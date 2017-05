Una pierna de humano siempre es una buena elección para la cena

Son fuertes, tienen la piel muy dura y cubierta de pelo aunque, es una larga historia, alguno de ellos no. Odian el agua, esa cosa que limpia, y siempre tienen hambre, lo cual no significa que sus gustos no sean delicados. Las verduras y el pescado son tragedias que no se sabe muy bien a qué se deben, nada que ver con la tierna y deliciosa carne roja, sobre todo la de los humanos. De hecho, la receta de humano relleno está a la altura de cualquier tres estrellas Michelín que se precie porque, al igual que en la nueva cocina vasca, lo importante es el producto y su frescura.

Son trolls, habitan en el universo de Troy y desde hace largo tiempo protagonizan sus propias aventuras, gracias al talento de Scotch (Christophe) Arleston (14 de agosto de 1963, Aix-en-Provence, Francia) y Jean-Louis Mourier (6 de noviembre de 1962, París, Francia), aunque sea ahora cuando llegan en una magnífica edición al castellano.

Lugar ya transitado por los lectores, Troy es un mundo (redondo, es importante precisarlo, ya que no tiene esquinas) que nació en 1994 de los guiones del propio Arleston y de los dibujos de Didier Tarquin. Enmarcado en la fantasía heroica pero siempre bajo el manto del humor, 'Lanfeust de Troy' parte de la premisa de que la magia es un elemento común en la vida de las gentes. Cada humano nace con un poder consistente en... cualquier cosa, desde poder quemar todo lo que se ponga por delante hasta provocar la caída de los dientes del objetivo. Monstruos de lo más variopinto inundan los inhóspitos parajes del planeta y, entre ellos destacan los trolls, dos de cuyos miembros adoptan a una niña que crece convencida de pertenecer a tal raza aunque, comparando sus aspectos, no sea fácilmente entendible esta asunción. Agrupados en poblados y con unas normas sociales muy particulares, se verán en graves aprietos y algunos deberán emprender una peligrosa misión encaminada a salvar toda su civilización. Y pocas hazañas habrán sido a lo largo de la historia del cómic más divertidas gracias, sobre todo, al talento de Scotch Arleston.

Ficha técnica Trolls de Troy Autor:Christophe Arleston Ilustrador: Jean-Louis Mourier Estilo: Fantasía / Humor Editorial: Yermo Páginas: 192 Precio:40 euros

El maestro

René Goscinny no es solo una leyenda, no solo escribió Astérix, aunque obviamente sea su obra más recordada junto a Lucky Luke, sino que su forma de contar fue tan absolutamente genial en todos los sentidos, que hizo escuela, ni que decir tiene, aún en plena vigencia. Por desgracia, una de las claves de su estilo se basaba en los juegos de palabras, intraducibles en su gran mayoría y que, en consecuencia, solo alcanzan esplendor en el francés original. Sin llegar a tanto, Arleston gusta de manejar esas armas, y en 'Trolls de Troy' infestan las páginas, empezando por los nombres de los personajes que adquieren su relevancia al añadirles precisamente la palabra troll (así, por ejemplo, y pronúnciese en francés, Puitepée, la esposa del protagonista, sería Puitepée troll = Puits de pétrole, pozos de petróleo).

Con Arleston, la trama fluye con naturalidad pasmosa a pesar de que tanto el tema, como los personajes y situaciones son tan demenciales que podría caer en el absurdo. Los diálogos, además, son frescos, con la fragancia de la alta comedia francesa, y es difícil no caer en la carcajada cuando, con la pericia del cirujano, cierra cada sketch inventando un momento brillante. Goscinny nunca tendrá reemplazo, pero Arleston es un alumno soberbio.

Y mientras, Mourier a lo suyo, dibujando viñeta a viñeta un imaginario fascinante, luminoso, pletórico de color y vida, y eso que a lo largo de los cuatro primeros álbumes reunidos en este primer integral, mata de las formas más tremendas a no se sabe cuántos actores, secundarios y no tanto, de esta representación. Dibujar un mantel fabricado con la piel de un humano y que para el lector resulte gracioso no es tan fácil, después de todo; aceptar que los trolls comen personas y que a la postre (perdón por el juego de palabras), sea divertido, no es fácil, después de todo. Después de todo, hay que ser un extraordinario dibujante para hacer lo que logra en 'Trolls de Troy'.

Paisajes, de nuevo el movimiento, trascendental en la bande dessinée, caracterización, un derroche de imaginación en escenarios, una composición de página impecable siguiendo los cánones, y un porcentaje muy, muy alto en el éxito de estos trolls... es una barbaridad, eso de verlos desayunar una pierna humana pero... ¡es que son estupendos!