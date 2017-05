Cristina Iglesias (Artista): «El proyecto para Donostia es único en mi trayectoria: nunca he habitado y hecho habitable un faro en una isla»

El proyecto de Cristina Iglesias (Donostia, 1956) para realizar una intervención artística en la Casa del Faro de la Isla de Santa Clara supondrá una experiencia nueva para la propia creadora, que nunca «he habitado y hecho habitable» un edificio en un lugar «tan remoto, pero en la propia ciudad». Iglesias no teme que su obra se convierta en un polo de atracción turística que masifique la visita. Es más: defiende la repetición de la experiencia. Y confiesa que le interesa tanto el visitante «que va en busca de una obra como el que se topa con ella por sorpresa».

-Se trata de una elección arriesgada. Por un lado, es una construcción en estado precario. Por otro, está en un enclave insólito.

-Sí, hay varias cuestiones. Este proyecto implica la restauración del edificio y me interesa que la intervención pública pueda plantearse esos retos. Por otro lado, me interesa construir experiencias de percepción en lugares remotos que incluyan un caminar previo para llegar. He construido obras en un espacio cualquiera de Rotterdam o Londres, en una matriz laberíntica entre locales comerciales. También en Toledo, 'Tres aguas' te obliga a caminar por una ruta. Me interesa la idea del encuentro fortuito, y a la vez, la de viajar, aunque sea dentro de la ciudad, a un lugar donde esperas reflexionar o emocionarte.

-Este proyecto es el resultado de una larga reflexión. ¿Qué lugares ha barajado pero terminó desechando?

-Sí... Bueno, relativamente. Construir una obra pública siempre conlleva una gran responsabilidad y hasta ahora creo que no había llegado el momento de hacer algo significativo en mi ciudad, algo que de verdad tuviera para mí sentido. Ahora es el momento perfecto.

-¿Temió que no llegara nunca?

«Nunca he sentido que la ciudad estuviera en deuda conmigo; era yo la que debía a la ciudad»



«El hecho de que sea una obra pública no está reñido con la visita en silencio e individual»



«Me interesa tanto el espectador perdido que encuentra la obra como el que va en su busca»



«Me gustaría que en el Aquarium se proyectara un corto sobre el viaje y la visita a la obra»



«Creo en el arte como transmisor de ideas sin necesidad de ponerle una pancarta»



«Un proyecto modesto tiene tanta importancia como uno con Foster para la City de Londres»

-No, es que yo no siento que la ciudad estuviera en deuda conmigo, sino yo con la ciudad. Tampoco nadie debe nada a nadie, ni la ciudad está obligada a nada. Hay lugares que son muy queridos para mí, en donde he jugado con mis hermanos de pequeña, en los que, como artista, he pensado: el Cementerio de los Ingleses y Urgull en general o Ulía. Nunca he pensado en la Avenida. Siempre pensé en un lugar que no fuera tan evidente.

-Hay obras públicas que transforman profundamente la ciudad y educan incluso la mirada de la ciudadanía. ¿Siente esa responsabilidad?

-Yo también he aprendido de El Peine de los Vientos y de alguna otra escultura porque son obras que te educan y te enseñan a mirar, a entender el lenguaje abstracto del arte. Soy muy consciente de que hacer una obra en la isla conlleva un riesgo.

-¿Cuál, en concreto?

-No, me refiero a todas las dificultades que a priori se te puedan ocurrir y que yo creo que en este caso se van a convertir al final en una ventaja, incluso en su mantenimiento porque es público, pero a la vez, exige que alguien abra y cierre la casa del Faro para que no se vandalice, uno de los peligros de la escultura pública.

-En este momento, ¿cuál es la mayor dificultad que presenta el proyecto?

-Eso está por venir, pero me he en contrado con una actitud muy buena y muy positiva por parte de todos. La gente es muy respetuosa y confío en que el público lo haga suyo. Quiero que este proyecto haga que la isla brille más y se acerque a los ciudadanos, no que la aleje.

