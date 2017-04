Ebrio en Berlín

En 1944, Hans Fallada aprovechó su internamiento en la institución federal de Neustrelitz -por haber disparado contra su mujer durante un episodio de enajenación mental- para escribir en quince días la historia de Erwin Sommer , un respetable empresario berlinés, durante su hundimiento en el alcoholismo. A fin de que los folios no fueran incautados, Fallada, seudónimo de Rudolf Wilhelm Friedrich Ditzen (Greifswald, 1893-Berlín, 1947) recurrió a una suerte de código ilegible que sólo pudo descifrarse en 1950, tres años después de su muerte. 'El bebedor' se publicó por primera vez en castellano ocho años después y de nuevo en 2012 por Seix Barral. Ahora, el sello Maeva edita la novela gráfica 'El bebedor', de Jakob Hinrichs, un personal acercamiento a la obra homónima de Fallada y a la propia vida del autor alemán, alcohólico y morfinómano.

Hinrichs, que estudió Bellas Artes en la Facultad de la UPV/EHU de Bilbao, encuentra un innegable paralelismo entre las peripecias vitales de Fallada y del protagonista de su novela. «Ambos eran adictos, ambos lo perdieron todo, la casa, la vida social y el trabajo por el alcohol y los dos acabaron en la cárcel». Sin embargo, si en su personal acercamiento a estas dos historias optó por mezclarlas se debió a que «encontré toda la humanidad que echaba en falta en el personaje de Erwin Sommer en la vida de Hans Fallada y eso es lo que me interesaba contar. Creo que las dos historias encajan muy bien».

«Voz narrativa moderna»

Ilustrador para medios como The New York Times, The Guardian, The Washington Post o The Wall Street Journal y autor de otras adaptaciones literarias al cómic, como la del 'Relato soñado' de Arthur Schnitzler, Hinrichs considera que las novelas de Fallada mantienen su vigencia «por la voz narrativa, que es muy moderna», y aún «atraen a muchas personas por su lenguaje realista y honesto. Hace un retrato muy completo de la sociedad de la que habla, que abarca todas sus facetas, y se acerca con mucho cariño a la gente». De hecho, sus novelas habían desaparecido de las librerías hasta que la reedición de la magistral 'Solo en Berlín' propició la recuperación de toda su obra, una operación literaria que en castellano corre a cuenta de Maeva y, en menor medida, Seix Barral.

Para realizar este álbum en el que se mezclan el autor y su personaje, Hinrichs adoptó un estilo de dibujo expresionista y un tratamiento cromático muy particular. Respecto al primero, reconoce que «al principio me pregunté si mi estilo funcionaba con el realismo y la 'Neue Sachlichkeit' -nueva objetividad- de la escritura de Hans Fallada, pero he encontrado que el trazo expresionista, y hasta surrealista, añade otro nivel de lectura a su lenguaje». En cuanto al color, apunta a la influencia de los tebeos de Roberto Alcázar y Pedrín. «Soy un coleccionista de libros, nuevos y viejos. En un viaje al sur de España, en una tienda de libros de segunda mano encontré un ejemplar de 'Roberto Alcázar y Pedrín' ya con las páginas amarillas y con una paleta de color que era reducida y más funcional que naturalista. Esa paleta me inspiró».

Aunque barajó la posibilidad de adaptar al cómic 'Solo en Berlín', finalmente se decantó por 'El bebedor', tras una charla con su editor alemán, Peter Graf. «Me parecía mas interesante por la historia personal de Hans Fallada y la complejidad de las circunstancias en que se escribió esta novela». En su opinión, «el cómic es una forma artística que tiene cualidades únicas que no se encuentran en las películas o en la literatura: la combinación entre lenguaje e imagen, el ritmo de las viñetas y el de girar las páginas es lo más fascinante de mi trabajo». Admite que, a diferencia de lo ocurrido en Francia en donde goza del estatus de noveno arte, el cómic «en Alemania siempre fue visto como una cosa para niños». Sin embargo, asegura que «en las últimas décadas esta percepción está cambiando lentamente».

Jakob Hinrichs, que asegura que su estancia estudiantil en Bilbao «fue muy importante en mi vida», observa ciertas similitudes entre los años veinte y treinta del siglo pasado y la actualidad. «Hay que estar atentos a no perder la visión de una Europa unida y pacífica. El populismo y el nacionalismo que surgen hoy en día en muchos estados europeos dan soluciones demasiado fáciles a problemas complicados. Por eso, veo un paralelismo que a veces me da miedo». Sin embargo, se remite a la propia obra literaria de Fallada para demostrar que siempre es posible ejercer de oposición. «'Solo en Berlín' habla de una pareja de trabajadores humildes de Berlín que se oponen al régimen nazi en una forma de resistencia no-violenta: escribiendo cartas que informan sobre la naturaleza verdadera del nazismo. Esta historia pone en evidencia que existió la posibilidad de resistirse al nazismo incluso siendo gente de a pie. Leyendo el libro, sabes que no hay excusa para no oponer resistencia», concluye.

EL BEBEDOR