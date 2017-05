Miguel Usabiaga denuncia en una novela negra la Operación Puerto y el dopaje en el ciclismo

Miguel Usabiaga trabaja como arquitecto y disfruta como escritor, con ya una larga serie de títulos publicados. Pero en sus años jóvenes también hizo sus pinitos como ciclista aficionado y se confiesa enamorado del deporte de la bicicleta. De esa pasión nace 'Muerte en el Aubisque', la novela que se adentra en el mundo del dopaje en clave de relato negro.

«En realidad la novela tiene su origen en la indignación», apunta Usabiaga. «La trama de la Operación Puerto fue un escándalo para quienes amamos el ciclismo, con sus historias de dopaje, pero peor fue aún que quedara prácticamente sin descifrar. Hay unas bolsas de sangre de las que hoy, tantos años después, desconocemos a quién pertenecen».

El escritor donostiarra dice que «solo escribo de algo cuando como lector no he encontrado a quien lo hubiese hecho. He escrito esta novela porque nadie la había escrito antes». Un comisario de policía francés es quien investiga en el libro, indignado también «porque un asunto de tal calado quede sepultado». Y la ficción de la novela «llega hasta el fondo de la verdad en un caso que es un analogía de la Operación Puerto».

El comisario Thorez, «un personaje escéptico pero insobornable, como un Bogart que contrasta con los tramposos del ciclismo», busca la verdad de la mano de un antiguo ciclista. «Yo quería escribir una novela completa, no solo con el tema ciclista, así que este segundo personaje introduce otra trama que nos lleva a los años de su adolescencia, en plena transición, en 1977, y entonces la historia se convierte en una novela de iniciación, con los cambios de esa persona y del país».

No es la primera vez que Usabiaga escribe de ciclismo ni la primera aparición del comisario Thorez en sus novelas. En su momento publicó 'El caso Martana', obra que quedó finalista en el premio de novela deportiva del periódico Marca.

Agitar conciencias

Usabiaga desearía que 'Muerte en el Aubisque' «agitara un poco nuestras conciencias». Lamenta que en el ciclismo «siguen mandando prácticamente los mismos que mandaban cuando estallaron estos escándalos», y expresa su deseo de que «se limpie un deporte tan apasionante, que congrega a tanta gente y enseña tanto sobre la condición humana». Al final del volumen, en un epílogo, se incluye todo el sumario de la Operación Puerto.

El escritor fue en su día fiel seguidor de Eddy Merckx, «el ciclista que ganaba en todos los terrenos y durante toda la temporada, no como ahora, que los corredores se preparan expresamente para pruebas concretas del calendario», y hasta llevaba una pequeña foto del corredor belga en su bicicleta. Y tampoco olvida el poderío estético de las imágenes del mejor Indurain pedalendo contra el reloj.

Para la portada de su libro ha elegido una espectacular imagen del corredor francés Roger Riviere caído en el monte Perjuret. «Es la imagen que muestra la parte más terrible de este deporte y quiere ser un recordatorio al lector de que se trata una novela no amable sobre el ciclismo, sino con un punto dramático», concluye Miguel Usabiaga.