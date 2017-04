Cristina Iglesias desembarca en la bahía

Son ya muchos años que Cristina Iglesias tenía la intención de hacer una obra pública para su ciudad natal, San Sebastián. Nacida en la calle Narrika -en el número 18- de la Parte Vieja, en los años de infancia visitó muchas veces el monte Urgull y sus alrededores, y le gustaba patinar justo en uno de los accesos al monte, en la plaza Zuloaga, junto al Museo San Telmo. Pasó el tiempo, Cristina realizó estudios lejos de casa, luego vivió en Londres, se convirtió en una artista internacional, no muy conocida en su tierra natal, hasta que en enero de 2016 el Ayuntamiento de San Sebastián le concede el Tambor de Oro.

En el discurso de aquella ocasión, el alcalde Eneko Goia dijo que «la ciudad tenía una deuda» con la artista. En un lugar en el que hay esculturas públicas de Oteiza, Chillida, Basterretxea, Mendiburu y otros muchos más artistas de la siguiente generación, no hay ninguna obra de la persona que ha llegado a representar a España en la Bienal de Venecia, tiene reconocimiento a nivel europeo y de Estados Unidos, y obra en museos como el MACBA (Barcelona), la Tate Gallery (Londres), el centro de Arte Reina Sofía (Madrid), el MoMA y el Solomon R. Guggenheim Museum (Nueva York), la Fundación Serralves (Oporto) y el Centro Georges Pompidou (París).

Tras el Tambor de Oro, en marzo del año pasado se produjo otro hecho que ayudó a la vinculación entre la artista y la ciudad. El Diario Vasco cedió al Museo San Telmo una obra de Iglesias, para que fuera expuesta a lo largo de la Capitalidad Cultural Europea. La pieza, que no tiene título, está realizada en fibrocemento, hierro y alabastro. Fue creada en 1993 y la primera vez que se exhibió fue en uno de los marcos artísticos más importantes, en la Bienal de Venecia que se celebró ese mismo año, y la artista donostiarra acudió junto a Antoni Tàpies, en representación de España.

Cuando se inauguró, el alcalde habló de «una deuda saldada temporalmente» con Iglesias, pero que «todavía queda pendiente. Me causa cierto sonrojo ver el listado de los museos en los que tiene obras y que San Sebastián no estuviera entre ellos. Ahora tenemos que ser capaces de iniciar un trabajo conjunto para que en el futuro se pueda mostrar una obra de Cristina Iglesias no solo en San Sebastián, sino creada para San Sebastián». Ya para entonces Goia e Iglesias habían comenzado a pensar en un proyecto artístico concreto para la ciudad; por lo tanto, Goia sabía bien de lo que estaba hablando.

Como se ha dicho antes, Cristina Iglesias quería hacer obra pública en San Sebastián ya desde comienzos de los 90, como lo puede atestiguar Lourdes Fernández, entonces directora de la Galería DV de arte, una experta que también ha puesto su grano de arena para este nuevo proyecto. «Me comentaba que quería hacer algo, pero sin premura», ha declarado Fernández. Cristina Iglesias pensaba en un comienzo en realizar su trabajo en el entorno del monte Urgull, por ejemplo en el llamado Paseo de los Curas. «Urgull me tiraba muchísimo», confesó el viernes, en la presentación el proyecto. Pero también era consciente de que una instalación artística con agua y con mecanismos hidráulicos planteaba problemas de mantenimiento en un espacio al aire libre.

Conviene recordar lo que ocurrió en San Sebastián en la Plaza Zaragoza, con la escultura de homenaje a Antxon Ayestaran. Se trataba de una escultura sonora, con un monolito de hormigón del donostiarra Koldo Merino y una pieza de acero inoxidable del francés Bernard Basche, a los que se añadía un carillón fabricado por un relojero de renombre. Fue inaugurada en 1988, dos años después de la muerte de Ayestaran, pero la instalación nunca llegó a sonar, en parte porque se averiaba debido a las hojas del entorno, pero sobre todo a causa de los gamberros. En diez años, la instalación fue reparada cinco veces. Finalmente se renunció a todos los elementos sonoros.

La materia del agua

Cristina Iglesias tenía en mente algo relacionado con el agua, al igual que en otras intervenciones de los últimos años en lugares como el Mar de Cortés (México), Amberes -a las puertas del Museo de Bellas Artes-, Toscana, Toledo y Londres. Y cuando pensó que un emplazamiento adecuado podía ser la casa del faro de la isla de Santa Clara, esa idea del agua no hizo más que reafirmarse. Finalmente, ha ideado una fuente que recree de forma figurada el fondo de la bahía de la Concha, y que refleje también los cambios que las mareas producen.

Iglesias es una artista muy interesada por el agua. De hecho, su página web se abre con imágenes y sonidos de este elemento. No parece un elemento muy esculpible, pero en los últimos años es el agua uno de los ejes principales de la artista. Hace diez años, en Amberes, instaló un bajorrelieve compuesto por 2.700 piezas de resina y cemento coloreado realizadas a partir de 16 moldes diferentes que podrían simular los lechos rugosos del cauce de un río. La obra, de 32 metros de largo y casi 14 de ancho, se llena y vacía de agua en un ciclo pautado.

Cuando comentó al alcalde Goia que esa casa del faro era el sitio ideal, encajaron todas las piezas. Porque, por un lado, estaba la voluntad clara de Goia de que Donostia «repare» el pecado de no contar con ninguna obra pública de Iglesias. Y ocurría, por otra parte, que Goia no hace mucho tiempo atrás había recibido del organismo público Puertos del Estado la oferta de compra de esa edificación de la isla. En un primer momento, el Ayuntamiento había rechazado la propuesta, porque no veía claro a qué se podía destinar la casa, pero al escuchar la propuesta de Iglesias decidió que sí, que era momento oportuno para la compra. Ahora sí se veía un fin adecuado para esta casita -solamente tiene 9 por 7 metros de planta-.

Ricardo Peña, de la Autoridad del Puerto de Pasajes, ya ha dado la luz verde a la compraventa del edificio. Puertos del Estado, en Madrid, también ha manifestado que no hay problema, pero los trámites administrativos serán largos, farragosos. El acuerdo inicial se selló con una visita a la isla el pasado 7 de abril. Junto a Iglesias, por parte del Ayuntamiento acudieron el alcalde y Jaime Otamendi, de Donostia Kultura; de la Autoridad del Puerto de Pasajes, el presidente Ricardo Peña y David Candelario, jefe del Departamento de Infraestructuras. También estuvo Lourdes Fernández, experta en arte, directora del Centro Azkuna y amiga de Iglesias.

Las gestiones para implicar a la iniciativa privada -a diferentes empresas- en el mecenazgo ya han comenzado. Estas tampoco serán cortas en el tiempo. Y Eneko Goia quisiera que la obra se pudiera inaugurar en un plazo de dos años.

Una vez en marcha la 'fuente' de Iglesias, el visitante tendrá que acceder a la isla mediante embarcación privada o pública. Es de suponer que en los meses de invierno, en tiempo de temporales, la casa estará cerrada al público, y ahora se está pensando instalar en el Aquarium algo que refleje la obra de Iglesias, quizá un vídeo, quizá otra cosa.