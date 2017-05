Tessa Andonegi (Actriz y componente del sindicato EAB): «O paramos nosotros estas campañas de boicot o no las parará nadie»

Tessa Andonegi es intérprete, componente de EAB, sindicato de actrices y actores vascos, y una de las profesionales del sector que se muestra «muy preocupada» por las campañas vividas en los últimos meses. «Durante un tiempo pensamos que igual era mejor esperar, para no dar más alas a esas apelaciones al boicot, pero finalmente hemos pensado que no puedes dejar que se siga difamando. O paramos nosotros mismos estas historias o no las parará nadie».

Andonegi se remite a la nota, «en la que mostramos nuestra indignación ante esa gente que se aprovecha del anonimato en las redes, o de la impunidad, para lanzar boicots que amenazan nuestro trabajo en el futuro. No podemos admitir que opiniones personales o procedencias geográficas supongan una limitación al trabajo. ¿Ahora va a resultar complicado para un vasco trabajar en Madrid?», se pregunta la actriz, conocida por sus interpretaciones en teatro y series de televisión en el País Vasco y también en el conjunto de España.

«Quienes conocemos a los compañeros que se han visto afectados por estas campañas sabemos qué mal lo han pasado, qué sensación de injusticia han experimentado y qué temor a lo que pueda ocurrir», agrega Tessa Andonegi. «En algunos de los casos hemos visto además cómo las productoras o las cadenas de televisión se han desmarcado, por miedo a perder audiencias o taquillas, dejando al artista en solitario y a los pies de los caballos».

La actriz dice que «no quiero creer en campañas conspirativas ni en la rumorología de la profesión, pero hay quien piensa que la guerra de audiencias entre grandes cadenas podría explicar el origen de algunas de estas campañas tan toscas». Aunque, a tenor del resultado, lo que en redes sociales parece un huracán luego no se refleja en la realidad. «Sí, pero no por eso debemos pasar por alto las difamaciones. Hay que defender la libertad de expresión en todos los campos», concluye Andonegi.