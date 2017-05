Begoña Zubero: «Temía que la tesis de Antonioni se merendase las fotografías»

A partir de un texto escrito en 1939 por Michelangelo Antonioni y del cortometraje documental que el realizador italiano rodó cuatro años después, la fotógrafa Begoña Zubero (Bilbao, 1962) recorrió en enero de 2014 el paisaje de fábricas, chimeneas, embarcaciones y cabañas que flanquea el río Po en su tramo final. El resultado se puede contemplar en el Artegunea de Tabakalera bajo el título de 'Gente del Po' hasta el próximo 2 de julio. Más de 5.000 personas han contemplado ya el más de medio centenar de fotografías.

-Durante siglos los ríos han articulado la civilización, pero ¿cuál es su importancia en este siglo XXI?

-Yo creo que no son reminiscencias. Tampoco es que sea una especialista, pero tanto San Sebastián como Bilbao son dos ciudades unidas al río. En el caso de la primera, siempre ha vivido muy de cara al Urumea.

-¿Ah, sí? Hay quien sostiene lo contrario...

-Al menos a mí me lo parece. En el caso de Bilbao, que conozco mejor está claro que hemos vivido de espaldas por la contaminación y en cambio ahora se ha convertido en un eje de la ciudad, algo que por otra parte siempre ha sido: un eje de trabajo y de vida. Cuando hablamos ahora de vivir de espaldas al río nos referimos al ocio, antes no se contemplaba así.

-¿Y en el caso concreto del Po?

-Ha cambiado respecto a la dureza de la vida que retrata Antonioni. A pesar de todo, si miramos las construcciones de los pescadores no reflejan una vida fácil.

-¿Qué fue buscando cuando viajó al Po? ¿Los cambios que se habían producido desde los años cuarenta o sus vestigios?

-Mi punto de partida es el artículo de Antonioni, que encontré en la revista 'Cinema'. Antonioni es un director interesante para cualquier fotógrafo porque su puesta en escena en cada fotograma tiene una composición que funciona como foto fija. Me llama la atención ese artículo previo a sus películas. Lo que me lleva al río es Antonioni fotógrafo. Yo había estado en el Po de Turín, pero nunca en el de Ferrara que retrata Antonioni. Sólo tenía el artículo y el dato de que las fotos se habían hecho en invierno. A partir de ahí, viajo sin saber si saldrá algo porque para mí es algo poco controlado. Tengo un hilo de trabajo, pero voy sin idea de qué va a suceder.

-Al contrario que en el caso de Antonioni, usted prescinde en sus fotos de la figura humana de una forma casi concienzuda.

-Sí, aunque la mayoría de sus fotos también son de paisaje. Como decía un visitante: «Esta exposición es un timo. Se titula 'Gente del Po' y no lo muestra». Es una constante en mi trabajo.

-¿Nos podemos hacer una idea de quiénes son los habitantes de esos parajes a través de sus viviendas, sus utensilios de trabajo...?

-Sí, hay una parte industrial, otra agrícola y está la zona de la pesca, en el delta. La idea de trabajar sobre los espacios y la memoria de lo que ha ocurrido allí está siempre presente en mi trabajo. Y al final, todo el mundo se pregunta por las personas, que si estuvieran presentes de forma explícita pasarían más desapercibidas. Sería más descriptivo. La ausencia de gente hace que el espectador se pregunte por ella y consigues que reflexione más sobre las personas que si las estuviera viendo.

-Evitó los escenarios urbanos.

-Sí. El artículo de Antonioni, de una extraña belleza en la que mezcla poesía y declaración de intenciones sobre lo que luego resultará ser su cine, no incluye mucho espacio urbano. Hay una foto extraña, aérea, que no es suya y que representa mucho la modernidad. La asocio al futurismo. Esa foto extraña es como un mapa.

-¿Tuvo la tentación de recurrir al blanco y negro?

-Sí. Hubo dos decisiones clave en el proyecto: una fue ir en invierno, que hizo que pasara mucho frío y me preguntara más de una vez: ¿qué hago yo aquí a dos grados bajo cero? Eso le ha dado una luz muy especial a la exposición. En este trabajo, siempre he sentido a Antonioni pisándome los talones, con miedo de que su tesis se merendase las fotografías. El blanco y negro me acercaba demasiado a Antonioni, así que la idea de hacer el trabajo en color me separaba de la fuente y eso me ha ayudado.