-Ya hay quien teme que se convierta en una atracción turística y que resulte difícil disfrutar de la intervención en el silencio y relativa soledad que sus obras requieren habitualmente.

-Pero yo creo que no está reñida la experiencia personal, privada y silenciosa con la condición de obra pública y popular. Si le digo la verdad, creo que este proyecto está protegido contra ese peligro por lo que tiene de remoto el enclave, aún estando en la propia ciudad. Además, si un día hay mucha gente, puedes repetir visita. Es interesante que una escultura pueda manejar esos extremos de la percepción. En cualquier caso, siempre habrá un aforo limitado en la Casa del Faro.

-¿Es éste un proyecto vinculado a los 'Pozos' que expuso en la localidad de Haro en 2015?

-Sí, de alguna manera, desde luego. El pozo trata del acto de mirar hacia dentro y hacia abajo, a la espera de que algo que ya has visto vuelva a suceder. En la Casa del Faro me gustaría trabajar un fondo que creara una ilusión de profundidad hacia la bahía, hacia el fondo del mar. No voy a hacer, como se ha dicho en algún momento, una reproducción del fondo de la bahía, sino una abstracción con detalles reconocibles o imaginables del mar y de la vida que la habita.

-El día de la presentación habló de la construcción de un vaso en bronce...

-Sí, la idea es que ese fondo sea en bronce porque tiene connotaciones con las que podemos jugar y me interesa porque estoy trabajando en una pieza para Londres que se está haciendo en Eibar. El bronce tiene vinculaciones con la historia.

-¿Le decepcionaría a su ego si finalmente no acuden esas masas de visitantes?

-Le prometo que no (risas). Siempre me ha interesado tanto un espectador perdido que entra en un parque y no sabe que se va a encontrar inesperadamente una obra como el que va expresamente a buscarla. Son dos aproximaciones diferentes que le pueden ocurrir además a la misma persona si vuelve más de una vez. Quiero que sea un proyecto que se conecte con la defensa de la naturaleza, y de los mares y sus costas. Creo también muchísimo en la educación en el sentido de poner al alcance de muchos, a poder ser de todos, experiencias enriquecedoras. Y no estoy diciendo que a todo el mundo le vaya a gustar, pero creo que trabajo ese campo de la percepción.

-¿De dónde viene esa atracción por el mar?

-Está en mi memoria. Además, hay gente que no lo conoce, pero el mar es muy poderoso y no me refiero a navegar a vela o nadar -que a mí me encanta-, sino al mero hecho de mirarlo. Eso conecta con cómo he utilizado yo el agua, no sólo por su historia y la de las fuentes, sino porque supone hablar del tiempo, de las mareas que revelan y ocultan, según bajen o suban. Hablo de crear un ilusionismo, algo más sencillo de lo que parece, aunque aparente ser increíblemente compleja.

-¿Es la primera vez que realiza una intervención artística en una isla?

-Sí, nunca he trabajado en el territio de una isla. Es fantástico por lo que tiene de poético. Es un lugar remoto, dentro de la propia ciudad. Y hay que pensar en toda la simbología que tiene la Casa del Faro, cuyo exterior no se verá alterado. Es algo que me preocupaba. Tú mirarás la isla y no verás nada nuevo. Pienso también mucho en el trabajo que realiza el tiempo a la hora de que la propia obra se vaya dando a conocer.

-Plantea también realizar alguna intervención en el Aquarium que remita a la propia obra de la isla.

