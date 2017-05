El Gobierno Vasco dice ahora que «no hay valores relevantes que justifiquen el mantenimiento a ultranza del Bellas Artes»

El Gobierno Vasco no recurirrá la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y paraliza el expediente de protección del Bellas Artes de San Sebastián. El departamento de Cultura dice ahora, a la luz de la resolución judicial, que "en el caso del edificio Bellas Artes no concurren valores suficientemente relevantes que justifiquen el mantenimiento 'a ultranza' del edificio".

Representantes del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco se han reunido este jueves con representantes del Ayuntamiento de Donostia con el fin de tratar la situación del Bellas Artes, según informa el ejecutivo de Gasteiz en una nota. "Desde el Departamento de Cultura han hecho saber a los representantes municipales que no se presentará recurso de casación ante el Tribunal Supremo y que, en consecuencia, no se dará continuidad al expediente de protección del edificio".

"Tras analizar en profundidad la sentencia número 196/2017 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ", la consejería considera que "el fallo de la sentencia establece que, a los efectos de su protección, el Bellas Artes debe ser considerado como un bien en situación de ruina, modificándose de este modo de manera sustancial la valoración contemplada en el expediente de protección del bien, en el que se consideraba que el edificio no estaba en ruina, en base a los informes técnicos del Ayuntamiento de Donostia-Sebastián y del Centro de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco. Como señala la propia sentencia, es competencia municipal la declaración formal de ruina del edificio".

La nota de Gasteiz añade que "la sentencia reconoce, al hilo de la jurisprudencia existente sobre la materia, que un bien en situación de ruina puede ser declarado bien cultural, siempre que cuente con valores suficientemente relevantes que justifiquen el mantenimiento 'a ultranza' del edificio. En la Orden de 4 de marzo de 2015 ya citada, se inscribió el Bellas Artes como bien inventariado y no como bien calificado", añade el comunicado. "Los bienes calificados son aquellos a los que se reconoce su relevancia o singular valor, y los inventariados aquellos a los que no se reconoce tal relevancia. Por consiguiente, en el caso del edificio Bellas Artes no concurren valores suficientemente relevantes que justifiquen el mantenimiento 'a ultranza' del edificio", enfatiza la consejería.

"Los servicios jurídicos del Gobierno Vasco desaconsejan presentar recurso de casación de la Sentencia ante el Tribunal Supremo por considerar muy poco probable su modificación por el citado Tribunal, habida cuenta de que la sentencia señala que no está suficientemente fundamentado y documentado que el edificio Bellas Artes no se encuentre en la situación de ruina reconocida judicialmente en 2001, y en esta fase del procedimiento judicial no sería posible adjuntar nueva documentación", termina el Gobierno Vasco.