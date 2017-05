'Dantza' y su novedosa narración visual

. Los dantzaris iban vistiéndose y colocándose frente a la iglesia de Leitza, mientras el equipo de rodaje preparaba todos los elementos necesarios en la tarde de ayer, todos esperando a la 'hora bruja'. Que hubiera anuncio de lluvia y granizo no era algo que preocupara al director de 'Dantza', Telmo Esnal: «Hará lo que tenga que hacer, para qué vamos a perder el tiempo preocupándonos. Si llueve ya veremos cómo lo hacemos», comentaba sin perder la sonrisa. Lo que sí preocupaba al cineasta, que lleva seis años sacando adelante pacientemente este proyecto, era la luz natural, ese momento «justo cuando se va el sol y antes de que se haga de noche», fundamental para el tipo de imágenes que formarán una película que «no es un documental, es una ficción creativa inspirada en el fondo simbólico de los bailes tradicionales vascos, pero narrada a través de la danza», y en la que el ciclo del día, y el de las estaciones, tienen una gran importancia.

El director de comedias como 'Aupa Etxebeste' (2005) (junto a Asier Altuna) y 'Urte berri on, amona' (2011), y ayudante de dirección junto a Alex de la Iglesia o Iciar Bollaín, acomete con 'Dantza' un proyecto muy personal: «Yo estoy feliz, porque estoy aunando mis dos pasiones, el baile, al que me dediqué durante muchos años, y el cine. Tenemos la sensación de que estamos haciendo algo interesante y novedoso, aunque en el fondo es un musical», afirma Telmo Esnal. «Es un proyecto arriesgado para nosotros porque estamos haciendo cosas que no habíamos hecho nunca en el cine vasco, como llenar un frontón de agua para ponerles a bailar a los espata-dantzaris, que se supone que son insectos, encima del agua, y que luego tras la posproducción será un lago».

No hay palabras en la narración («bueno, solo una: txotx», apunta Esnal) pero sí una historia escenificada a través del baile. «Escribí un guión en función de unas hipótesis de trabajo que Juan Antonio Urbeltz ha desarrollado durante muchos años, sobre los orígenes y las simbologías que hay detrás de los bailes», explica el cineasta. A partir de ahí he escrito una historia cíclica, que parte de cuando se hace el día y cuando acaba el invierno, se empieza a labrar la tierra, de la tierra nace un árbol y ese árbol da un fruto del que se saca una bebida, la sidra, a partir de ella se hace una fiesta, un chico conoce a una chica y acaba en un banquete. Ese sería el resumen».

En esta propuesta estética ambiciosa y creativa ha colaborado, además de Urbeltz y su equipo de Argia, el artista Koldobika Jauregi, que «está al frente del universo estético y visual», explican desde la productora Txintxua Films, que cuenta con Marian Fernández Pascal y Asier Altuna en la producción ejecutiva.

Intervienen en el filme dantzaris de diversos grupos y localidades, entre ellos Argia (Donostia), Duguna (Iruña), Arkaitz (Añorga), Kezka (Eibar) y Haritz (Elgoibar). Participan en la película 250 dantzaris entre los 8 y los 82 años.

También en el equipo de rodaje, formado por más de 60 personas, figuran colaboradores habituales de Telmo Esnal, como el director de fotografía Javier Agirre Erauso (que ha trabajado en 'Aundiya', 'Amama', 'Loreak', 'Urte berri on Amona' o 'Aupa Etxebeste!'), Lola López e Iciar Arrieta al frente del maquillaje y peluquería, Alazne Ameztoy en sonido, Arancha Ezquerro en vestuario, el montador Laurent Dufreche y el director de producción Ander Sistiaga.

Coordinar a 250 dantzaris

«Vamos rodando en fines de semana, aprovechando las vacaciones o los fines de semana de los dantzaris», explica Esnal. «Si pudiéramos terminar de rodar para octubre, estaría encantado, pero dependemos de muchos factores», advierte Esnal. Así que la previsión es que 'Dan-tza', que tendrá también un complejo trabajo de posproducción, no esté terminada hasta mediados del próximo año.

«Es un proyecto distinto, al que la gente no está habituada, pero creo que puede funcionar bien aquí, y fuera incluso mejor, porque estamos hablando de algo muy nuestro, pero que es un lenguaje muy universal, nuestras danzas tienen mucha relación con otras de todo el mundo, bailes de cintas por ejemplo, los hay en toda Europa», añade Esnal.

De momento ya están rodadas un 70% aproximadamente de las escenas. Ha habido otros escenarios espectaculares, como el Santuario de Arantzazu: «Lo que hicimos allí fue convertir un baile en una especie de funeral, o de ritual conjuratorio contra las plagas»; o Belchite y las Bardenas, para recrear «un lugar árido y seco, con el que comienza la película, luego llega una tormenta, se empieza a labrar la tierra, etcétera». El rodaje continuará durante este fin de semana y el próximo en Lei-tza y en total incluirá localizaciones en Gipuzkoa, Navarra, Bizkaia, Lapurdi y Zaragoza.