-Debo decir que el Aquarium es un lugar que me encanta. He tenido relación con este centro e incluso en alguna ocasión me pidieron hacer algo, por eso digo que soy yo la que debo a la ciudad porque me ofreció proyectos, lo que pasa es que no era el momento adecuado. Respecto a su pregunta, a lo largo de mi carrera he realizado pequeños documentales sobre mi propia obra, que se llaman 'Visitas guiadas', en los que voy conectando unas cosas con otras. En el proyecto de la isla, me gustaría rodar el viaje y la experiencia dentro de la Casa del Faro, vinculada a la idea del fondo. Pienso que el Aquarium podría proyectar este documental en el Aquarium para conocer la obra en esos días en los que la isla resulte inaccesible o para invitar a visitarla en las épocas en las que se pueda ir. El día de la presentación veía desde el Aquarium el propio Faro y sentía que tenían tanta conexión... Siento que el arte puede participar en la defensa de causas ecológicas o de conservación del patrimonio.

-¿Cree que el arte debe cumplir una función, una utilidad o es un fin en sí mismo?

-Las dos cosas. No son contradictorias. El arte es transmisor y fuente de conocimiento, de sensibilidad. Y a la vez, puede ser un fin en sí mismo que te lleve a un tiempo suspendido que te valga a ti.

-¿Le seduce la idea del arte como algo 'inútil' vinculado a eso que se llama 'perder el tiempo'?

-Por eso digo que me gusta ese aspecto del arte en el que se puede convertir en transmisor de ideas, sin necesidad de ponerle una pancarta. Algo que promueva encuentros, debates, diálogo. Creo que el Faro es un símbolo maravilloso.

-Su obra se sumará a un litoral donostiarra sembrado de esculturas.

-Exacto. Y habrá más obras en el futuro. Lo bonito es conectar unas cosas con otras. Quizás algo de lo que hagamos en la isla un día emerja en otro continente o en otro punto de Europa.

-O sirva de inspiración a algún artista joven...

-Absolutamente. Los nuevos artistas dibujarán el litoral de otra manera o incluso penetrarán dentro del territorio, dibujando nuevos paisajes. Me gustaría que mi proyecto sea disfrutado, pueda generar diálogo y hacernos conscientes de la necesidad de proteger los mares y el entorno que tenemos.

-Hablamos de lo que la obra aportará a la ciudad, pero ¿qué supondrá en su trayectoria artística?

-Para mí va a ser una pieza única en mi carrera, nunca he habitado y a la vez he hecho habitable un faro en una isla. Para mí supone crear una experiencia nueva en una ciudad tan bella. Es difícil, un reto, pero a la vez una oportunidad y espero estar a la altura.

-Un año y medio después, ¿qué recuerda de la entrega del Tambor de Oro?

-La verdad es que lo pase tan bien... Fue una jornada de amistad increíble, una celebración. Me sentí muy bien.

-Como buena tímida, ¿sufrió?

-Un poquito... pero terminas metiéndote en la fiesta y la verdad es que al salir del Ayuntamiento podría haber levantado los pies del suelo y me hubiera llevado la gente en volandas.

-Actualmente, trabaja en varios proyectos con Norman Foster y Renzo Piano. ¿El secreto consiste en juntarse con los mejores?

-Bueno, ojalá, pero voy a decir una cosa y la digo de verdad: también estoy trabajando en proyectos más 'modestos', más pequeños, a los que doy tanta importancia como a uno con Norman Foster para la City de Londres.

-Pero estas colaboraciones, ¿potencian el talento?

-Yo creo que sí, que todos crecemos cuando discutes temas como hasta dónde puede llegar la escultura en una ciudad y cuánto puedes provocar... En fin, hay muchísimos temas porque luego vienen todos los problemas y peligros con los que se puede encontrar un edificio o una escultura en un enclave público. Debatirlo con gente que lo entiende es una suerte.

-¿Falta un mínimo de civismo para respetar las esculturas instaladas en las calles?

-Hay gente así que hace cosas muy brutas, pero yo creo que el hecho de que haya arte en las calles hace que la gente cuide más esos entornos. A veces ni siquiera sufren agresiones directas, sino que es simplemente una cuestión de suciedad. De cualquier forma, todo esto se salva antes arriesgándote a hacerlo y teniéndolo que defender, que no haciendo nada.