Los alumnos de Sherlock Holmes toman el mando de Londres

. ¿Cómo saber qué se esconde en la niebla? Pisadas, un coche tirado por caballos a esas horas de la noche ya con sus ojos en llamas, o un cuerpo inerte, nadie importante, tan solo otro desarrapado de los centenares que deambulan por el Londres de finales del XIX. A lo lejos, un silbato de la Policía se mezcla con carreras y gritos. Por fortuna, el Big Ben no tardará en anunciar el alba y, con él, un augurio de que al menos algunos horrores desaparecerán de las calles.

Poco quieren saber de todo esto las clases adineradas de una época victoriana pletórica en transformaciones. Mientras, unos pocos de entre los jóvenes que sobreviven de la forma que pueden sin más recursos que su ingenio son afortunados, porque se hallan bajo la protección de Sherlock Holmes. Son los irregulares del 221B. Llegan a lugares donde nadie puede hacerlo sin levantar sospechas. Sus ojos rastrean los bajos fondos y ninguna conversación a sotto voce escapa de sus oídos adolescentes.

Y justo ahí arrancan 'Los cuatro de Baker Street', la serie escrita por Olivier Legrand y Jean-Blaise Djian, dos excelentes guionistas cuyas huellas no son difíciles de rastrear, más teniendo presente que muchos de sus caminos recorridos han sido, siguen siendo, comunes. Baste mencionar 'Los últimos argonautas' (2012), 'Próspero' o 'Los campeones de Albión' (2016). Ahora, sin embargo, se trata de adentrarse en el universo creado por el genial Sir. Arthur Conan Doyle, centrándose no en el excelso detective sino en los muchachos que le ayudaban en la búsqueda de información a cambio de un chelín diario, una guinea si la pista hallada resultaba veraz. En realidad, en tres de ellos y un gato llamado, claro, Watson. Tom, no demasiado cerebro, todo coraje, Billy, extremadamente listo y locuaz y Charlie, tímido y sensato. No ha lugar pensar en estereotipos. El tratamiento de los personajes, no solo del trío, sino de todos los que van apareciendo en los siete álbumes publicados hasta hoy en Francia, representa el trabajo de lo que debería ser escribir. En el cómic demasiadas veces, dado que con la ayuda de un lápiz se pueden conseguir las caracterizaciones más fabulosas, se abandona la tarea de dotar de personalidad al personaje, dando por hecho que con el dibujo será suficiente. Eso no ocurre aquí; Legrand y Djian construyen un Londres soberbio, y aunque una primera ojeada a las páginas sugiera que se dirigen a un público juvenil, nada más lejos de la realidad. Las temáticas se sitúan en una sociedad real, infestada de pobreza, desigualdades, violencia... Así, temas como la prostitución infantil se tratan con respeto al lector, pero sin dobleces. Los diálogos son brillantes, las tramas se van tornando sofisticadas poco a poco y avanzar en cada relato se vuelve un placer. Y más considerando que entra en escena David Etien, hoy por hoy, sin duda alguna, uno de los mejores dibujantes de bande dessinée que se pueden disfrutar.

David Etien

Nacido en 1981, debuta en el mundo profesional con 'Chito Grant', un western del que se publican tres álbumes, de 2004 a 2008, con guiones del propio Jean-Blaise Djian. Comparar sus primeras planchas con las que debutan en 2009 los irregulares de Baker Street demuestra el increíble momento artístico al que Etien ha llegado. Movimiento, composición, angulación, anatomía cercana a J. Scott Campbell, limpieza en el trazo, y un Londres de todo punto sublime, trabajado a golpe de documentación y talento. Pasear por su ciudad es un delirio, se muestra al visitante plagada de detalles, de historias que suceden al fondo de las viñetas y que conforman un tratado sobre la época victoriana.

'Los cuatro de Baker Street' es, así pues, una lectura ineludible no ya para los amantes de Holmes (el cual, en efecto, aparece. Y Moriarty...), sino para cualquier aficionado al cómic. La obra de unos artistas fabulosos que ahora Yermo recupera para deleite del propio Big Ben.