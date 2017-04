Aldekoa: «El Nilo es un compendio de toda la grandeza y la miseria de África»

Xavier Aldekoa (Barcelona, 1981) sintió desde muy pequeño la llamada de África. Después de haber recorrido el continente durante quince años como corresponsal de 'La Vanguardia', publica ahora su segundo libro, 'Hijos del Nilo', un viaje por las orillas de un río que ha cautivado desde antiguo a todas las culturas y que es un resumen de todas las grandezas y las miserias de África. Aldekoa es el invitado esta tarde en el Aula de DV. La cita es a las 19.30 en el Aquarium, con entrada libre hasta completar aforo.

- ¿Por qué el Nilo?

- Remontar el Nilo era un proyecto que tenía desde que era pequeño. El Nilo ha atraído desde los tiempos antiguos a los que tenían curiosidad por el diferente. Todo aquel que quería averiguar lo que había más allá d terminaba yendo allí. Lo hizo Napoleón, pero también Alejandro Magno, Aristóteles, Platón o Heródoto. Supongo que soy heredero de esa tradición que viene de tan lejos.

- Plantea el libro como un recorrido por la esencia de África.

- Es que el Nilo es un compendio del continente. Nace en el África negra, se mete en las entrañas del mundo árabe y acaba en el Mediterráneo, todo eso es África. En los países que atraviesa te encuentras pequeños resúmenes de la situación de todo el continente. Tenemos un país en guerra como Sudán del Sur, otro en paz como Uganda, una revolución de la mano de un crecimiento económico brutal en Etiopía, una dictadura en Sudán, problemas con el yihadismo en Egipto. Todos los conflictos que se viven en África tienen su reflejo en el Nilo. Es un compendio de la grandeza y las miserias del continente.

- ¿Cuánto tiempo le ha dedicado al libro?

- El libro se nutre de más de una docena de viajes a la región, algunos tan antiguos como el que hice en 2011 cuando se produjo la independencia de Sudán del Sur. Sin embargo, el año pasado volví a hacer todo el recorrido de enero a noviembre.

- Tantos años recorriendo África le habrán proporcionado una mirada libre de prejuicios.

- El primer paso para tener un prejuicio es pensar que no lo tienes. En cuanto se me pasa por la cabeza un pensamiento del estilo de 'estoy preparado para juzgar esto porque he viajado mucho' se me encienden las alarmas. En el libro cuento una escena que viví cuando fui a hablar con el padre de una chica que está estudiando. Yo pensaba que le tendría que convencer para que le permitiese seguir dando clases. En Sudán del Sur lo normal es querer casar a una hija porque de esa forma recibes una dote de unas cuantas vacas. Pero de repente me encuentro con un tipo con una mentalidad muchísimo más abierta de lo que yo sospechaba que me dice: 'Claro que no la voy a casar, una niña que está estudiando es un tesoro que Dios me ha dado'. El señor, que me doblaba la edad, me dio una verdadera lección.

- En las historias que cuenta hay sombras pero también luces.

- Me preocupa siempre esa necesidad de explicar África desde el equilibrio, sin poner siempre el acento en las heridas. Cuento historias muy duras como las de 'las nadie', unas mujeres que fueron violadas masivamente en Sudán del Sur por soldados durante horas ante la indiferencia de los cascos azules que tenían que protegerlas. Es una historia que dice también muchas cosas de nosotros porque los cascos azules miran para otro lado cuando se las llevan y porque la comunidad internacional acoge con indiferencia la noticia de las violaciones. Intento compensar esas escenas trágicas con otras en positivo de anécdotas de la vida real, de costumbres o de picarescas.

- Escribe que África sumará a finales de siglo más habitantes que India y China juntas.

- No sé si somos demasiado conscientes de que ese fenómeno nos va a afectar. Si toda esa gente no tiene un futuro prometedor en su tierra va a intentar ir a otro sitio a buscarlo. La bomba demográfica tiene mucho que ver con nosotros. Ojalá tengamos suerte y los gobiernos actúen en consecuencia. En caso contrario, veremos revoluciones, gobiernos derrocados y gente intentando buscarse un futuro en otro sitio.

- Defina con una pincelada los países que aparecen en el libro. Empecemos por Etiopía.

- Es orgullo, un pueblo con una historia muy densa y muy rica que no tiene nada que envidiar a los grandes imperios. Tienen su propio calendario, su alfabeto y hasta su propia hora. El hecho de no haber sido colonizados les proporciona un orgullo legítimo pese a las dificultades que tienen.

- Uganda.

- Uganda es paz ahora. Tiene un gobierno que deja mucho que desear en cuanto a libertades, pero después de unas etapas terribles con cientos de miles de asesinados hay calma y la paz es el primer paso para empezar a construir.

- Sudán del Sur.

- Tristeza, guerra. Es un país que se independiza en 2011 pero que a los pocos años inicia una guerra que se está enconando cada vez más. Hay un componente de odio y rencor terrible, ha entrado en una espiral de violencia peligrosa.

- Sudán.

- Dictadura. La figura de Omar al Bashir, que es uno de los grandes dictadores de África, lo tapa prácticamente todo. Pero a la vez también es la lucha por la libertad de los sudaneses, que intentan que las cosas cambien. Probablemente también debería decir nómadas, porque en el desierto del norte del Sudán hay una población nómada que es interesantísima.

- Acabamos con Egipto, otra vez convulsionado por el terrorismo.

- Desilusión. La esperanza que suscitó la Primavera Árabe de derrocar al dictador desemboca en una crisis con la victoria en las elecciones de los Hermanos Musulmanes, un golpe de estado y ahora otro régimen militar, todo aderezado con la violencia yihadista más brutal. El último atentado contra los coptos no solo confirma los problemas que vive el país sino lo oscuro de su futuro.

- El turismo, que era una de sus principales industrias, se ha desplomado.

- Por completo. Yo he llegado a estar solo dentro de las pirámides cuando antes tenías que hacer dos o tres horas de cola para entrar. Los guías y todos los que vivían del turismo están desesperados. La foto que he escogido para la portada del libro muestra precisamente a dos conductores de coches de caballos para turistas bañando a sus animales en las aguas del Nilo. Si te fijas tanto ellos como sus caballos están famélicos, no tienen ni para comer. Va a ser muy difícil que salgan adelante.