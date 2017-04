La creación de una obra de arte en directo

En su larga y profusa trayectoria, Nisa Goiburu se ha caracterizado por trabajar su obra siempre sobre una base antropológica profunda. Ha ahondado sobre la naturaleza, la mujer o la esencia del ser, y lo ha plasmado en sus lienzos, que han sido testigos de su evolución. Sus inicios en blanco y negro, con formas geométricas, hasta la introducción del color, y ahora otros materiales y formas «que adquieren fuerza», matiza.

Nacida en Ordizia y afincada en Tolosa, la artista se encuentra en el final de un ciclo artístico, que ella misma denomina 'Nací del mar'. Una serie que mezcla la sensualidad del cuerpo femenino con los enigmas del océano. «'Nací del mar' es el sentimiento de desentrañar el misterio de la evolución desde el comienzo de mis días. El misterio de la observación y de la intuición sobre la evolución de las especies, de lo que fuimos antes de ser hombres y mujeres». Recientemente parte de este trabajo se ha expuesto en la galería Anne Broitman de Biarritz.

Durante este mes, Goiburu ha 'trasladado' su estudio de trabajo a Tabakalera, al espacio Kutxa Kultur Plaza (en la cuarta planta del edificio) donde compone un cuadro, a la vista del público -los miércoles de 11.00 a 13.00 y los jueves y viernes de 17.30 a 20.00-. Reconoce que no está acostumbrada a crear delante de la gente. «Para mí era un reto, porque no me gusta enseñar mi trabajo antes de acabarlo, pero tengo que reconocer que me estoy acostumbrando. Lo llevo bien», admite sonriente. Aquellos que se acerquen podrán ver todo el proceso, cómo se utilizan los materiales y se va componiendo la obra.

El cuadro que está realizando entra dentro de la serie 'Nací del mar'. En él se atisba la figura de una mujer, el mar y un trozo de tierra. Junto al óleo, se aprecian distintos materiales, con los que Nisa Goiburu irá completando la obra. Polvo de mármol, tela metálica, gasas, trozos de cartón, redes, pigmento y cola. «Esta obra supone el final de la serie. Ahora estoy a punto de pasar de la sombra del mar, a la huella, a la tierra».

La artista Nombre. Nisa Goiburu . Lugar. Kutxa Kultur Plaza (4ª planta de Tabakalera). Fecha. Abril, miércoles de 11.00h a 13.00h y jueves y viernes de 17.30h a 20.00h. Perfomance. 'Itzalatik aztarnara'. Hoy a las 20.00 horas .

Dentro de este proyecto, la artista guipuzcoana presentará una 'performance' que lleva por título 'Itzalatik aztarnara' -De la sombra a la huella- y que va unido al cuadro que está construyendo. Junto a ella, habrá una parte musical. «Siempre me acompaña una voz femenina, para mí la música es el primer arte, y siento que cuando canta y recita, es mi voz. Aunque para esta ocasión necesitaba algo más de música». La soprano Inma Goiburu y los músicos Josean Goikoetxea y Ander Letamendia participarán en esta actividad hoy a las 20.00 horas en Kutxa Kultur Plaza.

Amplia trayectoria

Nisa Goiburu ha trabajado sobre distintas temáticas, pero «siempre han tenido un hilo conductor, lo orgánico». Durante su anterior etapa, la mujer fue protagonista, y estos últimos años el mar y el origen de lo humano han centrado su trabajo. Creaciones que las plasma en óleos, aunque también en otras disciplinas. «La escultura la sentía dentro de mí, aunque me costó sacarla, porque al principio no sabía cómo hacerlo». Afirma que le mueve «un sentimiento muy profundo, e intuitivamente lo uno con la poesía». Además de textos, es autora también de varias 'performances'.

Sus trabajos se han expuesto en Nueva York, Madrid y Barcelona, y ha participado en ferias de Tokio, París o Toronto, y tiene obra en las colecciones de museos de arte contemporáneo de Mallorca o Rottneros, en Suecia. Tras su serie vinculada al mar, ahora se prepara para nuevos proyectos, que tendrán «otro sentido. Me da la sensación que estoy cerrando un ciclo. Seguiré utilizando la misma técnica, la de jugar con distintos materiales, pero ya desde tierra firme».