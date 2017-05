Donostia, sorprendente territorio root

No nos han faltado en las últimas décadas en Gipuzkoa artistas y bandas que han recuperado, defendido y divulgado con acierto los sonidos más tradicionales e históricos de nuestra música. Diversas generaciones de oyentes estarán eternamente agradecidos a aquellos músicos, por ejemplo los que componían Ez Dok Amairu u Oskorri, que supieron extraer canciones y discos, muchos de ellos hoy clásicos, de las propias entrañas de nuestra tierra.

Esa música de raíz (root), la más local, ha dejado de ser en el último lustro en Euskadi la única que bebe de tradición, de terruño y de historia. Porque el country ha llegado para quedarse. La música tradicional sureña de los EEUU ha echado raíces (roots) entre nosotros. Y lo ha hecho con una serie de grupos que comienzan a ser protagonistas en nuestra escena musical. Sin ir más lejos, dos de estas bandas, ambas donostiarras, van a actuar hoy y mañana en la ciudad. Ghost Number & His Tipsy Gypies lo harán esta noche en el Dabadaba y Howdy mañana en Intxaurrondo KE abriendo para El Twanguero.

'From Dawn to Dust'

Los primeros están de enhorabuena. Acaban de publicar un notable disco de debut y el de hoy es el primer concierto de presentación de 'From Dawn to Dust'.

Jon Ander Burgos, David Pisabarro a.k.a. 413, Iñigo Manterola 'Pellejo', Arantza Molina, Nacho Fombuena, Jean Marie le Bris, Lidia Insausti y Karmen Salazar componen una banda «sorprendida por la respuesta tan positiva que estamos recibiendo por parte de crítica y público». 413 admite que hoy juegan en casa, «grabamos el disco en el Dabadaba y nuestra idea es montar una buena fiesta, con música para bailar». Siempre partiendo del country, pero con una amplia paleta de variantes que enriquecen su primer álbum y sus directos.

«El country para nosotros es un género muy importante que utilizamos juntos a otros como el swing, western-swing, calypso, son o el blues», reconoce el cantante de una banda que actuará en breve en Bilbao, Barcelona, Valencia y Gasteiz.

Sobre la proliferación de bandas que abarcan el country en nuestro territorio 413 cree que «tanto en Donostia como en Euskadi han surgido últimamente muchos grupos muy interesantes, así que imagino que entre tanta variedad, por estadística, es lógico que alguno de country y roots también saliese. He de decir que sí veo más interés hacia sonidos que van más allá del clásico batería, guitarra eléctrica y bajo y en ese espacio estamos los que tenemos más interés por lo añejo».

'How do you do'

A este respecto también opina Ion Anton de Howdy. «El country es una música social, muy agradable de escuchar y mucho más de tocar. Aquí el country ha sido el eterno desconocido hasta la llegada de internet», comienza diciendo el componente de esta banda que abre mañana en Intxaurrondo KE el concierto de El Twanguero.

«Es un placer y una responsabilidad enorme actuar junto a él ya que no todos los días puedes compartir escenario con un artista de primera fila como es Diego García», explica al hablar de uno de los mejores guitarristas del mundo, ganador de dos Latin Grammy.

Howdy, manera informal que se utiliza en el sur de los EEUU para decir 'how do you do', es una banda formada en el año 2012 por Gorka Arranz, Julen Maestro, Jon Arzeluz, Urbil Artola, José Mari Pulido y el propio Anton. También ellos parten del country para llegar en su caso al estilo old-time y bluegrass, con influencias de Tony Rice, Doc Watson y los Punch Brothers.

Sobre el concierto de mañana anuncia que «vamos a presentar temas propios que era algo que teníamos pendiente. Todo ello aliñado con una de nuestras señas de identidad, la actitud. Si el público nos ve pasarlo bien, eso se contagia, y acaban siendo uno más de la banda».