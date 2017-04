Entre lo lírico y lo inquietante

La artista Carmen Calvo (Valencia, 1950) vuelve a la galería Altxerri de San Sebastián, y esta es ya la sexta vez. La que en 2013 consiguiera el Premio Nacional de Bellas Artes acude con una veintena de trabajos de diferentes años, seleccionados por el propio galerista, y con un punto en común: son retratos. Como es ya norma en Carmen Calvo, en esta muestra hay trabajos elaborados en base a algún objeto o fotografía antiguos, transformados de manera que adquieren un aspecto entre irónico e inquietante.

«Yo soy retratista -comenta Calvo-. ¿Ves ese cuadro de ahí enfrente? Es un grabado antiguo que encontré en un mercadillo de Ginebra. Le he puesto al lado la silueta de un guardia civil. No es que quiera criticar a la Benemérita, es algo más sutil, puede ser una historia mía personal. Luego volví a Ginebra y quise comprar más grabados, pero ya no encontré a esa persona».

En la exposición de Altxerri se pueden apreciar las diferentes técnicas que utiliza la artista valenciana. Hay objetos -como la pierna de un maniquí de plástico, sobre una peana alta metálica-, hay dibujos, hay collages, hay fotografía intervenida. En una de las fotos (un metro de altura) aparecen dos chicos en traje de primera comunión con las caras cubiertas por una mata tupida de pelo y unos ojos brillantes, que hacen recordar a los hombres-lobo. Hay también una foto de una niña con una mancha de color naranja, que podría evocar el maltrato infantil. En otro cuadro se ve una fotografía antigua, difuminada, y alrededor de ese rostro de hombre adulto hay unos clavos largos dorados. ¿Una metáfora del dinero?

Exposición Lugar: Galería Altxerri. Título: 'Sueños desde la nada'. Contenido: Dibujos, libros de artista, fotos intervenidas, collages y esculturas. Fechas: Hasta mediados de julio.

Calvo no ha querido realizar una exposición de solamente sus últimos trabajos. «No soy de la novedad, la pintura tiene que estar reposada».

Le gusta visitar los mercadillos, los rastros, las librerías de viejo. «Salgo a esos lugares como cuando los pintores iban al campo con su caballete. Pero al ver los objetos antiguos me interesa el soporte que a nadie interesa. No busco el soporte bonito o nostálgico. Me interesa lo lírico, la magia. Trabajo a partir de cosas desterradas, que a nadie interesan. Eso no significa que tenga alma de 'clochard', ni que tenga síndrome de Diógenes».

En sus trabajos aparecen objetos antiguos, pero Carmen Calvo cree que hablan de los tiempos actuales y que pueden tener incluso carácter de crítica social. «Cuando aparecen en una foto varios miembros de una familia, estoy intentando hablar de la familia actual».

Y reivindica el lado artesanal de su trabajo artístico. «Soy de una escuela antigua en cuanto a modos de hacer. Por ejemplo, he ido a cursos de taracea, que es la combinación de maderas con que se decoraba los muebles en otras épocas. Yo me remito a la artesanía, y eso hace treinta años estaba muy mal visto entre los artistas. Pero ahí tenemos el caso de Julio González, que trabajaba con joyas, con orfebrería. Y no digamos Ángel Ferrant, que hacía esculturas en base a miga de pan, eran trabajos completamente efímeros».

Uno de sus referentes es el surrealismo. «Este es un país 100% surrealista. Se ve en Buñuel, en Berlanga, luego más tarde en Almodóvar». Pero Carmen Calvo siempre recuerda a los medios de comunicación que fue fundamental, cuando era muy joven, hacer conocido al Equipo Crónica, a Teixidor, Canogar, Genovés... «Les conocí porque con 18 años me hice militante del Partido Comunista. Era un modo de protestar. Soy de una generación rebelde, y una de las primeras mujeres en entrar en la Academia de Bellas Artes de Valencia. No acabé la carrera, porque no me interesaba la docencia, y luego nunca me ha interesado. En la Academia, de lo mejor era el profesor de Liturgia, el padre Roig, que era culto y te daba noticia de artistas internacionales, como Kandinski».

Salió adelante en una época en la que ser artista mujer tenía un plus de dificultad. «Todos los días reivindico el papel de la mujer. No hemos tenido presencia. Ahora, en un museo de Francia han organizado una exposición de los trabajos de la ayudante-amante de Rodin, Camille Claudel. Hoy, aún, hay que estar al pie del cañón. Ahora bien: no me gusta conceptuar como pintura masculina y pintura femenina, hay pintura buena y mala, sin más».

«Una ciudad maltratada»

El estudio que Carmen Calvo tiene en Valencia es un lugar en el que se apilan decenas y decenas de objetos antiguos. Vive feliz en esa ciudad, porque tiene buenos amigos, pero critica fuertemente a la clase política. «Es una ciudad maltratada por unos políticos corruptos, en la que se ha producido un expolio terrible. Ya no hay dinero para cultura, para museos».

Reconoce que tuvo suerte con los padres que le tocaron en suerte, porque pese a no tener instrucción le permitieron seguir por la senda del arte. El padre era de Guadalajara, la madre, riojana, de Arnedillo, y precisamente se conocieron en San Sebastián. También es cierto que la madre, Casimira, confesó: «La pintura la volverá loca». Carmen Calvo cree que ha llegado al estado imprescindible para un artista, ha conseguido «tener alma». Acaba de exponer en Ginebra y pronto volverá a Ginebra una vez más.