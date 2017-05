Japoniar musika garaikidera hurbiltzeko aukera aparta

Euskadiko Orkestra Sinfonikoak, klasiko handi ezagunak maisuki interpretatzeaz gain, maiz eskaini ohi die abonatu eta gainerako musika zaleei handiak eta ia klasikoak izanagatik horren ezagunak ez diren konpositoreengana hurbiltzeko aukera. Oraingo honetan, 2016-2017 denboraldiko abonuaren barruko 8. programan, japoniar musika garaikidea eramango du lau hiriburuetara. Zehazki, astelehenetik ostiralera, maiatzaren 8tik 12ra alegia, Toshio Hosokawaren (Hiroshima, 1955) 'Klage' eta 'Autumn Wind' interpretatuko ditu. Aurreneko pieza Donostia eta Bilboko kontzertuetarako prestatu duten programaren zati da eta bigarrena, berriz, Iruñea eta Gasteizko programaren barruan joko dute.

Japonian ez ezik, mundu mailan ere egunotako konpositore garrantzitsuenetakoa da Hosokawa eta, aurreratu dutenez, EOSen kontzerturen batzuetara hurbiltzeko asmoa du, baita Naxos disko etxearekin lankidetzan argitaratuko den diskorako egingo den bi musika lan horien grabaketara ere. Donostia 2016 eta Eu Japan Fest erakundearen laguntzarekin gauzatzen ari den Hosokawa Proiektuaren baitan kokatzen da EOS denboraldi honetan japoniar konposatzaileari egin ari zaion omenaldia.

Kontuan izan behar da, halaber, Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren zuzendari titular Jun Märklek lotura zuzena du Japoniako musika eta kulturarekin. Bere ama japoniarra da eta herrialde horrekiko oso harreman estua du, arlo pertsonalean zein profesionalean. Han, Osakako Orkestra Filarmonikoa, New Japan Philharmonic, Yomiuri Nippon Symphony Orchestra, Tokyo Nikikai opera edo Kunitachi Musika Kontserbatorioko orkestra zuzentzen ditu askotan. Izan ere, ekainaren bukaeran Osaka eta Tokion ariko da berriz ere.

Donostian (maiatzaren 8an eta 12an) eta Bilbon (maiatzaren 10ean), Toshio Hosokawaren lan sinfonikoen artean berrienetako bat joko du Orkestrak: mezzosoprano eta orkestrarako 'Klage' (Aienea). Bada Hosokawaren musika isiltasunetik abiatzen den meditazio modu baten gisa definitzen duenik; soinuaren ugalketa progresiboaren ondoren, isiltasunera itzultzen da, deseginez. Eta egitura hori da, hain zuzen, 'Klage'-n islatu duena. Obraren muinean daude Georg Tracklen poesia eta argazki bat, non ama bat bere semearen gorpua bilatzen ari den ur-ertzean 2011ko martxoko tsunamiaren ondoren. Irudi horretatik eta Trakl-ren testuetatik abiatuta, Hosokawak «ama horrek bere min sakona kantu bihurtu eta osatzeko lana idatzi» nahi izan zuen. Traklen testuak Mihoko Fujimurak abestuko ditu. Japoniako abeslaririk onenetakoa eta mezzosoprano wagneriar ospetsua, ohikoa da Vienako Staatsoperren edo Bayreuth Jaialdian, besteak beste. Askotan abestu du Hosokawaren partitura hori, 2015ean estreinakoz kantatu zuenetik.

Egitaraua osatzeko, Frank Martinen 'Concerto for Seven Winds' eta Brahmsen 4. Sinfonia entzun ahalko dira. Lehen zatian eskainiko den Martinen lana orkestrako haize-instrumentuetako maisuak hobeto ezagutzeko aproposa da, flauta, oboe, klarinete, fagot, tronpa, tronpeta eta tronboiko zazpi bakarlari, tinbal-jole bat eta harien familia batzen baititu. Bigarren zatian, berriz, XIX. mendeko sinfoniarik garrantzitsuenetakoa eskainiko du EOSek, aipaturiko Brahmsen 4.a.

Hokosawaren bigarren pieza, 'Autumn Wind for Shakuhachi and Orchestra, Iruñea eta Gasteizko emanaldietarako prestatu duten programan joko du orkestrak, hilaren 9 eta 11an hurrenez hurren, ‘shakuhachi’ japoniar flauta tradizionala joko duen Tadashi Tajima. Saio horietan ere joko da Martinen 'Concerto for Seven Winds'.

Sarrerak hemen eros daitezke, eta areto desberdinetako webgune eta lehiatiletan.