientes de regulación de empleo de Televisión Española. «Cuando me implico en algo lo hago con todas las consecuencias, así que cuando empecé a pintar me lo planteé no como una simple afición, sino como si fuese mi segunda profesión».

LA EXPOSICIÓN Lugar: Óvalo, calle Zabaleta número 9 (San Sebastián). Fechas: Hasta fin de junio. Estilo: Pintura figurativa.

Disciplinada y metódica, invierte todos los días una media de ocho horas delante del caballete. «Meto muchas horas porque he comprobado que no hay mejor forma de evolucionar profesionalmente que trabajar mucho». Su tenacidad se ha visto recompensada con el reconocimiento a su labor y cada vez recibe más encargos para hacer retratos. «He conseguido hacerme un hueco en el mundo del retratismo y estoy muy orgullosa de ello porque no es nada fácil tal y como están las cosas».

Admiradora del trazo realista de Hernán Cortés Moreno, el más prestigioso retratista español con vida, Zabalegui suele tardar entre tres y cuatro meses en completar cada encargo. «Primero me gusta conocer a la persona, charlar con ella y echar una mirada a su entorno para recrear el emplazamiento más adecuado en el cuadro. También le hago muchas fotos para capturar todos sus gestos. Hay quien dice que lo más difícil de un retrato son los ojos, pero a mí lo que más me cuesta es el gesto de la boca, creo que es lo más importante a la hora de reflejar la personalidad del retratado».

Nacida en Lazkao, se trasladó a Madrid para estudiar Periodismo en la Complutense. «Al principio alterné las clases de Ciencias de la Información con las de Bellas Artes porque desde pequeña me había atraído mucho la pintura, siempre estaba con un lápiz en la mano. Pronto me di cuenta de que tenía que elegir y me decanté por el periodismo porque en aquella época era más fácil encontrar trabajo como periodista». Cuando terminó la carrera se hizo un hueco en Televisión Española, donde trabajó codo con codo con figuras como Jesús Hermida, Pedro Erquicia, José Antonio Martínez Soler o Pepe Navarro. «Durante toda mi carrera periodística estuve muy vinculada a temas sociales y artísticos, que eran los que realmente me atraían, así que de alguna forma esa relación que siempre he tenido con el arte nunca se rompió».

La luz del norte

Lo que tampoco se ha roto es su conexión con Gipuzkoa. «Aunque vivo desde hace años en Madrid, paso mucho tiempo en San Sebastián y Lazkao, donde al fin y al cabo está toda mi familia». La influencia de su tierra natal impregna toda su obra, bien por la presencia de paisajes guipuzcoanos en sus cuadros, bien por la iluminación característica de sus pinturas. «La luz del Cantábrico no es la luz del Mediterráneo y yo me siento más cómoda en las nubes y en los grises que en la intensidad del sur». Los paisajes de Gros, el barrio en el que vive su familia, se cuelan en muchos de sus pinturas y retratos.

Zabalegui ha expuesto varias veces en Madrid. También ha sido seleccionada en el VI Certamen de Pintura Figurativa organizado por la Fundació de les Arts i les Artistes. Una de las obras que cedió para la muestra, titulada 'Últimas luces del atardecer en el Paseo Colón 2', fue adquirida por el Museo Europeo de Arte Moderno de Barcelona, donde está expuesta. La pintora se estrena ahora en San Sebastián con una exposición que abre hoy sus puertas en Óvalo, en la calle Zabaleta. Son once cuadros que alternan paisajes y personas que podrán verse hasta finales del próximo mes. Una buena oportunidad de acercarse al universo figurativo de una periodista que se ha reinventado como pintora.