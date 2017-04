Taj Mahal gertu, balentria handia

Gogortu dira Indian zigorrak. 10 urte baino gehiago eman ditzake , egun, kartzelan erasotzaileak. Alferrik ordea. Maizago egiten dira ikuskapenak azidoa saltzen duten dendetan. Alferrik ordea. Murriztu dira salmenta lekuak. Alferrik ordea. Dendariek daukaten azido stockaren berri zehatza eman beharra dute. Alferrik ordea. Gobernuak ezindutzat izatea lortu dute biktimek. Baita hiritar ezinduentzako lanpostu kopurua handitzea ere. Alferrik ordea. Gizonezkoek azidoz erasotzen dituzte egunero Indian euren amodioa edo ezkontza proposamena onartu izan ez duten emakumeak.

Azidoz eraso libre izan nahi duten horiek. Dibortzioa eskatu dutenak. Familiak beharturik ezkondu eta gero, ihes egin zuten horiek. Baita lagundu zituztenak ere. Sarri gizonezkoak izan arren.

Datu hotzen arabera 500 eraso gertatzen dira urtero. Baina GKE askoren ustez, zifra hori errez hirukoitz daiteke guk hobeto ezagutzen dugun mundu alde honetan gertatzen den bezala, hamaika eraso ez baitira salatzen.

Azidoa botatzen diete amorruak, jelosiak, gorrotoak, ezinak harturiko pizti horiek. Azidoa aurpegira, gorputzean. Biktimek hezurretaraino erretzen dituen likidoa kentzeko ahalegin alferrikakoan eskuak erabiltzen dituzte. Eta azidoak eskuak jaten dizkie. Ere. Irudikaezina da mina. Pairagaitza. Eta azidoak utziko dituen arrasto fisikoak are mingarriagoak. Are ezin ahantzizkoagoak ere. Are eta ezabaezinagoak.

Erasotzaileak askotan ez du biktimaren heriotza nahi betirako markatua geratzea baizik. Fisikoki besteen aurrean munstro bat izatea. Aspaldi aspaldiko legendun haiek bezala, gizartetik aldentzera, jendearen begiradetatik ihes egitera, erasoak utzitako aztarnak estaltzera behartzen ditu delitugileak. Ezerk amatatuko duen minaz gain, besteen nazkaz, horroreaz beteriko begirada pairatu beharko du emakumeak. Ondorioz, askotan bere burua baztertuko du. Betirako itxiko ditu leihoak eta ateak. Urrunduko da mundutik bere buruz beste egingo du.

Ez denek. Ez beti. Agra hirian Taj Mahal jauregi ederraren ez hain urrun den Sheroes Hangout Cafen inor ez da besteengandik ezkutatzen. Inork ez du jada ikusten ez duen begi erreta hori eguzki betaurrekoekin estaltzen eta behatz bihurrituriko eskua luzatzen diote atetik sartzen den ustekabeak harrapaturiko bezeroari.

Terraza ederra duen kafe hori Stop Acid Attacks izeneko elkartearen kide ausartak diren Rupa, Ritu eta beste batzuen ardura da. Ardura. Bizimodua. Ametsa. Aldarrikapena. Plazan izateko manera. Plazandreak dira eta Rupa, Rita eta beste asko. Benetako plazandreak. Ezkutuan ibiltzen ez direnak. Bakeroz edo sariz jantziak igual dio: plazandreok. Beraiek prestatzen dituzte platerak. Beraiek ateratzen dituzte mahaira. Beraiek hitz egiten dute bisitariekin. Euren portretak daude paretetan. Mina dute gorputzean (hamaika ebaketa egin diete gorputz horiek sendatu, sendotu ahal izateko), adoretsua bihotza eta arima garbia. Borrokan jarraitzen dute legebiltzarrean epaitegietan bezala. Hedabideetan ere. Kaleetan.Eta kafe horretan: Sheroes Hangout kafe. Ez da bakarrik kafetegia. Liburu-denda/tegia ere. Estetika kabinetea. Arropa ederra erosteko lekua. 75.235 jarraitzaile dute facebooken eta 214 aldeko iritsiak Trip Advisorren. Sopa eta salda gozoak, espezialitate txinatarrak, curry biziak, curry suabeak, pasta italiar erara, sandwichak. Kafea. Tea. Entsaladak. Limonadak. Eramateko jaki finak.

Azidoa da emakume baten kontra erabil daitekeen armarik merkeena, lortzeko errazena Indian. Oraindik ere. Akaso minik jasanezinena sortarazten duena. Oraindik ere. Sekulan ezabatuko ez diren markak uzten dituena. Oraindik ere. Baina Taj Mahal gertu bada kafe bat. Orain. Egun. Eta han bizitzari, borrokari, etorkizunari, negozioari heltzen dioten emakume paregabe sorta bat. A, kartan ez da preziorik azaltzen. Zenbat pagatu nahi/behar duzun zuk zeuk erabakitzen duzu. Dena, borroka zein jakiak, edariak, liburuak, arropa eta arima eder horien harrera kontutan harturik.

Inoiz Taj Mahalera arrimatzen bazarete, ez ahaztu: handik ez oso urrun, Fatehabad errepidean, Gateaway hotelaren parean, Sheroes Kafea. Zer esan nahi ote du Sheroes hitzak? Erraz eta garbi asko: emakume heroiak.