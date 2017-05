La mini gira de regreso de PiLT llega hoy a Bonberenea de Tolosa

«Desde Mungia, este grupo ha conseguido mezclar el pop con el metal firmando grandes canciones. Sus influencias tipo Faith No More o Clawfinger se han ampliado hasta conformar su caleidoscopio sonoro». Esta es la definición que hacía el añorado sello irundarra Esan Ozenki sobre el grupo vizcaíno PiLT al que publicaron tres discos 'PiLT', ' Denbora' y '3', todos ellos entre 1996 y 1999. Metak, sucesora de Esan Ozenki, fue la encargada de editar sus dos últimos discos de estudio, 'Minus' (2002) y 'Game Over (2004). Desde entonces la banda que compuso himnos generaciones como 'Hil da Jainkoa' no había vuelto a dar señales de vida.

EL CONCIERTO Cartel: PiLT Lugar: Bonberenea, Tolosa Hora: 22.30, hoy. Precio: 8 euros.

Hasta que a principios de este año confirmaron que volvían a los escenarios, «ha transcurrido algo más de una década desde nuestro último concierto. Vivimos para, con y de la música, y el receso de PiLT supuso el comienzo de diferentes proyectos para todos los miembros del grupo. Aun siguiendo inmersos en ellos, hemos considerado que este podía ser un buen momento para que nuestros caminos se vuelvan a cruzar. ¿Por qué? Será probablemente lo primero que os venga a la cabeza, pero lo cierto es que no existe un motivo concreto. La respuesta más sincera que podríamos dar a esa pregunta es un ¿y por qué no?».

La banda de Mungia la formaron en 1992 Rafa Rueda, Aitor Abio, Xanpe y Txarlie Solano. A ellos cuatro se les une, en esta reunión con fecha de caducidad, el bajista de Cobra y Berri Txarrak David González. Dos de esas actuaciones las ofrecieron el fin de semana pasado en Bilbao y Pamplona y hoy lo hacen en Tolosa. Bonberenea acogerá la única fecha en suelo guipuzcoano de este grupo. El concierto comienza a las 22.30 con entradas a 8 euros.