La prueba más difícil para un club de sabios, el Ateneo de Madrid

El Ateneo de Madrid tendrá que poner en práctica la sabiduría acumulada en sus aulas y salones, que es mucha, para superar una dura prueba. Ni el esplendor de su biblioteca, considerada la mejor colección privada de España con cerca de 500.000 volúmenes, ni la galería de personajes ilustres que han forjado su historia han podido evitar el embargo de sus cuentas por una deuda de 1,4 millones con Hacienda. «Las autoridades no nos quieren mal y no desean cerrar el ateneo», se consuela el presidente, César Navarro, «optimista hasta cierto punto» sobre el futuro de una institución que pronto cumplirá 200 años.

Surgió en 1820 para discutir «tranquila y amistosamente» cuestiones de interés público, pero fue clausurado con la restauración del absolutismo. La inquietud liberal volvió a dar fruto en 1836 y sedujo a jóvenes románticos como Mariano José de Larra, el primer socio. Entonces no admitían mujeres, una barrera que Emilia Pardo Bazán derribó en 1905. Es imposible recorrer estos pasillos sin toparse con páginas de la historia escritas en mayúsculas. Entre sus fundadores estaba el duque de Rivas y ha tenido presidentes como Unamuno, Valle Inclán o Gregorio Marañón.

«En el Ateneo ha florecido la cultura española. Todos los movimientos han tenido aquí su origen o su caja de resonancia». Entre la efervescencia de las artes y la ciencia también se cocía la vida política. Nueve presidentes de la docta casa han llevado también las riendas del Gobierno, desde Cánovas del Castillo a Manuel Azaña. «Las dos repúblicas han salido del Ateneo», proclama Navarro, hombre de mar, médico y humanista de 85 años. Es miembro de honor de la Real Academia de Medicina del País Vasco y cedió 22.000 libros a la biblioteca de Getafe, su ciudad, que le ha dedicado un busto en reconocimiento a su labor.

LA FRASE



César Navarro Presidente del Ateneo «Hay serias deficiencias culturales y éticas en mucha gente de las últimas juntas directivas»

-¿Tienen cura los males del Ateneo?

- Sí, todo tiene cura. El Ateneo es como un barco que está lleno de vías de agua que hay que tapar: las deudas contraídas, los recortes, la mala gestión, gente que se aparta de los valores y nuestros verdaderos fines, que son la dignificación de la cultura y por la cultura... hay serias deficiencias culturales y éticas en mucha gente que ha formado parte de las últimas juntas directivas.

Lo dice uno de los ateneístas más veteranos, 64 años en los que ha ocupado la presidencia en cuatro ocasiones. La primera vez fue en los 80, un periodo «de gran ilusión porque salíamos de la incautación franquista» y el centro llegó a tener 7.000 socios. Hoy son 2.000. El signo de los tiempos ha cambiado y ya no hace falta pertenecer a un club privado para disfrutar de la cultura, ni los estudiantes necesitan el abrigo de una biblioteca con calefacción. A los avances sociales, que obligan a buscar nuevos reclamos para atraer a los jóvenes, se unen los recortes de la crisis; dos retos comunes a los ateneos españoles, que son una veintena desde Cádiz a San Sebastián. Pero el de Madrid, donde las subvenciones han caído un 70% en cuatro años, tiene sus propios desmanes.

Esperando a Vargas Llosa

El bloqueo de sus cuentas tiene su origen en una subvención otorgada en 2010 para ejecutar obras de reparación. El Ministerio de Cultura exigió la devolución de 750.000 euros por falta de justificación del gasto, una suma que con los intereses casi se ha duplicado. A César Navarro, que volvió a la presidencia el año pasado -con el periodista Pedro J. Ramírez como vicepresidente segundo- le ha tocado «el bochorno de reconocer la deuda», agravada por los penosos resultados de la concesión de la cafetería-restaurante. La junta ha ofrecido como garantía todos sus bienes: tres edificios «de distintas épocas» (el principal, modernista, declarado monumento) en las calles Prado y Santa Catalina que unen a su interés arquitectónico pinturas y colecciones.

Su objetivo es que les condonen los intereses de demora y pedir un préstamo «para pagar la deuda poco a poco». No quieren reducir puestos de trabajo -una treintena- ni subir las cuotas (21 euros al mes), lo que provocaría «una estampida» de socios y traicionaría el principio de «no discriminación». Las irregularidades en la gestión se están investigando en el juzgado y hay dos miembros de la junta de gobierno acusados de presunto fraude. En plena tormenta, el Ateneo sigue con sus actividades, conferencias, tertulias y presentaciones de libros, mientras refuerza su vocación científica. «Tenemos un acuerdo con la Universidad de Oxford para apoyar a los innovadores en el proceso burocrático de las patentes. Ramón y Cajal soñaba siempre con estas cosas».

El debate, más o menos exaltado, siempre ha sido su razón de ser, aunque ahora se respira «bastante tensión» en la junta. «He conseguido convencer a Vargas Llosa para que acepte ser socio de honor, pero la asamblea me ha dicho que no, instigada por unos señores», cuenta el presidente, cuya enemistad con el secretario es «manifiesta». A finales de este mes hay elecciones y César Navarro volvería a presentarse «bajo ciertas condiciones», con un equipo de su confianza.

Pese a todo él se muestra convencido de que este proyecto cultural «saldrá adelante», quizá porque no es fácil amedrentar a un hombre que ha vivido tanto. Compartió con su padre el exilio en Francia, su «patria espiritual», y el destierro. «Nos mandaron a un caserío en Arantzazu, un lugar bellísimo, donde aprendí un poco de euskera». Fue alumno de Tierno Galván y recorrió el mundo como marino antes de estudiar Medicina. El diagnóstico de este doctor es que «el Ateneo no morirá, porque lo que está en la historia no muere. Yo creo que, si lo mataran, resucitaría».