-¿Cree que la exposición se disfruta mejor sin el aparato teórico y sin saber nada de Antonioni?

-Siempre defiendo que todas mis imágenes funcionen independientemente de todo lo que tengan detrás. Quiero que cualquier espectador contemple cualquier imagen de la exposición como una fotografía con un valor en sí misma.

-Es que los textos del prólogo, brillantes, amenazan por momentos con aplastar a las fotografías...

-Sí. Intento que los textos sean un complemento. Lo que han hecho tanto Enrique Martínez Lombó, como historiador del Arte y comisario de la muestra, y Fernando Bayón, desde el punto de vista cinematográfico, espero que sean un complemento. El propio Bayón señala cómo el texto siega a veces las imágenes. Pienso que cualquier persona que entre puede ver la exposición sin conocer todo el background teórico.

-Para la instalación de la cabaña de pescadores, utilizó materiales del punto de información de Donostia 2016 en Alderdi Eder.

-Siempre había tenido ganas de hacer una pieza exenta, con un componente más escultórico, y la cabaña me dio la idea. También tuve en cuenta que la gente podía pensar: «Zubero está en crisis, ahora hace cabañas y mira qué horror... Que haga fotos porque no es escultora». Y no lo soy. En este sentido, llamé a Begoña Goyenetxea, que es una escultora que maneja muy bien, para que colaborase conmigo. Tuve claro que las cabañas de los pescadores del Po mezclan un poco lo encontrado y Leroy Merlín, cada uno tira con lo que puede y remata con lo que encuentra. Y en 'mi cabaña' hay algo de justicia poética porque los tablones de encofrado los recogieron de Arteleku y el resto -trableros y policarbonatos- son del kiosko de Donostia 2016.

-¿Le frustra que la sala no haya permitido que se pueda acceder al interior de la cabaña?

-A mí me gustaría que se la gente pudiera entrar, pero son normas de la sala. Supongo que conlleva ciertos riesgos relacionados con la seguridad, pero me hubiera gustado que fuera visitable porque el hecho de que sea policarbonato me ha permitido iluminarla como si fuera la luz del sol. Además, no sabía cómo incorporar a Antonioni a la exposición, y la cabaña me lo ha permitido a través de sus fotos. Quería establecer un diálogo entre sus fotos en blanco y negro, y mis topologías, que son en color, pero con la idea de encajarlo todo.

-¿Diría que la suya es una mirada política? Y añado: sobre un paisaje retrógrado.

-Claro, al final, siempre que reflexionas -aunque se de forma plástica- siempre tienes una mirada política de alguna manera. Siempre hay un posicionamiento. A mí me gusta sugerir y no me gusta subrayar porque en lo plástico resulta muy obvio. El mensaje hay que diluirlo, pero me gusta que provoque una reflexión.

-¿Está 'mississipizado' el Po en algunas de sus imágenes?

-Supongo que sí. Desgraciadamente, no conozco el Mississipi, pero tengo que reconocer que he visto el documental 'The river' (1938), de Pare Lorentz y creo que Antonioni, también. Habla también sobre el río Missippi, que tiene una grandeza formal que no tiene el Po. Comparte una idea de río no canalizado por la ciudad, más silvestre en el campo y en el delta.

-¿Qué historia cuenta la exposición?

-Un paseo por el río y por la historia. Un hilo desde lo que pudo ser un hábitat duro y complejo hasta la actualidad, en la que aún lo es, aunque de una manera más ordenada.

-¿Cree que alguien podría hacer lo que usted ha hecho con Antonioni dentro de setenta años?

-Bueno... y ahora mismo, también. Cualquiera que fuese al Po con una cámara haría un trabajo distinto. Yo misma pensé en volver, pero lo descarté porque si no siempre quedan flecos y se convierte en infinito. Cada uno puede hacer una interpretación diferente del Po.

-¿Qué le parece la sala como espacio expositivo?

-Está en un sitio magnífico, pero es una sala compleja para montar una exposición. Es inmejorable para recibir público y en el montaje cuentas con todas las facilidades, pero los dos niveles suponen un reto para el montaje. Por otro lado, da lugar a piezas que no cabrían en otros espacios.