Donostia, a ritmo de reggae

Donostia será desde hoy y hasta el sábado una pequeña extensión de la isla caribeña de Jamaica, al menos musicalmente hablando, con la celebración del festival de reggae y hip hop, Revolution JamRock. Una docena de artistas internacionales y nacionales, con el jamaicano Protoje a la cabeza, se encargarán de llenar de ritmo jamaicano el espacio Kutxa Kultur Plaza de Tabakalera, hoy, y la sala Gazteszena del centro cultural de Egia, mañana y pasado.

EL PROGRAMA Hoy Tabakalera. Ponencias, proyección de documental y concierto acústico. Hora. 18.00 horas. Entrada. Libre. Mañana Gazteszena. Hermano L, Tosko, Lasai, Irie Angel, Revolutionary Brothers y All Stars Showcase. Hora. 22.00 horas. Entrada. 10 euros Sábado Gazteszena. Protoje, Dub Files, Sista Awa, Sustrajah Band, King Konsul, DJs Lion Ant & Navoo Dread. Hora. 22.00 horas. Entrada. 20 euros

Entre las novedades que presenta el festival donostiarra en su sexta edición, son dos las que destacan por encima del resto. Una de ellas tendrá que ver con la ampliación de uno a dos días los dedicados a los conciertos en Gazteszena, mientras que por otro lado se incorpora una nueva iniciativa, denominada JamRock Cultural, que traerá hoy a Tabakalera una serie de ponencias, documentales y un concierto acústico. Gracias a estas transformaciones este evento pasa a convertirse en el festival de reggae y hip hop más grande del Estado que se organiza en sala.

El espacio Kutxa Kultura Plaza de la cuarta planta del Centro Internacional de Cultura Contemporánea acogerá el apartado más cultural del programa donde se organizarán dos ponencias: una de ellas impartida por los Revolutionary Brothers, en la que repasarán sus quince años de activismo musical; mientras que la segunda charla correrá a cargo de la asociación cannábica GanJazz, que trabaja en pro de la normalización del uso del cannabis. Tras estos dos primeras actividades, se proyectará el documental 'Sound of roots', que se pudo ver en el festival Dock of the Bay, y que muestra la visión de gente joven, ajena a la música, en relación al movimiento reggae en Euskal Herria. La jornada inaugural se cerrará con el concierto acústico que ofrecerá el grupo local Kaxueira.

«Los Marley y luego él»

A partir de mañana el escenario de Tabakalera se trasladará a Gazteszena con un cartel dedicado al reggae y hip hop estatal y local. El mallorquín Hermano L, los madrileños Tosko y Lasai, el catalán Irie Angel y los Revolutionary Brothers. Además, se volverá a organizar el All Stars Showcase que se hizo en Semana Grande, donde se dará la oportunidad a artistas locales para que demuestren su destreza con el micrófono. Gustab, Ras Lujah, Sista Eider, Bojaman, Beñaranks, Peca y Samu serán los incipientes artistas que tendrán la oportunidad de participar en el festival. La cita comenzará a las 22.00 horas.

El sábado, el último día del festival, será el turno de las estrellas internacionales con el jamaicano Protoje a la cabeza, que llega a Donostia junto a su grupo Indiggnation Band, en la que será su única actuación en el Estado. «En Jamaica están los Marley y luego él», se dice de este cantante que representa la nueva onda reggae revival.

Compartirán escenario con ellos Dub Files, que llega de Italia liderado por Paolo Baldini, y los gemelos Melow Mood. Junto a éstos, la cantante italo-africana Sista Awa, los vizcaínos Sustrajah Band, que presentarán su nuevo trabajo, el eibarrés King Konsul, que celebrará sus cincuenta años de vida y más de una década en los escenarios, los Revolutinary Brothers y los DJs catalanes Lion Ant & Navoo Dread.

Concretamente serán diecisiete las horas de música que se podrán disfrutar en total entre las tres jornadas. La jornada de hoy en Tabakalera será gratuita, pero para acceder a Gazteszena mañana y pasado el coste de los billetes será de 10 y 20 euros respectivamente. Aquel que vaya acudir los dos días tendrá la opción de adquirir un bono por valor de 25 euros.